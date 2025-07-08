Rusya, Nvidia donanımıyla çalışan yeni bir yapay zekalı dron test ediyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli silah sistemlerinde ABD'nin ardından Rusya da sahada aktif testlere başladı. Rusya’nın MS001 isimli insansız hava aracı, Nvidia’nın Jetson Orin süper bilgisayarıyla çalışıyor ve hedefleri bağımsız olarak belirleyip vurabiliyor.

İçinde Nvidia donanımı var

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladyslav Klochkov’un aktardığına göre MS001, sahada gerçek zamanlı veri işleyerek görüyor, analiz ediyor, karar veriyor ve saldırıyor. Bu sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri de harici komutlara ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi. Gelişmiş ısı görüş sistemi, gerçek zamanlı telemetri ve sürü halinde operasyon yeteneği, dronu son derece etkili bir savaş aracı haline getiriyor. Rusya ise bu iddialara karşı bir açıklama yapmadı.

Tam Boyutta Gör MS001’in zekası, Nvidia’nın 249 dolarlık Jetson Orin cihazından geliyor. Aralık 2024’te tanıtılan bu küçük donanım, 67 INT8 TOPS (trilyon işlem/saniye) işlem gücüne ve 102 GB/s bellek bant genişliğine sahip. Nvidia’nın Ampere mimarili GPU’su ile donatılan sistem, ayrıca altı çekirdekli Arm CPU ile çalışıyor.

Ayrıca dronun GPS karıştırmaya karşı da dayanıklı olduğu belirtiliyor. Klochkov’un ifadelerine göre, MS001’in hedef belirleme kabiliyeti öyle gelişmiş ki, öncelikli hedefleri ayırabiliyor ve rotasını buna göre anlık olarak revize edebiliyor.

Bir tanesi düşürüldü

Geçtiğimiz ay Ukrayna tarafından düşürülen bir MS001’in enkazında dikkat çeken donanımlar yer alıyordu: gece görüş ve düşük görüş için termal kamera, sahte GPS sinyallerine karşı korumalı Nasir GPS ve CRPA anten, FPGA yongaları ile yerinde programlanabilir işlem yetenekleri ve sürü iletişimi için bir radyo modem.

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MS001’in tasarımının, İran üretimi Shahed dronlarının varyantı olduğu düşünülüyor. Jetson Orin kullanan bir diğer Rus dronu olan V2U, Çin yapımı Leetop A603 kartıyla çalışıyor ve kamikaze dronu olarak tanımlanıyor. ABD, 2022 başından itibaren Rusya’ya ileri düzey çip ihracatını yasakladı ve yüzlerce alıcıyı kara listeye aldı. Ancak sahada ele geçirilen sistemler, bu yaptırımların delindiğini ortaya koyuyor.

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