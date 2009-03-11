Galaxy'den soğutucusuyla dikkat çeken 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özel tasarımlı çözümleriyle sık sık gündeme gelen Galaxy, yüksek performans segmentine yönelik olarak yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın GeForce GTX 285 tabanlı ve 2GB GDDR3 bellekli modeli, kullanılan özel soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Galaxy'nin Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa ettiği yeni modeli 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanıyor. 512-bit bellek veri yolu, 240x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 4+2 fazlı güç tasarımı, çift BIOS teknolojisi, Artic Cooling tarafından hazırlanan üç fanlı özel soğutucusu gibi detaylarla Nvidia'nın referans tasarımından ayrılıyor.

Standart soğutuculu GeForce GTX 285 modeline kıyasla çok daha serin çalıştığı belirtilen kartın grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de görev yapan ekran kartıi destek veren anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumlarına (SLI) da olanak tanııyabiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için hızlandırma da yapabilen yeni modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.