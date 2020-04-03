GDDR6 bellekli GTX 1650 incelemesi: Yeni kart %10’a kadar daha hızlı

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Yeşil takım üst seviye kartlarını güncellemesinin ardından giriş segmentinde de daha rekabetçi modellerini hazırlıyor. GDDR6 bellekli GTX 1650 iş ortaklarının sitelerinin ardından bu sefer incemeyle karşımızda.

TU117'ye devam

Çinli bir inceleme ekibinin yayınladığı incelemeye göre yeni GTX 1650’de de TU117 GPU’su kullanılmaya devam edilmiş. 896 CUDA çekirdeği barındıran GPU’nun tepe frekansı ise 1665 MHz’den 1590 MHz’e düşürülmüş.

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GTX 1650 de GDDR6 bellekle güncelleniyor

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Bellek tarafında 12 Gbps’lik GDDR6 belleklerine yer verilen kart bu sayede 192 GB/s’lik orijinal bant genişliğine 64 GB/s’lik geliştirme almış. Bu özellikle de 4 GB’lık VRAM kapasitesi için önemli bir gelişme.

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Ayrıca Bkz. "GTX 1650 de GDDR6 bellekle güncelleniyor"

Performans testlerine göre GDDR5 bellekli GTX 1650’ye göre oyunlarda %2’den %12.5’e kadar iyileştirme mevcut. Bu GTA V’te %10.8 düzeyinde ölçülmüş. Güç tüketimi başlığında ise 7 watt’lık düşüş sağlanmasında frekansın payı olsa da asıl katkının GDDR6 belleklerden geldiğini söyleyebiliriz.

https://www.expreview.com/73661.html

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