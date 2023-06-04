Xbox için 8BitDo arcade kontrolcüsü duyuruldu

8BitDo Arcade Stick for Xbox
8BitDo Arcade Stick for Xbox adındaki kontrolcü firmanın da ilk arcade kontrolcüsü olacak. Bir joystick ve farklı tuşlardan oluşan kontrolcü 2.4G kablosuz olarak konsola bağlanabiliyor. Üstelik kullanıcıya geniş bir özelleştirme sunuyor.
Beyaz tema üzerine siyah veya siyah karma üzerine siyah tuş seçenekleri olan kontrolcünün tüm tuşları programlanabiliyor. Tuşlar 30mm veya 24mm seçenekleri ile değiştirilebiliyor. Joystick yuvasının da diğer tüm joystick markaları ile uyumlu olduğu belirtilmiş.
Kablosuz adaptörün yanında bir de USB Tip-C kablosu mevcut. 3.5mm kulaklık girişi ile sesi aktarabiliyorsunuz. Kontrolcü 30 saate kadar kullanım sunarken kulaklık takarsanız 20 saate düşüyor. Xbox Series X / S, Xbox One ve Windows 10 ile uyumlu olan kontrolcü 120$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)