Galaxy'nin özel tasarım GeForce GTX 260+ modeli soğutucusuyla dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olan ve hazırladığı özel tasarım ekran kartlarıyla zaman zaman gündeme gelen Galaxy'nin GeForce GTX 260 tabanlı yeni modeli özel soğutucusu ve arttırılan saat hızları dikkat çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz ay 55nm GT200b GPU'lu özel tasarım ilk GeForce GTX 260 modeli olarak gündeme gelen kart Mavi renkli baskılı devresi, 4+1 fazlı güç tasarımı, çift BIOS özelliği ve voltaj jumper'ı gibi detaylarıyla Nvidia'nın referans tasarımından ayrılıyor.

3 hatta 4 sloy kaplayan ve ısı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile merak uyandıran kartın 625MHz/1350MHz/2100MHz olarak belirlenen GPU, paralel işlemci ve bellek saat hızları yapılan 3DMark Vantage testleri esnasında 750/1575/2600 MHz seviyesine çıkartılmış. Galaxy'nin henüz kullanıma sunulmayan yeni modeli 2.8GHz'de çalışan Core i7 işlemcili sistem ile 3DMark Vantage'da P14480 puanlık skor almayı başarmış. Kartın detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör