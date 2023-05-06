iPhone'da tüm uygulamalara şifre koymak artık mümkün: Peki nasıl yapılır?

Tam Boyutta Gör Gelişmiş gizlilik adına, WhatsApp gibi bazı uygulamaları Face ID ile kullanabiliyoruz. Ancak çoğu uygulamada Face ID ile uygulamayı açma seçeneği sunulmuyor. iOS 16.4 güncellemesiyle gelen yeni ekran kilidi kestirmesi sayesinde iseartık istediğiniz uygulamaya şifre, parmak izi veya Face ID kilidi koyabilirsiniz.

Bu eylem, belirli bir uygulama açıldığında iPhone'unuzu otomatik olarak kilitleyen kişisel bir otomasyon kurmanıza olanak tanıyor. Şimdi size fotoğraflar uygulamasını açarken Face ID'yi nasıl aktifleştireceğinizi adım adım anlatıyoruz.

iPhone ebeveyn kontrolü (denetimi) ayarları 3 ay önce eklendi

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iPhone uygulama kilitleme nasıl yapılır?