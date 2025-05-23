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    Gece görüş özellikli devrimsel kontakt lensler geliyor

    Bilim insanları, kızılötesi ve görünür ışığı birleştiren lensler geliştiriyor. Yeni bir çalışmada geliştirilen kontakt lens, gece görüş özelliğine sahip. Hatta gözler kapalıyken bile görüş mümkün.

    Gece görüş özellikli devrimsel kontakt lensler geliyor Tam Boyutta Gör
    Geleneksel gece görüş gözlüklerinin yerini alabilecek devrim niteliğinde bir teknoloji geliştiriliyor: Gece görüşü sağlayan kontakt lensler. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacıların üzerinde çalıştığı bu yeni nesil lensler, insanlarda kızılötesi ışığı algılama yeteneği sunuyor. Üstelik bu lensler gözler kapalıyken bile çalışabiliyor.

    Gece görüş teknolojisi denildiğinde akla gelen ilk şeyler genellikle hantal, yeşil ekranlı gözlüklerdir. Ancak yeni geliştirilen bu kontakt lensler, görünür ışıkla birlikte kızılötesi (infrared) ışığı da algılayabiliyor. Lensler, herhangi bir harici güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışıyor ve şeffaf yapıları sayesinde doğal görüşü engellemiyor.

    Araştırmanın temelini, görünür spektrumun hemen dışındaki yakın kızılötesi (NIR) ışığı görünür renklere dönüştüren özel nanoparçacıkları oluşturuyor. Lenslerde kullanılan özel nanoparçacıklar, 800–1600 nm aralığındaki kızılötesi ışığı, insan gözüyle algılanabilen 400–700 nm aralığına çevirerek görünür hale getiriyor. Bu nanoparçacıklar, ışığı kırmızı, yeşil ve mavi tonlarına dönüştürerek insan gözünün algılayabileceği hale getiriyor. Bu sayede kullanıcılar daha önce görünmeyen ayrıntıları, renkleri ve hatta şifrelenmiş bilgileri görebiliyor.

    Göz kapalıyken bile görüş sağlıyor

    Gece görüş özellikli devrimsel kontakt lensler geliyor Tam Boyutta Gör
    Belki de en şaşırtıcı buluşlardan biri, bu kontakt lenslerin göz kapalıyken dahi çalışabilmesi. Kızılötesi ışığın göz kapaklarından daha etkili şekilde geçebilmesi sayesinde, kullanıcılar bu ışığı gözlerini kapattıklarında bile algılayabiliyor. Bu özellik, özellikle acil durumlarda veya düşük görüş koşullarında büyük avantaj sağlayabilir.

    Araştırma ekibi daha önce benzer bir teknolojiyi farelerin retinasına enjekte ederek test etmişti. Ancak bu kez, aynı etkiyi cerrahi müdahale olmaksızın elde edebilecekleri bir formül geliştirildi: Esnek, toksik olmayan polimerlerle güçlendirilmiş kontakt lensler. İlk olarak lenslerin toksik olmadığı doğrulandı, ardından hem insanlarda hem farelerde işlevselliği test edildi. Testler lenslerin çalıştığı kanıtlandı.

    Gece görüş özellikli devrimsel kontakt lensler geliyor Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar bu teknoloji öncelikle gece görüşüyle ilişkilendirilse de, potansiyel uygulama alanları çok daha geniş. Tozlu, sisli veya dumanlı ortamlarda görüşü iyileştirmekten, akıllı cihazlarla etkileşime girmeye, hatta renk körlüğü olan bireylere yardımcı olmaya kadar birçok kullanım alanı söz konusu. Ayrıca özel olarak tasarlanmış gözlüklerle birlikte kullanıldığında görüntü kalitesi artırılabiliyor.

    Çinli araştırmacıların çalışması, geçen yıl Avustralyalı bir ekibin yayınladığı bir başka çalışmayla da örtüşüyor. Avustralya’da geliştirilen meta-yüzey tabanlı teknolojide de benzer şekilde kızılötesi ve görünür ışık birleştirilmişti. Her iki yaklaşım da gelecekte daha ince, hafif ve kullanışlı gece görüş ekipmanlarının önünü açıyor. Şu an için deneysel aşamada olan bu lensler, net bir infrared görüntü sunmaktan uzak. Ancak nanoparçacık teknolojisinin gelişimiyle birlikte, bu sınırlamaların da aşılması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/108030-night-vision-contact-lenses-offer-glimpse-future-eyewear.html https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00454-4
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    gun 1 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 8 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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