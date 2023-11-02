Ateş ölçer tavsiyesi için en iyi ateş ölçer modelleri (2023)

- En Ateş Ölçerler 💯
- 1️⃣ Braun IRT3030
- 2️⃣ Wee Baby 131
- 3️⃣ Beurer FT 13
- 4️⃣ Weewell WTD105
- 5️⃣ Jumper FR202
- 6️⃣ Jumper JPD-FR410
- 7️⃣ Life Net Medikal Ft-100B
- 8️⃣ Braun PRT2000
- 9️⃣ Weewell WTN550R
- 🔟 Braun BNT400
- Hangi ateş ölçer tercih edilmeli 🤔
- Yorumlar
Gerek çocuklar ve bebekler gerekse de yetişkinler sık sık hastalanabiliyorlar. Hastalanan insanların savunma mekanizmaları virüs ve bakterilerle savaşmak için vücudun sıcaklığını artırır. Ancak bu durum bazen yüksek ateş gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle vücut ısısını ateş ölçer ile aralıklarla kontrol etmek oldukça önemlidir. Özellikle anneler ve babalar “en iyi ateş ölçer hangisi?” diye sık sık arama yapıyor. Sizler için hazırladığımız en iyi ateş ölçer listemizde en iyi markalara ve modellere yer verdik. İşte en iyi ateş ölçer tavsiyeleri:
|Marka - Model ♨
|Fiyat 🏷️
|Braun IRT3030
|999 TL
|Wee Baby 131
|541 TL
|Beurer FT 13
|256 TL
|Weewell WTD105
|186 TL
|Jumper FR202
|299 TL
|Jumper JPD-FR410
|599 TL
|https://amzn.to/47fZ4NQ
|164 TL
|Braun PRT2000
|499 TL
|Weewell WTN550R
|899 TL
|Braun BNT400
|1.399 TL
Ateş ölçer yorumları dikkate alındığında; en iyi ateş ölçer markaları sıralamasında Braun, Wee Baby ve Beurer öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi ateş ölçer olarak ise Braun IRT3030, Wee Baby 131 ve Beurer FT 13 modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ Braun IRT3030
- 1 saniyede ölçüm
- Sesli ateş rehberliği
- Kulaktan ateş ölçümü
- Dahili filtre
- Yeni doğanlar için uygun
- Son ölçümü hafızada tutma
Braun IRT3030 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün çok kaliteli. %100 doğru ölçüm yapıyor. Gönül rahatlığıyla alınıp kullanılabilir.
👩 Bebek için aldım. Gayet güzel memnun kaldım. İçinde kulak probu ile geldi. Yeni doğan için mutlaka evde olmalı. Hiç koltukaltı ateş ölçerle uğraşmayın direk bunu alın, 1 saniyede doğru sonuç…
2️⃣ Wee Baby 131
- 3-5cm mesafeden 1 saniyede ölçüm
- Vücut, oda ve yüzey sıcaklığı ölçme
- Mama veya banyo suyu sıcaklığı ölçme
- Ekran, takip edilmesi gereken durumlarda turuncu; yüksek ateşte ise kırmızı renk ile uyarı verme
- Temassız ölçüm yapma
- Son 32 ölçümü hafızasında tutma
Wee Baby 131 kullanıcı yorumları 💭
👨 Gayet iyi, hızlı ve doğru sonuç veren bir ürün tavsiye ederim. Düzgün çalışıyor, hızlı ölçüm yapıyor, memnun kaldım.
👩 Hamileliğimde çok araştırdım birçok markayla kıyasladım aynı özellikte bilindik markalara 3 katı para vermektense şans vermek istedim ayrıca yapılan yorumlarda olumlu dönüşler almama katkı sağladı. Hemen denedik vücut sıcaklığı, suyun sıcaklığı ve oda sıcaklığı hepsini doğru ölçtü. Kullanımı çok kolay.
