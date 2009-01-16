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GeForce 181.22 beta sürücüsü yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 181.22 beta sürücüsü yayımlandı
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Geçtiğimiz günlerde WHQL sertifikalı GeForce 181.20 sürücüsünü yayımlayan Nvidia, Windows XP ve Vista kullanıcıları için beta aşamasında yeni bir sürücüsünü daha kullanıma sundu. Firmanın 181.22 sürüm numaralı yeni beta sürücü, özellikle Electronic Arts'ın Mirror's Edge oyununu hedef alıyor ve optimal PhysX deneyimi sunmak üzere hazırlandığı ifade ediliyor. Tabii PhsyX teknolojisinden yararlanabilmek için GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartı kullanılması gerektiğini de belirtelim. Bu arada yeni beta en güncel PhysX yazılımı olan sürüm 9.09.0010 ile birlikte geliyor.

GeForce 181.22 Beta sürücüsünü indirmek için;

- GeForce 181.22 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 181.22 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 181.22 beta (Windows Vista 32bit)
- GeForce 181.22 beta (Windows Vista 64bit)


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FİT GYM 10 yıl
Deneyen Varmı ,181.20 Den Farklı Bişey Keşfeden ?
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max975 10 yıl
yavv şimdiki sürüçümden memnunum haftada bir sürüçü cıkıyor o oyunu kurunca yüklerim
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00x men00 10 yıl
bu nasıl iş yaaaaaaaaaaaaa nvidia paso sürücü çıkarıyo atide hala ses yok 12 çıkalı 2 ay oldu yaaaaaaaaaa yazıklar olsun
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T-MAC*1 10 yıl
forum.donanimhaber.com/...

Hocam Sanırım geç kaldın
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Baterist 10 yıl
anlamadığım bşey var ben 185.xx beta kullanıyorum ve haftalar once cıkmıstı. nasıl oluyo hangisi daha iyidir
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