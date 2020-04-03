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    GTX 1650 de GDDR6 bellekle güncelleniyor

    Gigabyte’ın sitesinde listelenip ardından kaldırılan GTX 1650 modelleri yeşil takımın yeni bir kart hazırlığında olduğunu ortaya çıkardı.
    5 gün
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    GTX 1650 de GDDR6 bellekle güncelleniyor
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    Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi Gigabyte’ın sitesinde gün yüzüne çıkan GTX 1650 teknik özelliğiyle dikkat çekti. Model hali hazırdaki seçeneklerden önemli bir farkla ayrılıyor.

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    GDDR6 bellekli GTX 1650

    Hali hazırda GTX 1650 896 CUDA ve 4 GB GDDR5 bellekle satışta. Buna karşın GTX 1650 Super 1280 çekirdeğiyle 4 GB GDDR6 bellek taşıyor. Gigabyte’ın sitesinde ortaya çıkan 2 yeni GTX 1650 modelinde ise 896 CUDA barındıran TU117, 12 Gbps’lik GDDR6 bellekle kombine edilmiş.

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    Bu, Nvidia’nın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 8 GB VRAM’li RTX 2060 modelinin ardından güncellenen ikinci non-Super kartı olma niteliğini taşıyor. İlk RTX 2060 sahiplerini yeşil takıma tepki göstermesine neden olan 8 GB RTX 2060’ın ardından yeni gelişme de firmanın eleştiri oklarına tutulmasına neden olacağa benziyor. Buna karşın GDDR6 belleklerin giriş seviyesine kadar inmesi açısından oldukça güzel bir gelişme.

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    https://www.guru3d.com/news-story/geforce-gtx-1650-with-gddr6-spotted-on-gigabyte-website.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sendomi (metin alkan) 3 gün
    ya zaten 200tl fazla veip 1650 super almayan adam gddr 6 bellekli model çıksa bunu alsa ne olacak kart aynı kart,arada fark yok doğru düzgün ki aklı başında adam ne gddr5 nede gddr6 bellekli modelini alır 1650'nin
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    fubo (Tolga ) 4 gün
    Bunlar güzel gelişmelerde 10 gün önce 1650 almış adama haksızlık değilmi bu?

    ya baştan hepsini gddr6 ile çıkarsana bilinçli bir şekilde neden eskitiyorsun kendi kartını?

    Adam 2060 alıyor tak diye süperi çıkiyor,6gb olanını alıyor 8 gb çıkıyor.saçmalığın daniskası.
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    Jon_Kar 4 gün fubo
    hocam sen de nvidia almayacaksın o zaman

    amd muadilini alacaksın
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 5 gün
    No-super kartı nedir sayın editör, daha az yabancı kelime kullansanız biraz daha açıklayıcı haber yazsanız. yine haber güzel fena değil diyeyim bütünüyle hakkınızı yememiş olalım.
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