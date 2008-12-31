Garmin akıllı telefonu nuvifone'dan ekran görüntüleri yayımladı

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Kısaca GPS olarak bilinen küresel konum belirleme sistemlerinde sektöre yön veren isimlerden Garmin'in akıllı telefon pazarına gireceğini duyurmuş hatta firmanın Google'ın Android platformunu temel alan modeller üzerinde çalıştığına da değinmiştik. Firmanın akıllı telefon pazarındaki ilk temsilcisi olması beklenen nuvifone isimli yeni telefon merakla beklenedursun Garmin, nuvifone'dan bazı yeni ekran görüntüleri yayımladı.

Önümüzdeki hafta başalayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılması beklenen GPS odaklı akıllı telefon, ekran boyutunun yanı sıra uygulama arayüzüyle de Apple'ın popüler kültür ikonu olmayı başaran akıllı telefonu iPhone'u hatırlatmıyor değil. Dokunmatik kontrollü 3.5" ekrana sahip olan nuvifone, WiFi ve 3G HSDPA desteği de sunacak fakat özellikle GPS yetenekleriyle ön plana çıkacak.

Garmin nuvifone'dan bazı ekran görüntüleri;

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