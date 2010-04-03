Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 modeli göründü

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartı üreten Galaxy, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarına ait bilgileri açığa vuran ilk isim olarak, geçtiğimiz haftalarda sık sık gündeme gelen firma, özellikle GeForce GTX 470 modeliyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Bilindiği üzere ekran kartı üreticilerinin Fermi tabanlı ilk kartları, Nvidia'nın referans tasarımlarını baz alıyor ancak Galaxy, bu noktada farklı bir çözüm sunuyor. GeForce GTX 470 modelinde kullandığı soğutucunun üst kısmında bazı değişikliklere giden Galaxy, görünüm anlamında en azından GXT 470 modeliyle farklılaşmayı başarıyor.

GeForce GTX 480 modelinde Nvidia'nın referans tasarımına sadık kalan Galaxy, yeni nesil ekran kartlarını önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlanıyor. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle birlikte Xtreme Tuner HD 2.0 uygulamasını da kullanıma sunan Galaxy, kullanıcılarına overclock fırsatı da sunuyor.

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