Ateş ölçer tavsiyesi için en iyi ateş ölçer modelleri (2023)

Gerek çocuklar ve bebekler gerekse de yetişkinler sık sık hastalanabiliyorlar. Hastalanan insanların savunma mekanizmaları virüs ve bakterilerle savaşmak için vücudun sıcaklığını artırır. Ancak bu durum bazen yüksek ateş gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle vücut ısısını ateş ölçer ile aralıklarla kontrol etmek oldukça önemlidir. Özellikle anneler ve babalar “en iyi ateş ölçer hangisi?” diye sık sık arama yapıyor. Sizler için hazırladığımız en iyi ateş ölçer listemizde en iyi markalara ve modellere yer verdik. İşte en iyi ateş ölçer tavsiyeleri:

Ateş ölçer yorumları dikkate alındığında; en iyi ateş ölçer markaları sıralamasında Braun, Wee Baby ve Beurer öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi ateş ölçer olarak ise Braun IRT3030, Wee Baby 131 ve Beurer FT 13 modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ Braun IRT3030 Tam Boyutta Gör En iyi ateş ölçer olarak nitelendirilen Braun IRT3030, baştan uca kompakt tasarımı sayesinde hassas ve hızlı kullanım sağlıyor. 1 saniyede ölçüm yapabilen Braun IRT3030, sesli rehberlik sistemi sayesinde çıkan ateş değerini de yorumlayabiliyor. Cihazın sesli ateş rehberliğinde çıkardığı 1 bip sesi normal, 2 bip sesi yükselmiş ve 4 bip sesi yüksek ateşi gösteriyor. Braun, IRT3030 ile kulak zarı ve çevresindeki dokular tarafından üretilen ısıyı klinik olarak kanıtlanmış doğrulukla ölçebileceğini söylüyor. Eğer “Doktorların kullandığı ateş ölçer hangisi?” diye arıyorsanız Braun ayrıca doktorların önerdiği 1 numaralı ateş ölçer markasıdır. Braun IRT3030 aynı zamanda en çok tercih edilen ateş ölçer modelleri arasında bulunuyor. 1 saniyede ölçüm

Sesli ateş rehberliği

Kulaktan ateş ölçümü

Dahili filtre

Yeni doğanlar için uygun

Son ölçümü hafızada tutma Braun IRT3030 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün çok kaliteli. %100 doğru ölçüm yapıyor. Gönül rahatlığıyla alınıp kullanılabilir. 👩 Bebek için aldım. Gayet güzel memnun kaldım. İçinde kulak probu ile geldi. Yeni doğan için mutlaka evde olmalı. Hiç koltukaltı ateş ölçerle uğraşmayın direk bunu alın, 1 saniyede doğru sonuç…

2️⃣ Wee Baby 131 Tam Boyutta Gör Wee Baby 131 Temassız Ateş Ölçer, hem annelerin hem de doktorların rahatça kullanabileceği etkili bir ateş ölçer olarak nitelendiriliyor. Pratik ve doğru ölçümler için tasarlanan Wee Baby Temassız Ateş Ölçer, Japon algılama sistemi ile çocuğunuzun ateşini vücuda temas etmeden hızlı ve rahat bir şekilde ölçmenize yardımcı oluyor. Alından 3 cm - 5 cm uzaklıktan ölçüm yapan cihaz, 1 saniye gibi kısa bir sürede en doğru sonucu verebiliyor. Ateşin 38 C'den yüksek olduğu zamanlarda ise sesli olarak sinyal verme özelliğine sahip olan cihaz son 32 ölçümü hafızasında tutma özelliğine de sahip. 3-5cm mesafeden 1 saniyede ölçüm

Vücut, oda ve yüzey sıcaklığı ölçme

Mama veya banyo suyu sıcaklığı ölçme

Ekran, takip edilmesi gereken durumlarda turuncu; yüksek ateşte ise kırmızı renk ile uyarı verme

Temassız ölçüm yapma

Son 32 ölçümü hafızasında tutma Wee Baby 131 kullanıcı yorumları 💭 👨 Gayet iyi, hızlı ve doğru sonuç veren bir ürün tavsiye ederim. Düzgün çalışıyor, hızlı ölçüm yapıyor, memnun kaldım. 👩 Hamileliğimde çok araştırdım birçok markayla kıyasladım aynı özellikte bilindik markalara 3 katı para vermektense şans vermek istedim ayrıca yapılan yorumlarda olumlu dönüşler almama katkı sağladı. Hemen denedik vücut sıcaklığı, suyun sıcaklığı ve oda sıcaklığı hepsini doğru ölçtü. Kullanımı çok kolay.

3️⃣ Beurer FT 13 Tam Boyutta Gör Temaslı ölçüm teknolojisine ve esnek ölçüm ucuna sahip klinik ateş ölüm cihazı Beurer FT 13, hem fiyatıyla hem de kalitesiyle ön plana çıkıyor. Beurer FT 13, sahip olduğu LED ekranında normal ve yüksek sıcaklığı da renk tonuyla gösteriyor. Yeşil, her şey yolunda anlamına gelirken kırmızı ise yüksek ateş alarmı anlamına geliyor. Cihaz ayrıca 37,8° C ve üstü sıcaklıklarda da sinyal sesi veriyor. Esnek ve su geçirmez olan Beurer FT 13, temaslı ölçüm yapıyor. Yani en iyi koltuk altı ateş ölçer arıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. 30 saniyede ölçüm

Esnek ve su geçirmez yapı

37,8°C'den itibaren uyarı sesi

Son ölçümü hafızada tutma

Temaslı ateş ölçer

LED ekranında ateş durumu gösterme; yeşil ve kırmızı renk Beurer FT 13 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün gayet kaliteli. Ucu da esnek olduğu için çok kullanışlı. Kısa sürede ölçüm yapabiliyor. Memnun kaldım. 👩 İçerisinde Türkçe'nin de bulunduğu kullanım kılavuzuyla geliyor. Kullanım kılavuzunu okunursa ürün kullanımında problem çıkmayacaktır. Ölçümleri ise gayet doğru ve hızlı.

4️⃣ Weewell WTD105 Tam Boyutta Gör Weewell WTD105, ateşinizi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde ölçmenizi sağlayan bir cihaz. Ölçüm sonucunu geniş, net bir ekranda görüntüleyen cihaz ayrıca sıcaklık normal, düşük veya yüksek olduğunda uyarı verebiliyor. Ağızdan ve koltuk altından sıcaklığı ölçebilen yumuşak ve esnek bir proba sahip olan Weewell WTD105’in ölçüm alanı kısmı, kolayca temizlenip dezenfekte edilebilen, suya dayanıklı malzemeden yapılmış durumda. Bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubundaki bireyler için ideal olacak şekilde tasarlan ürün “en iyi ateş ölçer hangisidir?” diyenlerin ilgisini çekmekte. Sadece 10 saniyede sonuç veren ürün, en güvenilir ateş ölçer modelleri arasında bulunuyor. 10 saniyede ölçüm, 0,1 dereceye kadar hassasiyet

Koltuk altı veya ağızdan ölçüm

Temizlenebilir ve yıkanabilir ölçüm alanı

Sesli ve ekrandan uyarı

Son ölçümü hafızada tutma Weewell WTD105 kullanıcı yorumları 💭 👨Hızlı ve tutarlı ölçüm yapıyor, flexible olması kullanım kolaylığı sağlıyor, keşke ekranı aydınlatmalı olsaydı. 👩Hızlı ölçüm yapan uygun fiyatlı ateş ölçer. Fiyatına göre iyi performans sergiliyor memnunum manuel olarak yeterli

