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GDDR5 bellekli GeForce GT240 modelleri geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,8b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GDDR5 bellekli GeForce GT240 modelleri geliyor
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GeForce GTS 240 OEM Edition.

Editörün Notu: GeForce GT240 modelleri çok daha kompakt bir yapıya sahip olacak.

Fermi kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan ekran kartlarını 2010'da lanse edeceği konuşulan Nvidia, GeForce GT240 modelini 17 Kasım'da duyurmaya hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sunun güç vereceği yeni model ile Nvidia'da GDDR5 bellekli modelleri yaygın bir şekilde görmeye başlayacağız.

Nvidia'nın önde gelen ekran kartı üreticilerinden bir tanesi GeForce GT240 için özel tasarımlı çözümlerini hazırlamış ve resmi lansman tarihi için bekleyişe koyulmuş durumda. Firmadan aldığımız bilgilere göre GDDR3 ve GDDR5 bellekli versiyonlara özel olarak fabrika çıkışı hız aşırtmalı ve pasif soğutmalı çözümler de hazırlayan firmanın tüm modellerini 17 Kasım'da lanse etmesi bekleniyor.


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Ac1DBuRN 10 yıl
Herseyi gectim sicak havayi disari degilde iceri atmaya calisan bir tasarim biraz sacma gibi geldi bana
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acbold 10 yıl
@BaRReT81
o küçücük fanla acaba boşta kaç derece tutacaklar kartı arkadaşların dediği gibi adam akıllı soğutması için yüksek devirde dönmeli buda ses yapar tabi
Ati nin fanları klima gibi dimi ?
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HünkarBeğendi 10 yıl
şimdi kartın profilden çekilmiş bi resmini yayınlıyolarmış ve fanın çapı küçük ama yüksekliği 3pci slotunu işgal edecek kadar büyükmüş desem
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SupermanPrime 10 yıl
o küçücük fanla acaba boşta kaç derece tutacaklar kartı arkadaşların dediği gibi adam akıllı soğutması için yüksek devirde dönmeli buda ses yapar tabi
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apodur 10 yıl
bence nvidianın ddr5 bellekli ati lerden daha basarılı olur.
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aykutx 10 yıl
Fiyatına göre yorumum değişir.
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ange dechu 10 yıl

apodur

bence nvidianın ddr5 bellekli ati lerden daha basarılı olur.



sebep?nvidia gddr5 muahbbetinde daha yeni.ati bilmem kaç tane kart cıkardı gddr5.acayip bi yorum olmuş siizn ki.hayır kötü niyetli bi insan olsa post kastıgınızı ya da feyk oldugunuzu falan iddia edebilir
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dirokzan 10 yıl
şu nvidia da sıkmaya başladı walla hâlâ eski gpu lara yeni isimler vererek az biraz makyajla satmaya çalışıyorlar.walla ayıp oluyor artık ati alan üsküdarı geçti insanların beklentisini karşılayacak adam gibi f/p ürünleri çıkarsalar biraz...
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SupermanPrime 10 yıl
hadi bakalım gddr5 ten dolayı (gereğinden) pahalı olur bence...
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alpa07 10 yıl
elindeki gpu ları isim ve özelliklerini deiştirerek satıolaar
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MÜŞAVİR 10 yıl

alpa07

elindeki gpu ları isim ve özelliklerini deiştirerek satıolaar


Ezbere konuşmayın, bu isim değiştirme değil, 40nm, Gddr5, dx10.1 gibi yenilikler mevcut.
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dennjS 10 yıl
en azından bant genişliği artar buda karşısındaki rakibini değiştirebilir belki
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darbelux 10 yıl
Bilmem nerede sabah oldu GDDR5 için...
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TELESCOPE 10 yıl
özel tasarımlı olarak yakında görücüye çıkacakmış
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