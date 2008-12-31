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Garmin akıllı telefonu nuvifone'dan ekran görüntüleri yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Garmin akıllı telefonu nuvifone'dan ekran görüntüleri yayımladı
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Kısaca GPS olarak bilinen küresel konum belirleme sistemlerinde sektöre yön veren isimlerden Garmin'in akıllı telefon pazarına gireceğini duyurmuş hatta firmanın Google'ın Android platformunu temel alan modeller üzerinde çalıştığına da değinmiştik. Firmanın akıllı telefon pazarındaki ilk temsilcisi olması beklenen nuvifone isimli yeni telefon merakla beklenedursun Garmin, nuvifone'dan bazı yeni ekran görüntüleri yayımladı.

Önümüzdeki hafta başalayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılması beklenen GPS odaklı akıllı telefon, ekran boyutunun yanı sıra uygulama arayüzüyle de Apple'ın popüler kültür ikonu olmayı başaran akıllı telefonu iPhone'u hatırlatmıyor değil. Dokunmatik kontrollü 3.5" ekrana sahip olan nuvifone, WiFi ve 3G HSDPA desteği de sunacak fakat özellikle GPS yetenekleriyle ön plana çıkacak.

Garmin nuvifone'dan bazı ekran görüntüleri;

Garmin akıllı telefonu nuvifone'dan ekran görüntüleri yayımladı
Tam Boyutta Gör
Garmin akıllı telefonu nuvifone'dan ekran görüntüleri yayımladı
Tam Boyutta Gör


Garmin akıllı telefonu nuvifone'dan ekran görüntüleri yayımladı
Tam Boyutta Gör
Garmin akıllı telefonu nuvifone'dan ekran görüntüleri yayımladı
Tam Boyutta Gör

Garmin akıllı telefonu nuvifone'dan ekran görüntüleri yayımladı
Tam Boyutta Gör


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cemalefendi 10 yıl
çok komik yorumlar. herkeste yorum yapıyo. herkes bi işe giriyo herkes yorum yapıyo.
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SS Karaçay 10 yıl

Orjinalden alıntı: cemalefendi

çok komik yorumlar. herkeste yorum yapıyo. herkes bi işe giriyo herkes yorum yapıyo.

yani?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
herkez her işe bulaşsın en güzeli
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oktayakgoz 10 yıl
doğru düzgün bir arayüz geliştirmekten aciz bunların hepsi

en güzeli şimdiye kadar se deki uiq arayüzü idi biraz gelişse süper olacaktı iptal oldu. iphone çok kısıtlı bir kullanımı var anca ekranı okşuyorsunuz. wm ise taş devrinden kalma s60 artık baydı zaten dokunmatik ekranda değil.


nokianın yeni dokunmatik arayüzüde çok standart duruyor bakalım kullanınca tam olarak ne olduğunu anlarız
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PHI 10 yıl
Garmin de giriyor cep işine. Girsin bakalım. Bi o eksikti.
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