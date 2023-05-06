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    Anlık Bildirim

    iPhone'da tüm uygulamalara şifre koymak artık mümkün: Peki nasıl yapılır?

    iOS 16.4 ile birlikte, kestirmeleri kullanarak istediğiniz uygulamaya şifre, parmak izi ve Face ID kilidi koyabilirsiniz. Peki iPhone uygulama kilitleme nasıl yapılır? İşte yapılışı:
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    iPhone uygulama şifreleme Tam Boyutta Gör
    Gelişmiş gizlilik adına, WhatsApp gibi bazı uygulamaları Face ID ile kullanabiliyoruz. Ancak çoğu uygulamada Face ID ile uygulamayı açma seçeneği sunulmuyor. iOS 16.4 güncellemesiyle gelen yeni ekran kilidi kestirmesi sayesinde iseartık istediğiniz uygulamaya şifre, parmak izi veya Face ID kilidi koyabilirsiniz.

    Bu eylem, belirli bir uygulama açıldığında iPhone'unuzu otomatik olarak kilitleyen kişisel bir otomasyon kurmanıza olanak tanıyor. Şimdi size fotoğraflar uygulamasını açarken Face ID'yi nasıl aktifleştireceğinizi adım adım anlatıyoruz.

    Kestirmeler ile iPhone'da uygulama kilitleme 

    1. İlk olarak iPhone'unuzdan Kestirmeler uygulamasını açın,

    2. Ekranın altındaki Otomasyon sekmesine basın,

    3. Ardından Kişisel Otomasyon Yarat sekmesine basın,

    iPhone uygulama kilidi koyuluşu Tam Boyutta Gör

    4. Daha sonra aşağı kaydırarak Uygulama sekmesini bulun ve basın,

    5. Bir sonraki ekranda Açık öğesinin işaretlendiğinden emin olun ve ardından Seç ögesine dokunun,

    iPhone uygulamalara ekran kilidi ekleme Tam Boyutta Gör

    6. Listeden bir uygulama seçin ardından Bitti'ye basın, (Örneğin Fotoğraflar uygulaması)

    7. Sonraki'ye dokunun, ardından bir sonraki ekranda mavi renkli olan İşlem Ekle sekmesine basın,

    Apple uygulama şifreleme Tam Boyutta Gör

    8. Daha sonra arama kısmına "Kilit" yazın ve allta çıkan Kilit Ekran'a basın,

    9. Ardından Bitti'ye basın.

    iPhone uygulamaya face id koyma Tam Boyutta Gör

    Böylece kişisel otomasyonunuz artık tamamlandı. Fotoğraflar uygulamasına girerken Face ID aktif olacak ve sizden başkası galerinize giremeyek.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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