GDDR5 bellekli GeForce GT240 modelleri geliyor

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GeForce GTS 240 OEM Edition.

Editörün Notu: GeForce GT240 modelleri çok daha kompakt bir yapıya sahip olacak.

Fermi kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan ekran kartlarını 2010'da lanse edeceği konuşulan Nvidia, GeForce GT240 modelini 17 Kasım'da duyurmaya hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sunun güç vereceği yeni model ile Nvidia'da GDDR5 bellekli modelleri yaygın bir şekilde görmeye başlayacağız.

Nvidia'nın önde gelen ekran kartı üreticilerinden bir tanesi GeForce GT240 için özel tasarımlı çözümlerini hazırlamış ve resmi lansman tarihi için bekleyişe koyulmuş durumda. Firmadan aldığımız bilgilere göre GDDR3 ve GDDR5 bellekli versiyonlara özel olarak fabrika çıkışı hız aşırtmalı ve pasif soğutmalı çözümler de hazırlayan firmanın tüm modellerini 17 Kasım'da lanse etmesi bekleniyor.