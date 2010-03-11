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Galaxy'nin GeForce GTX 470 modeli gün ışığına çıktı

Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarından GeForce GTX 470 göründü. İşte karşınızda Galaxy GeForce GTX 470.
9 yıl
11,4b
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94
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın yaklaşık altı aydır merakla beklenen, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için geri sayım başladı. Resmi tanıtımları 26 Mart'ta gerçekleştirilecek GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için detaylar netleşmeye devam ediyor. Adını nükleer reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan ve geliştirme çalışmaları yaklaşık dört yıldır devam eden Fermi mimarisinin kullanıldığı yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte yüksek performans segmentindeki sessizliğini bozmaya hazırlanan Nvidia, yaptığı açıklamalarda liderlik konusunda şüphe yaşamadığını belirtiyor. GeForce GTX 4x0 modellerinde kullandığı GF100 kodlu grafik işlem ünitesini, şimdiye kadar hazırlanmış en karmaşık ve en hızlı GPU olarak tanımlayan Nvidia, var olduğu her segmentte en hızlı çözümlere sahip olacağını söylüyor. CeBIT 2010 fuarında demo sistemler gösteren ancak teknik detayları açıklamayan Nvidia cephesinde, iş ortaklarından Galaxy'nin GeForce GTX 470 modeli gün ışığına çıktı.

Galaxy'nin GeForce GTX 470 modeli gün ışığına çıktı
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özel tasarımlı çözümler konusunda oldukça iddialı olan Galaxy, bugünlerde çift grafik yongalı GeForce GTS 250 X2 modeliyle gündemde olsa bile bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira arka arkaya yayımlanan kutu tasarımlarından (Colorful, Gigabyte, EVGA) sonra raflardaki yerini almaya hazır kart tasarımı ortaya çıkan ilk isim Galaxy oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı 448x paralel işlem birimine (CUDA çekirdeği), 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Resmi saat hızları henüz açıklanmış olmasa bile bellek çalışma frekansının 4000MHz ve bellek bant genişliğinin de 160GB/saniye olacağı konuşulan ekran kartı, Fermi mimarisi kapsamında her ikisi de güncellenmiş ve/veya gözden geçirilmiş PhysX, CUDA ve 3 yollu SLI kurulumlarıyla birlikte 3DVision Surround teknolojisini de destekliyor.

Galaxy'nin GeForce GTX 470 modeli gün ışığına çıktı
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AMD'nin Eyefinity teknolojisine yanıt olarak geliştirilen 3DVision Surround teknolojisi sayesinde kullanıcılar 3D destekli üç adet monitör ve projektörü bir arada kullanarak yüksek çözünürlükte oyun keyfini 3D gerçekçilikle birlikte yaşayabilecekler. Çift slot tasarıma sahip olan Galaxy GeForce GTX 470, Nvidia'nın referans tasarımını temel alıyor. İhtiyaç duyduğu gücü, sahip olduğu iki adet 6-pin PCIe konnektöründen sağlayan ekran kartı, PCIe x16 ara birimini kullanıyor. Yeni nesil PureVideo HD teknolojisiyle, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunacak olan kart aynı zamanda yeni nesil Fermi mimarisinin önemli yeniliklerinden biri olarak, C/C++ hızlandırma da yapabilecek. Görüntü aktarımı için bir adet HDMI ve iki adet DVI konnektörüne sahip olan kartın 26 Mart'ta yapılacak resmi tanıtım etkinliğini takiben pazara sunulması beklenirken, hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ve kutu içeriğinde DirectX 11 oyun olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: http://www.szgalaxy.com/Fermi/


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iPhonedo Deyipte Geçme 9 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorduk umarız bizi boş çevirmez.
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Guest-6F17B5B5B 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Üstteki kart 600$ civarı fiyatla çıkacak olan evga Classfied Super Record 2. bunun üzerine takıcan 3tane bu fermiden olay tamam


anakart hakkında bilgi techno-labs.com/...



ayrıca bu fermi fazla pahalı olmayacakmış ortlama 450 avro gibi bişi olacak

detaylı bilgi techno-labs.com/...
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lvlono 9 yıl
Fermi nVidia'nın mücevheri olmalı yada özenilerek yapılan işçiliği, kaliteyi, prestiji simgeliyor olmalı ki kartın üstüne "FERMİ gpu inside" bile yamışlar :D
"İçinde valla FERMİ var." dercesine bir ibare olmuş :D:D:D
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DH Misafiri 9 yıl
boş kutu 200 dolar dolu kutu 1000 dolar.nvıdıa nın yeni satış politikası o kadar büyük markaki boş kutu bile satabiliyor.aynı fayata al iki tane ati bak keyfine.
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aliyazc 9 yıl
güzel kart bide son kullanıcıya hitap ederse alınık bir kart olur
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MsS 9 yıl
FX hocam sil şu haberi ya...

Yada adını değiştir
"Çinli fotoşopçular ve leydi gaga'dan FERMİ"
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Permanent. 9 yıl

DH Misafiri

store.donanimhaber.com/...



Bune böyle ya






Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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robinhoof 9 yıl
yav hangi kutunun gölgesi bakıp bakıp göremedim mal oldum
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CaSsErDoDo 9 yıl
şu gpu inside yazısına gülüp duruyorum psikopata baglandım :D
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IgorStravinsky 9 yıl
Arkadaş ne Fermi'ymiş ya. Daha kartın resmini görünmesi bile yetiyo yazı yazdırmaya
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Elektroterm 9 yıl
Ulen bir türlü bıkmadılar maket göstermekten.

PCI-X girişinin üstündeki PCB akrilikten yapılmış şeffaf. Heralde Nvidia nın bahsettiği Fermi ile ilgili en büyük yenilik akrilikten yapılan şeffaf PCB ve PCB de iletken yolların olmaması. Evet bu kart teknolojide çığır açacak gibi.
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MrPerFormance 9 yıl
Yakında fermi nin durumu anahaber bültenlerinde tartışılmaya başlanacak :D
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Permanent. 9 yıl
Heyacan doruk noktada çıksında alalım artık :D
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kubisaray 9 yıl
valla arkadaşlar asıl bomba gtx470 eyer 5850 fiyatlayı civarında piyasaya girerse asıl bomba o zaman patlar beklemeye asıl o zaman değer hiç zannetmiyorum ama bu sene cok gec kaldılar kart cıkarmakta belkıde atı den rovansı bu sekılde alırlar kullanıcı dostu nvıdıa tam bomba olur...
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