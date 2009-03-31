Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geceleri açık kalan bilgisayarlar şirketlere ciddi yük getiriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geceleri açık kalan bilgisayarlar şirketlere ciddi yük getiriyor
Tam Boyutta Gör

Küresel ekonomik krizin neden olduğu daralmaya bağlı olarak düşen satışlar nedeniyle firmalar aralarında iş yavaşlatma, işten çıkarma, yatırımları askıya alma gibi önlemlerin yer aldığı acil eylem planlarını değerlendirmeye alırken, pek çok firmanın geceleri kapatılacak bilgisayarlar ve elektronik cihazlar ile ciddi ölçüde tasarruf elde edebileceği belirtiliyor.

Enerji yönetimi yazılımları hazırlayan 1E firmasının çalışmasına göre, sadece Amerika'daki firmaların geceleri de açık tutulan ve kullanılmayan bilgisayarların gereksiz enerji harcaması nedeniyle yıllık 2.8 milyar dolarlık ekstra bir yükün altına giriyorlar. Örneğin 10.000 bilgisayar çalıştıran büyük ölçekli firmalarda, sistemlerin geceleri kapatılmasıyla yıllık 260.000$'lık tasarruf elde edilebileceği belirtiliyor ki bu miktarın daha verimli sistemlere geçiş konusunda firmalarca yatırım bütçesine katkı olarak kullanılabilmesi de mümkün.

1E tarafından hazırlanan 2009 PC enerji raporuna göre, Amerika'dan 108 milyon ofis bilgisayarının yaklaşık yarısı geceleri düzenli olarak kapatılmıyor. Bu durumun firmalara yıl sonunda ekstra fatura yükü olarak yansımasının yanında gereksiz enerji sarfiyatına bağlı olarak çevresel anlamdaki olumsuz etkilerine de vurgu yapılmakta. Açıklamaya göre, dünyadaki 1 milyar bilgisayarın sadece bir gece kapalı tutulmasıyla Empire State binasının 30 yıl boyunca aralıksız aydınlatılmasına yetecek enerjinin tasarruf edilmesi mümkün.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
venom88 10 yıl
2 nükleer santral daha yapar açığı kapatırlar atıkları nereye atarlar allah bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 10 yıl
iş yerini bilmem ama evde durum terse işliyor.
0.07(en son baktığımdaki rakam) gece tarifesi akıllı sayaçta, gündüz 2 katı, akşam 4 katı..
benim sistem sıpa için gece açık asıl:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 10 yıl
Marsı bunun için araştırıyorlarmış

Orjinalden alıntı: venom88

2 nükleer santral daha yapar açığı kapatırlar atıkları nereye atarlar allah bilir.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
Bu firmalar açık kalan bilgisayarların farkında değillermi ki onlara kapatın tasarruf edin diye akıl veriliyor.. anlamış değilim.. eğer açık kalıyorsa bir nedeni vardır yoksada çalışanların suçudur bu yoksa firma ne diye gereksiz masraf yapsın ki ... insanları bilinçlendirmek lazım daha firmalara gelmeden...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 10 yıl
bunu bilmeyen yok daha cok haber niteligi tasiyan seyler burda haber olursa cok daha iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. Isaacs 10 yıl
Bazen biz ev kullanıcılarıda bilgisayarı geceleri açık bırakmak zorunda kalıyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 10 yıl
Devlet dairelerinde geceleri birçok kullanılmayan bilgisayarın açık bırakıldığına şahit oluyorum. Personel buna dikkat etmiyor önemini kavrayamıyor. Bunu devlet bile tam olarak önemsemiyor. Bir genelge yayınlasa kurum amirlerine ve takibini yapsa sadece devlet dairelerinden bile büyük ölçüde tasarruf sağlanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl
koca amerika hala o işi otomatiğe bağlayamamışmı yok kardeşim adamların dünyaya garezi var ne yapsalar hava kirleniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
tabii yapılan işlerde gündüze sığarsa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Geceleri şalterleri indireceksin, açık olan bilgsiayarların sahiplerini uyaracaksın vs...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 10 yıl
Türkiye de geceleri açık kalan yazıcı, hoparlör ve monitorlerin de hesabı yapılsa devlet dairelerinden eminim bi çok kişinin dudağını uçuklatacak zararlar ortaya çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Tyler Durden__ 10 yıl
Gerçekten etkileyici rakamlar, insanların bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TRaMbLeN 10 yıl
bazen bizlere küçük gibi gelen değerleri yıllık bazda düşünüp istatistiğe vurunca yapılan israf gözler önüne seriliyor. bir örnek yaparsak ; ülkemizde her aile günde çeyrek ekmek ziyan etse. 70 milyon / 4 kişi = yaklaşık 18 milyon aile var desek. 18milyon / 4 = 4.500.000 adet ekmek çöpe gider. yılda ise 1milyar 642 milyon 500 bin ekmek eder . bu gibi örnekler çoğaltılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13005 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ofis, bilgisayar ve
2 etiket daha pc şirket
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl FIFA 09 Ultimate Team Mod inceleme videosu 10 yıl Samsung T260HD; Full HD LCDTV + Monitör Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim