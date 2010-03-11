Nvidia'nın yaklaşık altı aydır merakla beklenen, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için geri sayım başladı. Resmi tanıtımları 26 Mart'ta gerçekleştirilecek GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için detaylar netleşmeye devam ediyor. Adını nükleer reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan ve geliştirme çalışmaları yaklaşık dört yıldır devam eden Fermi mimarisinin kullanıldığı yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte yüksek performans segmentindeki sessizliğini bozmaya hazırlanan Nvidia, yaptığı açıklamalarda liderlik konusunda şüphe yaşamadığını belirtiyor. GeForce GTX 4x0 modellerinde kullandığı GF100 kodlu grafik işlem ünitesini, şimdiye kadar hazırlanmış en karmaşık ve en hızlı GPU olarak tanımlayan Nvidia, var olduğu her segmentte en hızlı çözümlere sahip olacağını söylüyor. CeBIT 2010 fuarında demo sistemler gösteren ancak teknik detayları açıklamayan Nvidia cephesinde, iş ortaklarından Galaxy'nin GeForce GTX 470 modeli gün ışığına çıktı.

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özel tasarımlı çözümler konusunda oldukça iddialı olan Galaxy, bugünlerde çift grafik yongalı GeForce GTS 250 X2 modeliyle gündemde olsa bile bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira arka arkaya yayımlanan kutu tasarımlarından (Colorful, Gigabyte, EVGA) sonra raflardaki yerini almaya hazır kart tasarımı ortaya çıkan ilk isim Galaxy oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı 448x paralel işlem birimine (CUDA çekirdeği), 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Resmi saat hızları henüz açıklanmış olmasa bile bellek çalışma frekansının 4000MHz ve bellek bant genişliğinin de 160GB/saniye olacağı konuşulan ekran kartı, Fermi mimarisi kapsamında her ikisi de güncellenmiş ve/veya gözden geçirilmiş PhysX, CUDA ve 3 yollu SLI kurulumlarıyla birlikte 3DVision Surround teknolojisini de destekliyor.

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AMD'nin Eyefinity teknolojisine yanıt olarak geliştirilen 3DVision Surround teknolojisi sayesinde kullanıcılar 3D destekli üç adet monitör ve projektörü bir arada kullanarak yüksek çözünürlükte oyun keyfini 3D gerçekçilikle birlikte yaşayabilecekler. Çift slot tasarıma sahip olan Galaxy GeForce GTX 470, Nvidia'nın referans tasarımını temel alıyor. İhtiyaç duyduğu gücü, sahip olduğu iki adet 6-pin PCIe konnektöründen sağlayan ekran kartı, PCIe x16 ara birimini kullanıyor. Yeni nesil PureVideo HD teknolojisiyle, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunacak olan kart aynı zamanda yeni nesil Fermi mimarisinin önemli yeniliklerinden biri olarak, C/C++ hızlandırma da yapabilecek. Görüntü aktarımı için bir adet HDMI ve iki adet DVI konnektörüne sahip olan kartın 26 Mart'ta yapılacak resmi tanıtım etkinliğini takiben pazara sunulması beklenirken, hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ve kutu içeriğinde DirectX 11 oyun olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: http://www.szgalaxy.com/Fermi/