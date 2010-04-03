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Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 modeli göründü

9 yıl
9,8b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 modeli göründü
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartı üreten Galaxy, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarına ait bilgileri açığa vuran ilk isim olarak, geçtiğimiz haftalarda sık sık gündeme gelen firma, özellikle GeForce GTX 470 modeliyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Bilindiği üzere ekran kartı üreticilerinin Fermi tabanlı ilk kartları, Nvidia'nın referans tasarımlarını baz alıyor ancak Galaxy, bu noktada farklı bir çözüm sunuyor. GeForce GTX 470 modelinde kullandığı soğutucunun üst kısmında bazı değişikliklere giden Galaxy, görünüm anlamında en azından GXT 470 modeliyle farklılaşmayı başarıyor.

GeForce GTX 480 modelinde Nvidia'nın referans tasarımına sadık kalan Galaxy, yeni nesil ekran kartlarını önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlanıyor. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle birlikte Xtreme Tuner HD 2.0 uygulamasını da kullanıma sunan Galaxy, kullanıcılarına overclock fırsatı da sunuyor.

Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 modeli göründü
Tam Boyutta Gör

Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 modeli göründü
Tam Boyutta Gör

Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 modeli göründü
Tam Boyutta Gör

Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 modeli göründü
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edim_king 9 yıl
tank gibi olmus :) nasip olursa birtane alıcaz inşallah ayladır para biriktiriorum bea :)
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Tolgá 9 yıl
tasarım çok güzel..fermi gpu inside da değişik olmuş
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NemesisR3 9 yıl
uzay gemisi gibi olmuş 470, güzel tasarımı
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UzmaN345 9 yıl
635 tl satılır KDV dahil ama temmuz gibi daha beklemek lazım suan 900tl fazla
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showstopper41 9 yıl
Asus MARS ın amcaoğlu gibi olmuş. 2 veya 3 fanlı modeleer istiyoruz. Fermiyi en az 2 fan keser.[>:]
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arseniCem 9 yıl
zamanında ogame oynamıştım. komuta gemilerine benzemiş tasarımı :)
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ALBAY 9 yıl
350 dolarsa fiyat gayet iyi.alınabilir seviyede ama Türkiye de bu fiyata çok zor..
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escape0121 9 yıl
tasarım güzel
ama baskı haricinde birartısı yok
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ahmetkep 9 yıl
komuta gemisi gibi olmuş.güzel tasarım.
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yenerbalcı 9 yıl
Galaxy GeForce GTX 470 (Fermi) .......350 USD
newegg.com/...

Dikkat edin kazıklanmayın
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lapry 9 yıl
Galaxy şanına yakışanı yapmış Güzel tasarım
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