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    Xbox için 8BitDo arcade kontrolcüsü duyuruldu

    Xbox konsolları için Street Fighter 6 oyununun çıkışı ile birlikte 8BitDo markasının arcade oyun kontrolcüsü de satışa sunuluyor. 8BitDo Arcade Stick for Xbox özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    8BitDo Arcade Stick for Xbox Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar geliştirdiği DIY tarzındaki oyun kontrolcüleri ile geniş bir kitleye hitap etmeyi başaran 8BitDo girişimi şimdi yeni bir alana el atıyor. Dövüş oyunlarının vazgeçilmesi arcade kontrolcüler 8BitDo kataloğuna da ekleniyor.

    8BitDo Arcade Stick for Xbox

    8BitDo Arcade Stick for Xbox adındaki kontrolcü firmanın da ilk arcade kontrolcüsü olacak. Bir joystick ve farklı tuşlardan oluşan kontrolcü 2.4G kablosuz olarak konsola bağlanabiliyor. Üstelik kullanıcıya geniş bir özelleştirme sunuyor.

    Beyaz tema üzerine siyah veya siyah karma üzerine siyah tuş seçenekleri olan kontrolcünün tüm tuşları programlanabiliyor. Tuşlar 30mm veya 24mm seçenekleri ile değiştirilebiliyor. Joystick yuvasının da diğer tüm joystick markaları ile uyumlu olduğu belirtilmiş.

    Kablosuz adaptörün yanında bir de USB Tip-C kablosu mevcut. 3.5mm kulaklık girişi ile sesi aktarabiliyorsunuz. Kontrolcü 30 saate kadar kullanım sunarken kulaklık takarsanız 20 saate düşüyor. Xbox Series X / S, Xbox One ve Windows 10 ile uyumlu olan kontrolcü 120$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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