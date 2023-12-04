Garmin, güneş enerjili el tipi GPS cihazını satışa sundu

Garmin, yerleşik güneş paneline sahip eTrex Solar el tipi GPS cihazını çıkardı. Dahili pil, GPS’e 75 güne kadar güç sağlayabiliyorken, parlak günlerde yeniden şarj olmasıyla çok daha uzun süre kullanım sağlıyor. Garmin eTrex Solar özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Garmin eTrex Solar el tipi GPS özellikleri

eTrex Solar, 2.2 inç monokrom ekranı entegre güneş paneliyle bir araya getiriyor. Gün ışığı 75.000 luxten daha parlak olduğu durumlarda şarj işlemi otomatik olarak gerçekleşiyor. Cihaz, hızlı GPS güncelemelerine ayarlandığında yaklaşık 8 gün, yavaş modda ise 75 gün şarj olmadan çalışabiliyor. Cihaz, en iyi kapsama alanı ve doğruluk için çok bantlı GPS sinyallerini alabiliyor. Dijital pusula da kağıt haritalar veya yer işaretlerini kullanırken yol bulmayı kolaylaştırıyor.

Akıllı telefon bağlantısı sağlandığında, Garmin Explore uygulaması üzerinden hava durumu güncellemelerini almak, yürüyüş planlamak, bildirimleri almak, kablosuz yazılım güncellemelerini almak mümkün. IPX7 sertifikalı olmasıyla yağmura karşı dayanıklı.

Garmin eTrex Solar fiyatı

Garmin eTrex Solar el tipi GPS cihazın fiyatı; 250 dolar. Güneş enerjisiyle şarj olmayan modelin fiyatı da 150 dolar.

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