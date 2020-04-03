GTX 1650 de GDDR6 bellekle güncelleniyor

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Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi Gigabyte’ın sitesinde gün yüzüne çıkan GTX 1650 teknik özelliğiyle dikkat çekti. Model hali hazırdaki seçeneklerden önemli bir farkla ayrılıyor.

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GDDR6 bellekli GTX 1650 incelemesi: Yeni kart %10’a kadar daha hızlı

GDDR6 bellekli GTX 1650

Hali hazırda GTX 1650 896 CUDA ve 4 GB GDDR5 bellekle satışta. Buna karşın GTX 1650 Super 1280 çekirdeğiyle 4 GB GDDR6 bellek taşıyor. Gigabyte’ın sitesinde ortaya çıkan 2 yeni GTX 1650 modelinde ise 896 CUDA barındıran TU117, 12 Gbps’lik GDDR6 bellekle kombine edilmiş.

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Bu, Nvidia’nın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 8 GB VRAM’li RTX 2060 modelinin ardından güncellenen ikinci non-Super kartı olma niteliğini taşıyor. İlk RTX 2060 sahiplerini yeşil takıma tepki göstermesine neden olan 8 GB RTX 2060’ın ardından yeni gelişme de firmanın eleştiri oklarına tutulmasına neden olacağa benziyor. Buna karşın GDDR6 belleklerin giriş seviyesine kadar inmesi açısından oldukça güzel bir gelişme.

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https://www.guru3d.com/news-story/geforce-gtx-1650-with-gddr6-spotted-on-gigabyte-website.html

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