3️⃣ Beurer FT 13
- 30 saniyede ölçüm
- Esnek ve su geçirmez yapı
- 37,8°C'den itibaren uyarı sesi
- Son ölçümü hafızada tutma
- Temaslı ateş ölçer
- LED ekranında ateş durumu gösterme; yeşil ve kırmızı renk
Beurer FT 13 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün gayet kaliteli. Ucu da esnek olduğu için çok kullanışlı. Kısa sürede ölçüm yapabiliyor. Memnun kaldım.
👩 İçerisinde Türkçe'nin de bulunduğu kullanım kılavuzuyla geliyor. Kullanım kılavuzunu okunursa ürün kullanımında problem çıkmayacaktır. Ölçümleri ise gayet doğru ve hızlı.
4️⃣ Weewell WTD105
- 10 saniyede ölçüm, 0,1 dereceye kadar hassasiyet
- Koltuk altı veya ağızdan ölçüm
- Temizlenebilir ve yıkanabilir ölçüm alanı
- Sesli ve ekrandan uyarı
- Son ölçümü hafızada tutma
Weewell WTD105 kullanıcı yorumları 💭
👨Hızlı ve tutarlı ölçüm yapıyor, flexible olması kullanım kolaylığı sağlıyor, keşke ekranı aydınlatmalı olsaydı.
👩Hızlı ölçüm yapan uygun fiyatlı ateş ölçer. Fiyatına göre iyi performans sergiliyor memnunum manuel olarak yeterli
5️⃣ Jumper FR202
- 1 ila 5 cm arasında ölçüm yapabilme
- 1 saniyede ölçüm
- Mod düğmesi
- Sesli/sessiz düğmesi
- Uyarı veren LCD ekran
- Sesli uyarı
- Son 20 ölçümü hafızada tutma
Jumper FR202 kullanıcı yorumları 💭
👨 Arkadaşlar merhabalar 112 personeliyim ve bu cihaz ambulansta sürekli kullandığım bir cihaz, evde kullanmak için aldım ve çok memnun kaldım kullanımı gayet kolay çoğu kişi Kullanım kılavuzuna ihtiyaç bile duymayacaktır.
👩 Ürün çok iyi cidden düşünmeden alın. 4 prenses annesi olarak çok fazla marka kullandım ama hepsi gereksiz pahalıydı bu ürünü seçtim ve gayet memnun kaldım
6️⃣ Jumper JPD-FR410
- 1 saniyede ateş ölçme
- Hem alın hem kulaktan ölçme
- Sessiz modu
- Akıllı uyarı bildirimleri
- Çocuk modu
Jumper JPD-FR410 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün fiyatına göre oldukça iyi. Ölçümleri de doğru yapıyor. Genel olarak güzel işimizi görüyor.
👩 Ateş ölçeri için çok fazla para vermeye gerek yok. Birkaç aydır bu ürünü kullanıyoruz, şimdiye kadar bir sıkıntısını görmedik.
7️⃣ Life Net Medikal Ft-100B
- 0,30 saniye içinde ölçüm
- Ekranında düşük ve yüksek sıcaklık bildirimi
- Son 20 ölçümü hafızda saklama
- Dayanıklı kızıl ötesi sensör
- Vücut ve nesne sıcaklıklarını ayrı ayrı ölçme
Life Net Medikal Ft-100B kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyat performans ve form faktörü olarak çok iyi bir ürün. Ancak isabetli ölçüm için cihazı sabit tutmak gerekiyor. Hareketli bebek ve çocuklarda biraz zorlayıcı olabiliyor. Ancak fiyatına göre çok iyi.
👩 Ürünü 9 aydır kullanıyoruz, bir problem yaşamadık genel olarak memnunuz.
