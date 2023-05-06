iPhone'da tüm uygulamalara şifre koymak artık mümkün: Peki nasıl yapılır?

Bu eylem, belirli bir uygulama açıldığında iPhone'unuzu otomatik olarak kilitleyen kişisel bir otomasyon kurmanıza olanak tanıyor. Şimdi size fotoğraflar uygulamasını açarken Face ID'yi nasıl aktifleştireceğinizi adım adım anlatıyoruz.
Kestirmeler ile iPhone'da uygulama kilitleme
1. İlk olarak iPhone'unuzdan Kestirmeler uygulamasını açın,
2. Ekranın altındaki Otomasyon sekmesine basın,
3. Ardından Kişisel Otomasyon Yarat sekmesine basın,
4. Daha sonra aşağı kaydırarak Uygulama sekmesini bulun ve basın,
5. Bir sonraki ekranda Açık öğesinin işaretlendiğinden emin olun ve ardından Seç ögesine dokunun,
6. Listeden bir uygulama seçin ardından Bitti'ye basın, (Örneğin Fotoğraflar uygulaması)
7. Sonraki'ye dokunun, ardından bir sonraki ekranda mavi renkli olan İşlem Ekle sekmesine basın,
8. Daha sonra arama kısmına "Kilit" yazın ve allta çıkan Kilit Ekran'a basın,
9. Ardından Bitti'ye basın.
Böylece kişisel otomasyonunuz artık tamamlandı. Fotoğraflar uygulamasına girerken Face ID aktif olacak ve sizden başkası galerinize giremeyek.
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah