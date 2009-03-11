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Galaxy'den soğutucusuyla dikkat çeken 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy'den soğutucusuyla dikkat çeken 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özel tasarımlı çözümleriyle sık sık gündeme gelen Galaxy, yüksek performans segmentine yönelik olarak yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın GeForce GTX 285 tabanlı ve 2GB GDDR3 bellekli modeli, kullanılan özel soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Galaxy'nin Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa ettiği yeni modeli 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanıyor. 512-bit bellek veri yolu, 240x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 4+2 fazlı güç tasarımı, çift BIOS teknolojisi, Artic Cooling tarafından hazırlanan üç fanlı özel soğutucusu gibi detaylarla Nvidia'nın referans tasarımından ayrılıyor.

Standart soğutuculu GeForce GTX 285 modeline kıyasla çok daha serin çalıştığı belirtilen kartın grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de görev yapan ekran kartıi destek veren anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumlarına (SLI) da olanak tanııyabiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için hızlandırma da yapabilen yeni modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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gordon01 10 yıl
2 slottan fazla yer kaplıyor galiba
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NikeNeGerek 10 yıl
Önden de kasayı delmemiz gerekiyor tabi bunu takabilmek için
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KANUNI61 10 yıl
ohaa 3 fan oyun oynarken bu fanlar kafa ütüler bence
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Birolllll 10 yıl
Hem Soğutma hem Görünüm açısından abartılı duruyor.Performansını merak ediyorum:)
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bordoomavii 10 yıl
herkes 3 fanın çok ses çıkaracağını düşünmüş niese. tek fan 3000 rpm de döneceğine 3 fan 1000 rpm de döner daha az ses daha etkili soğutma...:S
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alioksuz 10 yıl

Orjinalden alıntı: bordoomavii

herkes 3 fanın çok ses çıkaracağını düşünmüş niese. tek fan 3000 rpm de döneceğine 3 fan 1000 rpm de döner daha az ses daha etkili soğutma...:S


+1
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Vuze 10 yıl
fanlar harika görünüyor
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alito 10 yıl
baş ağrıtır bu fanlar be :)
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By MuRaT 10 yıl
3 tane koyacağına 1 tane kapı gibi koyar daha iyi
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husNUKE 10 yıl
şekilsiz olmuş ama kart iyi gibi,2 tane alıp sli yapsan 30" monitorde bile crysis rahat oynanır
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hunter06 10 yıl
3 te arkaya koyun tam olsun
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hardware wizard 10 yıl
ya ne kadar basıt kartlar yapıyolar görüntü olarak gtx285 e yakışmayan bi sogutucu olmuş
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ona2000 10 yıl
Fanların görüntüsü midemi bulandırdı.
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showstopper41 10 yıl
Soğutması güzelmiş. 2-3 fanlı soğutmaların kullanılması üst seviye kartlarda bence işe yarayan bir şey. 2GB bellekli ekran kartları da yaygınlaşmaya başladı. Yeni oyunlar umarım bu kartların hakkını verir.
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