8️⃣ Braun PRT2000
- Yaşa göre ayarlanabilir ateş rehberliği
- 8 saniyede ölçüm
- Son ölçümü hafızada tutma özelliği
- Kolay anlaşılır renk kodlamalı ekran
- Esnek uç
Braun PRT2000 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bebekli evlerin vazgeçilmezi. Çok kısa sürede koltuk altı ölçümü sağlıyor. Yeşil, Turuncu, Kırmızı olarak çıkan sonucun risk faktörünü bilmeyenler için bile gösteriyor.
👩 Çok başarılı tavsiye ederim. Doğru sonuçlarla çok kısa sürede ateşi ölçüyor, bebek ve çocuklar için 10 numara ürün.
9️⃣ Weewell WTN550R
- 0,5 saniyede ölçüm
- Sesli uyarı
- Profesyonel kullanım için kalibrasyon
- Renkli uyarı: Yeşil; normal vücut ısısı, Kırmızı; yüksek sıcaklık, Turuncu; yüzey/oda sıcaklığı
- Gövde, yüzey ve oda ölçüöü
- 32 ölçümü hafızada tutma
- 5 santimetreden ölçme
Weewell WTN550R kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyat performans olarak 10 üzerinden 10 puan. Ayrıca sadece vücut için değil oda ve yüzey sıcaklıklarını ölçmesi çok iyi. Çok araştırmaktan sıkılıp sipariş verdik ama çok memnunuz. Düşünmeden alınabilir.
👩 Doğacak bebeğimiz için aldık, şimdilik kendimizde deniyoruz, ev ısısını da ölçüyoruz, bizdeki ateş ölçer ve termometreyle aynı ölçüyor, gayet iyi çalışıyor.
🔟 Braun BNT400
Braun BNT400 kullanıcı yorumları 💭
👨 Hassas ve hızlı ölçüm yapan, Braun kalitesine sahip güzel bir ürün. Ürün çok kaliteli ve olcumleri de doğru.
👩 Doğru ölçüm, kolay kullanım ve güzel tasarım kesinlikle tavsiye ederim. Ürün tüm aile için uyumlu. Her ölçümden önce bebek mi, 36 aya kadar çocuk mu yoksa yetişkin mi diye seçmeniz gerekiyor.
Ateş ölçer önerileri ve ateş ölçer kullanıcı yorumlarını göz önüne alarak derlediğimiz içeriğimizde en iyi ateş ölçer modellerine yer verdik. Ateş ölçerler temassız, temaslı veya çok modlu olarak ayrılabiliyor. Her ihtiyaca göre zengin seçenekler sunduğumuz içeriğimizde en iyi ateş ölçer markaları dahil olmak üzere en iyi temassız ateş ölçer modellerine ulaşabilirsiniz. Bu ürünleri kara cuma indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz
Hangi ateş ölçer tercih edilmeli 🤔
- Dijital ateş ölçerler: Bu ateş ölçerler, vücut sıcaklığını ağız, koltuk altı veya rektumdan ölçebilen kişisel kullanım için uygun cihazlardır. Her kullanımdan sonra ucunun dezenfekte edilmesi gerekir.
- Temassız ateş ölçerler: Bu ateş ölçerler, kızılötesi ışıkla alından veya kulaktan sıcaklık ölçen cihazlardır. Temassız çalıştıkları için hijyenik ve pratiktirler. Çok sayıda kişinin vücut sıcaklığının ölçülmesi gereken durumlarda tercih edilebilirler.
- Kulak içi ateş ölçerler: Bu ateş ölçerler, kulak kanalına yerleştirilerek kulaktan sıcaklık ölçen cihazlardır. 6 aylık ve üstü çocuklar için uygundur. Ölçüm yaparken kulak içi ateş ölçerin iyice oturduğundan emin olmak gerekir.
- Civalı ateş ölçerler: Bu ateş ölçerler, cam tüp içindeki cıva ile sıcaklık ölçen eski tip cihazlardır. Kullanımı zor ve tehlikelidir. Camın kırılması durumunda cıva zehirlenmesine neden olabilir.
En İyi Ateş Ölçerler İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 16982Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.