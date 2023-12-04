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    Garmin, güneş enerjili el tipi GPS cihazını satışa sundu

    Garmin, uzun yürüyüşleri sevenler için güneş enerjisiyle uzun süreler çalışan el tipi GPS cihazını çıkardı. Garmin eTrex Solar, 75 güne kadar kullanım sağlıyor. 

    Garmin, yerleşik güneş paneline sahip eTrex Solar el tipi GPS cihazını çıkardı. Dahili pil, GPS’e 75 güne kadar güç sağlayabiliyorken, parlak günlerde yeniden şarj olmasıyla çok daha uzun süre kullanım sağlıyor. Garmin eTrex Solar özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Garmin eTrex Solar el tipi GPS özellikleri

    eTrex Solar, 2.2 inç monokrom ekranı entegre güneş paneliyle bir araya getiriyor. Gün ışığı 75.000 luxten daha parlak olduğu durumlarda şarj işlemi otomatik olarak gerçekleşiyor. Cihaz, hızlı GPS güncelemelerine ayarlandığında yaklaşık 8 gün, yavaş modda ise 75 gün şarj olmadan çalışabiliyor. Cihaz, en iyi kapsama alanı ve doğruluk için çok bantlı GPS sinyallerini alabiliyor. Dijital pusula da kağıt haritalar veya yer işaretlerini kullanırken yol bulmayı kolaylaştırıyor.

    Akıllı telefon bağlantısı sağlandığında, Garmin Explore uygulaması üzerinden hava durumu güncellemelerini almak, yürüyüş planlamak, bildirimleri almak, kablosuz yazılım güncellemelerini almak mümkün. IPX7 sertifikalı olmasıyla yağmura karşı dayanıklı.

    Garmin eTrex Solar fiyatı

    Garmin eTrex Solar el tipi GPS cihazın fiyatı; 250 dolar. Güneş enerjisiyle şarj olmayan modelin fiyatı da 150 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 5 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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