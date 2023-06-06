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    Gamdias yeni oyuncu mikrofon ve web kamerasını duyurdu

    Gamdias Pheme M1 mikrofon modeli RGB aydınlatma ve yüksek hassasiyet ile gelirken Gamdias Iris M1 web kamerası da Full HD 60fps çözünürlükte kayıt yapabiliyor.  
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    Gamdias Pheme M1 Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de faaliyet gösteren oyuncu ekipmanları üreticisi Gamdias, Tayvan’da düzenlenen Computex 2023 fuarında en yeni ürünlerini ziyaretçilere sergiledi. Bunlar arasında mikrofon ve web kamerası da vardı.

    Gamdias Pheme M1 özellikleri ve fiyatı

    Gamdias Pheme M1 adıyla tanıtılan oyuncu mikrofonu süper kardiyoid algılama moduna sahip. Böylece 192 kHz / 24-bit çözünürlükte kristal kalitesinde ses yakalayabiliyor. Gürültü engelleme modu olan mikrofon sesi izlemek için 3.5mm kulaklık girişi de sunuyor.

    RGB aydınlatma sistemi 12 farklı özelleştirilebilir mod ile geliyor. Gövdede yer alan tekerlek ile bu modlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Ayrıca mikrofonu kapatmak için bir tuşa da yer verilmiş. Gamdias Pheme M1 mikforon 40 Euro olarak satılacak.

    Gamdias Iris M1 özellikleri ve fiyatı

    Gamdias Iris M1 ise oyuncular için optimize edilmiş bir web kamerası. Aslında daha önce tanıtılmıştı ancak firma fuara da getirmiş. Full HD 60fps kayıt yapabilen kamera tek bir dokunuşla açılıp kapatılabiliyor. Yüzde 1 bozulma oranı olan kamera RGB aydınlatmayı da destekliyor. Fiyatı ise 60 Euro.

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