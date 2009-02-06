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Galaxy'nin özel tasarım GeForce GTX 260+ modeli soğutucusuyla dikkat çekiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy'nin özel tasarım GeForce GTX 260+ modeli soğutucusuyla dikkat çekiyor
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olan ve hazırladığı özel tasarım ekran kartlarıyla zaman zaman gündeme gelen Galaxy'nin GeForce GTX 260 tabanlı yeni modeli özel soğutucusu ve arttırılan saat hızları dikkat çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz ay 55nm GT200b GPU'lu özel tasarım ilk GeForce GTX 260 modeli olarak gündeme gelen kart Mavi renkli baskılı devresi, 4+1 fazlı güç tasarımı, çift BIOS özelliği ve voltaj jumper'ı gibi detaylarıyla Nvidia'nın referans tasarımından ayrılıyor.

3 hatta 4 sloy kaplayan ve ısı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile merak uyandıran kartın 625MHz/1350MHz/2100MHz olarak belirlenen GPU, paralel işlemci ve bellek saat hızları yapılan 3DMark Vantage testleri esnasında 750/1575/2600 MHz seviyesine çıkartılmış. Galaxy'nin henüz kullanıma sunulmayan yeni modeli 2.8GHz'de çalışan Core i7 işlemcili sistem ile 3DMark Vantage'da P14480 puanlık skor almayı başarmış. Kartın detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Galaxy'nin özel tasarım GeForce GTX 260+ modeli soğutucusuyla dikkat çekiyor
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Galaxy'nin özel tasarım GeForce GTX 260+ modeli soğutucusuyla dikkat çekiyor
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1 Avatar
maviay1980 10 yıl
Isıt ısıta bilirsen 3 slot yer kaplar bu.Sparkle'Dan özenti ama yinede tekli kullanımlarda performan yani oc. max görür hemide ısınmaz...
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K-orn 10 yıl
oha tek kelime oha uzay mekiği gibi olmuş la nası soğutucu o öyle
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maviay1980 10 yıl
Çok cigs olmuş param olsa alırım 750 mhz ilk GTX260 herhalde 55nm olmasıda gayet iyi.
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Hobo. 10 yıl
Resmen CPU fanını almışlar. Üzerine oturtmuşlar.
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mamad 10 yıl
Gördüğüm ilk özel tasarım soğutucuya sahip gtx260. Biraz abartı olmuş demek isterdim ancak abartı ötesi olmuş.
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BiG_kMiKe 10 yıl
sogutucu yakısıklıymıs
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ebehram 10 yıl
.okunu cıkardılar iyice.
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ibbetuhim 10 yıl
işlemci fanı gibi
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mesAt 10 yıl
O ne la, yakında bunlar Sunbeam Contact Freezer ı felan da takarlar ekran kartına, 3 ya da 4 slot hah hah hah:D
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Dreamscape 10 yıl
Havalı ( hemde oldukca :O )
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CavaLieR-G 10 yıl
HAHAHAHAHAHAHAHAHA işlemci soğutucusu takmışlar illa o.c olsun diye pfff. lskahdkjahsdkjasdjahskdjha 2 tanesi hiçbi anakarta sığmaz salkdjlkahsdlkhaskldhaklshdklahsd.
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dark alien 10 yıl

Orjinalden alıntı: CavaLieR-G

HAHAHAHAHAHAHAHAHA işlemci soğutucusu takmışlar illa o.c olsun diye pfff. lskahdkjahsdkjasdjahskdjha 2 tanesi hiçbi anakarta sığmaz salkdjlkahsdlkhaskldhaklshdklahsd.


kardeş asadad yada euheuhe yazman yeterli olurdu bu kadar kasmaya gerek yok.


kart bndn uzak nvidia fabrikasına yakın olsun:D
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siyau 10 yıl
Merhaba,
Haberin kaynağı sanırım Çince yayın yapan PCPOP sitesi. Haber metninde buna dair bir bilgilendirme yapılmamış; sizce bu ne kadar doğru? Haber metninde kaynak göstermek unutuldu diyelim, fotoğraflardaki PCPOP etiketlerini de silmişsiniz.
Phenom X3 720 BE incelemesinde "Tüm dünya bizi kaynak gösteriyor" diye övünüyorsunuz, iyi güzel de.. Siz de en azından başkalarının emeğine saygı göstermeye dikkat etmelisiniz.
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kyha 10 yıl
koli bandıyla stok cpu fanı bağlasaydınız:D o ne yahu.
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