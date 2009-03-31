Geceleri açık kalan bilgisayarlar şirketlere ciddi yük getiriyor

Tam Boyutta Gör

Küresel ekonomik krizin neden olduğu daralmaya bağlı olarak düşen satışlar nedeniyle firmalar aralarında iş yavaşlatma, işten çıkarma, yatırımları askıya alma gibi önlemlerin yer aldığı acil eylem planlarını değerlendirmeye alırken, pek çok firmanın geceleri kapatılacak bilgisayarlar ve elektronik cihazlar ile ciddi ölçüde tasarruf elde edebileceği belirtiliyor.

Enerji yönetimi yazılımları hazırlayan 1E firmasının çalışmasına göre, sadece Amerika'daki firmaların geceleri de açık tutulan ve kullanılmayan bilgisayarların gereksiz enerji harcaması nedeniyle yıllık 2.8 milyar dolarlık ekstra bir yükün altına giriyorlar. Örneğin 10.000 bilgisayar çalıştıran büyük ölçekli firmalarda, sistemlerin geceleri kapatılmasıyla yıllık 260.000$'lık tasarruf elde edilebileceği belirtiliyor ki bu miktarın daha verimli sistemlere geçiş konusunda firmalarca yatırım bütçesine katkı olarak kullanılabilmesi de mümkün.

1E tarafından hazırlanan 2009 PC enerji raporuna göre, Amerika'dan 108 milyon ofis bilgisayarının yaklaşık yarısı geceleri düzenli olarak kapatılmıyor. Bu durumun firmalara yıl sonunda ekstra fatura yükü olarak yansımasının yanında gereksiz enerji sarfiyatına bağlı olarak çevresel anlamdaki olumsuz etkilerine de vurgu yapılmakta. Açıklamaya göre, dünyadaki 1 milyar bilgisayarın sadece bir gece kapalı tutulmasıyla Empire State binasının 30 yıl boyunca aralıksız aydınlatılmasına yetecek enerjinin tasarruf edilmesi mümkün.