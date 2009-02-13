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Galaxy'nin GeForce 9600GT Green Edition modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,7b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy'nin GeForce 9600GT Green Edition modeli göründü
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Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT Green Edition modeli üzerinde çalıştığını ve Inno3D'nin ilgili modeline ait ilk detayları daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Inno3D'yi takiben özellikle özel tasarımlı modelleriyle son dönemde Nvidia'nın öne çıkmayı başaran partnerlerinden biri olan Galaxy'nin de GeForce 9600GT Green Edition modeli gün ışığına çıkrı.

Galaxy'nin yeni kartı 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94-350-B1 kod adlı grafik işlem birimini kullanıyor. GPU çalışma gerilimi 1.1V seviyesinden 1.0v %±2 seviyesine çekilen ekran kartının GPU çalışma hızı da 25MHz düşürülerek 650MHz'den 625MHz'e alınmış. 64x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kartın paralel işlemcileri 1625MHz, bellekleri ise 1800MHz'de çalışıyor.

Özel tasarım soğutucusu (Zalman VF703 ) ile Nvidia'nın standart tasarm GeForce 9600GT modeline kıyasla daha sessiz çalışması beklenen kartın 512MB GDDR3 bellek kapasitesine olduğu belirtiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği de sunan Galaxy GeForce 9600GT Green Edition, özellikle profesyonel kullanıcılar için voltaj jumper özelliğine de sahip. Bu özellik ile GPU voltajı manuel olarak ayarlanabilecek.

Galaxy'nin enerji verimli GeForce 9600GT Green Edition modeliyle ilgili olarak şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Galaxy'nin GeForce 9600GT Green Edition modeli göründü
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Galaxy'nin GeForce 9600GT Green Edition modeli göründü
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Kullanıcılar kart üzerindeki Jumper ile GPU voltajını manuel olarak ayarlabilecek!


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a1a1a1fs 10 yıl
güç girişi olmıcak diye biliyodum
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levyeli 10 yıl
Vga + dvi yapcaklarına dvi+hdmi yapsalar daha iyi olmazmıydıki?
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maviay1980 10 yıl
Voltajı manuel olarak ayarlamaya yarıyo neden yapmışlar bilmiyom gpu yani ekran kartının biosu anakart biosunda gözükür ve ordan ekran kartına o.c yapmak daha mantıklı.Biostan yapılan o.c lerde ekran kartının voltajıda değişmesi lazım adamlar ek jumper koymuş neyse soğutucu iyi seçim.gigabyte 8500gt turbo cache kullanıyom.Standart 8600gtlere yakın pereformansı var.8,9 ay geçsinde ucuzlarsa bakarsın bu kartı alırız demi...
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isomania 10 yıl
normalde green edition modelinde ek güç girişi yok ama galaxy jumper ayarı koyduğu için heralde ek güç girişi koymuş..normalinde jumper ayarıda yok o yüzden ek güç girişide yok :)
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djpisagor 10 yıl
Halen ek güç girişine ihtiyaç duyuyor. Demek ki yeterince green edition değil :)
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forvet09 10 yıl
hikayeden green olmuş o zaman.
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maviay1980 10 yıl
Cigs olmuş zalman soğutma pahalıdır bu.
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Cmtx 10 yıl
Kart Bana Sade Gibi Geldi..
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max975 10 yıl
fan çok şık olmuş
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_Berk__ 10 yıl
tasarım fena değilde bu saatten sonra iş yapmaz gibime gelior..
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