5️⃣ Jumper FR202 Tam Boyutta Gör Jumper FR202, en iyi fiyat/performans ateş ölçer cihazı arayanlar için özellikleriyle ideal bir ürün. Avrupa Birliği tıbbi cihaz direktifi gereksinimlerine göre üretilen Jumper FR202, en iyi temassız ateş ölçer arayanlar için iyi bir ürün. Ürünün yetenekleri arasında yok yok. Okuma hafızası, yüksek ateş alarmı, sessiz mod, aydınlatmalı ekran ve otomatik kapanma ön çıkanlar arasında yer alıyor. Cihazın ekranı ayrıca yüksek sıcaklık ölçtüğünde kırmızı renginde yanıyor. 1 ila 5 cm arasında ölçüm yapabilme

1 saniyede ölçüm

Mod düğmesi

Sesli/sessiz düğmesi

Uyarı veren LCD ekran

Sesli uyarı

Son 20 ölçümü hafızada tutma Jumper FR202 kullanıcı yorumları 💭 👨 Arkadaşlar merhabalar 112 personeliyim ve bu cihaz ambulansta sürekli kullandığım bir cihaz, evde kullanmak için aldım ve çok memnun kaldım kullanımı gayet kolay çoğu kişi Kullanım kılavuzuna ihtiyaç bile duymayacaktır. 👩 Ürün çok iyi cidden düşünmeden alın. 4 prenses annesi olarak çok fazla marka kullandım ama hepsi gereksiz pahalıydı bu ürünü seçtim ve gayet memnun kaldım

6️⃣ Jumper JPD-FR410 Tam Boyutta Gör Listemizdeki bir diğer ürün ise Jumper JPD-FR410. Bu ürünü farklı kılan özelliği ise çift modlu oluşu. Yani hem en iyi alından ateş ölçer hem de en iyi kulak ateş ölçer modelleri arasına girebiliyor. Takılıp çıkartılabilen basit aparatı sayesinde kulak/alın ölçümü yapabilen Jumper JPD-FR410, profesyonel seviyede doğruluk vadediyor. Sessiz modu ve akıllı uyarı tonları olan üründe çocuk modu da bulunuyor. Özellikleri göz önüne alındığında Jumper JPD-FR410 için en iyi dijital ateş ölçer modellerinden diyebiliriz. 1 saniyede ateş ölçme

Hem alın hem kulaktan ölçme

Sessiz modu

Akıllı uyarı bildirimleri

Çocuk modu Jumper JPD-FR410 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün fiyatına göre oldukça iyi. Ölçümleri de doğru yapıyor. Genel olarak güzel işimizi görüyor. 👩 Ateş ölçeri için çok fazla para vermeye gerek yok. Birkaç aydır bu ürünü kullanıyoruz, şimdiye kadar bir sıkıntısını görmedik.

7️⃣ Life Net Medikal Ft-100B Tam Boyutta Gör Ateş ölçer hem hızlı olsun hem dayanıklı olsun hem de ucuz olsun diyorsanız Life Net Medikal Ft-100B tam da size göre. Oldukça basit ve kompakt bir tasarıma sahip olan Life Net Medikal Ft-100B, dayanıklı kızlı ötesi sensör ile birlikte geliyor. Vücut ve nesne sıcaklıklarını ayrı ayrı ölçebilen cihaz son ölçtüğü 20 değeri de hafızasında saklayabiliyor. 0,30 saniye içinde ölçüm

Ekranında düşük ve yüksek sıcaklık bildirimi

Son 20 ölçümü hafızda saklama

Dayanıklı kızıl ötesi sensör

Vücut ve nesne sıcaklıklarını ayrı ayrı ölçme Life Net Medikal Ft-100B kullanıcı yorumları 💭 👨 Fiyat performans ve form faktörü olarak çok iyi bir ürün. Ancak isabetli ölçüm için cihazı sabit tutmak gerekiyor. Hareketli bebek ve çocuklarda biraz zorlayıcı olabiliyor. Ancak fiyatına göre çok iyi. 👩 Ürünü 9 aydır kullanıyoruz, bir problem yaşamadık genel olarak memnunuz.

