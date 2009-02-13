Galaxy'nin GeForce 9600GT Green Edition modeli göründü

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Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT Green Edition modeli üzerinde çalıştığını ve Inno3D'nin ilgili modeline ait ilk detayları daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Inno3D'yi takiben özellikle özel tasarımlı modelleriyle son dönemde Nvidia'nın öne çıkmayı başaran partnerlerinden biri olan Galaxy'nin de GeForce 9600GT Green Edition modeli gün ışığına çıkrı.

Galaxy'nin yeni kartı 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G94-350-B1 kod adlı grafik işlem birimini kullanıyor. GPU çalışma gerilimi 1.1V seviyesinden 1.0v %±2 seviyesine çekilen ekran kartının GPU çalışma hızı da 25MHz düşürülerek 650MHz'den 625MHz'e alınmış. 64x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kartın paralel işlemcileri 1625MHz, bellekleri ise 1800MHz'de çalışıyor.

Özel tasarım soğutucusu (Zalman VF703 ) ile Nvidia'nın standart tasarm GeForce 9600GT modeline kıyasla daha sessiz çalışması beklenen kartın 512MB GDDR3 bellek kapasitesine olduğu belirtiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği de sunan Galaxy GeForce 9600GT Green Edition, özellikle profesyonel kullanıcılar için voltaj jumper özelliğine de sahip. Bu özellik ile GPU voltajı manuel olarak ayarlanabilecek.

Galaxy'nin enerji verimli GeForce 9600GT Green Edition modeliyle ilgili olarak şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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Kullanıcılar kart üzerindeki Jumper ile GPU voltajını manuel olarak ayarlabilecek!