GeForce 181.22 beta sürücüsü yayımlandı

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Geçtiğimiz günlerde WHQL sertifikalı GeForce 181.20 sürücüsünü yayımlayan Nvidia, Windows XP ve Vista kullanıcıları için beta aşamasında yeni bir sürücüsünü daha kullanıma sundu. Firmanın 181.22 sürüm numaralı yeni beta sürücü, özellikle Electronic Arts'ın Mirror's Edge oyununu hedef alıyor ve optimal PhysX deneyimi sunmak üzere hazırlandığı ifade ediliyor. Tabii PhsyX teknolojisinden yararlanabilmek için GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartı kullanılması gerektiğini de belirtelim. Bu arada yeni beta en güncel PhysX yazılımı olan sürüm 9.09.0010 ile birlikte geliyor.

GeForce 181.22 Beta sürücüsünü indirmek için;



- GeForce 181.22 beta (Windows XP 32bit)

- GeForce 181.22 beta (Windows XP 64bit)

- GeForce 181.22 beta (Windows Vista 32bit)

- GeForce 181.22 beta (Windows Vista 64bit)