8️⃣ Braun PRT2000 Tam Boyutta Gör Listemizdeki bir diğer Braun ürünü olan Braun PRT2000, çubuk formunda dijital ateş ölçer olarak karşımıza çıkıyor. Emsallerinden daha hızlı, yaklaşık 8 saniyede ölçüm yapabilen Braun PRT2000, aynı zamanda yaş değerlendirme özelliğine de sahip. Renkli ekranı ile sıcaklığı belirten (yeşil, turuncu, kırmızı) Braun PRT2000, profesyonel kesinliği kompakt tasarım ile bir araya getiriyor. Cepte taşımaya uygun boyutta olan ürün, 0-3, 3-36 ve 36+ ay modlarına sahip. Yaşa göre ayarlanabilir ateş rehberliği

8 saniyede ölçüm

Son ölçümü hafızada tutma özelliği

Kolay anlaşılır renk kodlamalı ekran

Esnek uç Braun PRT2000 kullanıcı yorumları 💭 👨 Bebekli evlerin vazgeçilmezi. Çok kısa sürede koltuk altı ölçümü sağlıyor. Yeşil, Turuncu, Kırmızı olarak çıkan sonucun risk faktörünü bilmeyenler için bile gösteriyor. 👩 Çok başarılı tavsiye ederim. Doğru sonuçlarla çok kısa sürede ateşi ölçüyor, bebek ve çocuklar için 10 numara ürün.

9️⃣ Weewell WTN550R Tam Boyutta Gör Weewell WTN550R temassız kızılötesi ateş ölçer, özellikle ölçüm hızıyla ön plana çıkıyor. Sadece 0,5 saniyede ölçüm yapabilen cihaz, bu ölçün için ise yaklaşık 5 santimetreye ihtiyaç duyuyor. Bu sayede vücut ısısını hem hijyenik hem de güvenli bir şekilde ölçmek mümkün oluyor. Weewell WTN550R ve vücut için değil, aynı zamanda yüzey ve oda sıcaklığını ölçmek için de kullanılabiliyor. Örneğin banyo suyunun veya biberonun sıcaklığı gibi. En iyi ateş ölçer fiyatları bazen yüksek olabiliyor ancak Weewell WTN550R’nin fiyatı gayet uygun seviyede. Bununla birlikte çok hızlı ölçüm yapabildiği için en iyi bebek ateş ölçer tavsiyesi olarak da verilebilir. 0,5 saniyede ölçüm

Sesli uyarı

Profesyonel kullanım için kalibrasyon

Renkli uyarı: Yeşil; normal vücut ısısı, Kırmızı; yüksek sıcaklık, Turuncu; yüzey/oda sıcaklığı

Gövde, yüzey ve oda ölçüöü

32 ölçümü hafızada tutma

5 santimetreden ölçme Weewell WTN550R kullanıcı yorumları 💭 👨 Fiyat performans olarak 10 üzerinden 10 puan. Ayrıca sadece vücut için değil oda ve yüzey sıcaklıklarını ölçmesi çok iyi. Çok araştırmaktan sıkılıp sipariş verdik ama çok memnunuz. Düşünmeden alınabilir. 👩 Doğacak bebeğimiz için aldık, şimdilik kendimizde deniyoruz, ev ısısını da ölçüyoruz, bizdeki ateş ölçer ve termometreyle aynı ölçüyor, gayet iyi çalışıyor.

🔟 Braun BNT400 Tam Boyutta Gör Listemizin son ancak teknoloji dolu ateş ölçeri Braun BNT400’e geliyoruz. Ürün toplamda iki tane fonksiyona sahip. Bunlardan bir tanesi ölçümün temassız bir şekilde yapılması diğerinin ise temas ile ölçülmesi. Bu çok daha kesin sonuçlar alınmasını sağlıyor. Alından 2,5 cm’ye kadar hassas ölçüm yapabilen cihaz bunu sadece 2 saniyede gerçekleştiriyor. Her iki modda da klinik olarak kanıtlanmış doğruluk sunan ürün, alından çok uzaklaştırdığınızda size uyarırken nişan alma ışığı ile de doğru bölgeden ölçüm yapmanızı sağlıyor. Yaş aralık seçimi sunan ürün aynı zamanda ekranını Normal, Ateşli ve Yüksek Ateşli bildirimini göstermek için sırasıyla Yeşil, Sarı ve Kırmızı renkte yakıyor. Arkadan aydınlatmalı ekran ve sessiz mod da mevcut. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Braun BNT400 dünyanın en iyi ateş ölçeri olarak nitelendirilebilir. Eğer “Bebek ateş ölçer hangisi daha iyi?” diyorsanız bu modele kesinlikle bakmalısınız. Genel olarak temassız ateş ölçer tavsiyesi arıyorsanız da yine Braun BNT400 ön plana çıkıyor. Braun BNT400 kullanıcı yorumları 💭 👨 Hassas ve hızlı ölçüm yapan, Braun kalitesine sahip güzel bir ürün. Ürün çok kaliteli ve olcumleri de doğru. 👩 Doğru ölçüm, kolay kullanım ve güzel tasarım kesinlikle tavsiye ederim. Ürün tüm aile için uyumlu. Her ölçümden önce bebek mi, 36 aya kadar çocuk mu yoksa yetişkin mi diye seçmeniz gerekiyor.

Ateş ölçer önerileri ve ateş ölçer kullanıcı yorumlarını göz önüne alarak derlediğimiz içeriğimizde en iyi ateş ölçer modellerine yer verdik. Ateş ölçerler temassız, temaslı veya çok modlu olarak ayrılabiliyor. Her ihtiyaca göre zengin seçenekler sunduğumuz içeriğimizde en iyi ateş ölçer markaları dahil olmak üzere en iyi temassız ateş ölçer modellerine ulaşabilirsiniz. Bu ürünleri kara cuma indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz

En iyi saç kurutma & fön makinesi tavsiyeleri 1 hf. önce eklendi

Hangi ateş ölçer tercih edilmeli 🤔 Tam Boyutta Gör Ateş ölçer satın alırken dikkat edilmesi gerekenler, ateşini ölçmek istediğiniz kişiye ve duruma göre değişebilir. Ateş ölçerler genel olarak dijital, temassız, kulak içi ve cıvalı olmak üzere dört çeşittir. Dijital ateş ölçerler: Bu ateş ölçerler, vücut sıcaklığını ağız, koltuk altı veya rektumdan ölçebilen kişisel kullanım için uygun cihazlardır. Her kullanımdan sonra ucunun dezenfekte edilmesi gerekir. Temassız ateş ölçerler: Bu ateş ölçerler, kızılötesi ışıkla alından veya kulaktan sıcaklık ölçen cihazlardır. Temassız çalıştıkları için hijyenik ve pratiktirler. Çok sayıda kişinin vücut sıcaklığının ölçülmesi gereken durumlarda tercih edilebilirler. Kulak içi ateş ölçerler: Bu ateş ölçerler, kulak kanalına yerleştirilerek kulaktan sıcaklık ölçen cihazlardır. 6 aylık ve üstü çocuklar için uygundur. Ölçüm yaparken kulak içi ateş ölçerin iyice oturduğundan emin olmak gerekir. Civalı ateş ölçerler: Bu ateş ölçerler, cam tüp içindeki cıva ile sıcaklık ölçen eski tip cihazlardır. Kullanımı zor ve tehlikelidir. Camın kırılması durumunda cıva zehirlenmesine neden olabilir.

En İyi Ateş Ölçerler İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 16982

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

En iyi ateş ölçer tavsiyeleri