GeForce 182.05 Beta sürücüsü güncel oyunlarla test edildi

GeForce 182.05 Beta'nın, WHQL sertifikalı GeForce 181.20 sürücüsüne karşı sağladığı performans kazanımları
Geçtiğimiz günlerde GeForce 182.05 sürüm numaralı yeni beta sürücüsünü kullanıma sunan ve uygulamasına göre %11'e varan oranda performans artışı sağlayacağı iddia eden Nvidia'nın sürücü departmanı yeni versiyonlar üzerindeki çalışmalarına devam ededursun, GeForce 182.05 beta için detaylı bir oyun değerlendirilmesi yapıldı. PCGames Hardware tarafından gerçekleştirilen çalışmada GeForce 182.05, WHQL sertifikalı GeForce 181.20 sürücüsüyle karşılaştırılmış ve yeni beta'nın getirileri ortaya koyulmaya çalışılmış.
Nvidia'nın açıkladığı GeForce 182.05 beta detayları;
- F.E.A.R. 2: Project Origin için tavsiye edilen ideal sürücü.
- GeForce 181.22 WHQL sürücüsüne kıyasla 3D uygulamalarda performans artışı
- Fallout 3 için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %8'e varan performans artışı.
- F.E.A.R. 2: Project Origin için %10'a varan performans artışı.
- Half-Life 2 için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %9'a varan performans artışı.
- Left 4 Dead için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %11'e varan performans artışı.
- Race Driver: GRID yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %10'a varan performans artışı.
- GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi için tam OpenGL 3.0 desteği.
Günümüzün popüler oyunlarıyla yüksek çözünürlük ve detay ayarlarında yapılan karşılaştırmanın neredeyse tamamında önde olan 182.05 sürüm numaralı, beta aşamasındaki yeni GeForce sürücüsünün ortalama olarak %3 performans kazancı sağladığı belirtiliyor. Öte yandan test sonuçları da Nvidia'nın vurguladığı F.E.A.R 2 vurgusunu doğruluyor zira beta aşamasındaki yeni sürücüyle yapılan F.E.A.R 2 testinde GeForce 181.20 WHQL sürücüsüne kıyasla %9.77 ekstra performans elde edildiği belirtiliyor.
GeForce 6, 7, 8, 9, ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücüyü indirmek için linkler;
Nvidia: http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_182.05_beta.html
Alternatif linkler;
- GeForce 182.05 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 182.05 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 182.05 beta (Windows Vista 32bit)
- GeForce 182.05 beta (Windows Vista 64bit)
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kurunca ne olduğunu da yazarsan, neden çekmememiz gerektiğini anlayalım.
Bu arada GRID 1.2'de, 1280x1024 - 8xQ CSAA için de bahsedilen düzeyde veya ona yakın düzeyde artış var, 260 GTX G200-100 ile gördüğüm kadarıyla, 181.22 WHQL-Vista 32'ye karşı. 1280x1024'te de artıyor yani, söylemek istediğim bu.
Ama ben GRID için başarım artışı değil, öncelikle görüntü sorununun çözülmesini bekliyorum. En azından Istanbul Park pistinde(farkın en çok sırıttığı pist burası olabilir), rezalet bir görüntü var ortada.
1280x1024 - 8x MSAA/8xQ CSAA - sürücüden 16x AF'de. Oyun, en yüksek ayarlarda. Ultra High modu falan yok.
Radeon kullanırsanız böyle(mipmap: en yüksek, A.I: standart düzeyde açık):
GeForce kullanırsanız böyle bir görüntü alacaksınız (negative LOD bias: allow, optimizeler: kapalı):
İşin görüntü kalitesi - kare/sn oranında değilim. Hatta belki de bir teknik farklılığının kare/sn'yi arttırmayan, ama GRID'de kötü görünmeye yol açan bir sonucudur bu. Ama bunlar umrumda değil. Bu rezalet görüntünün düzelmesi gerekiyor, o kadar. Göze batıyor oynarken. Bir de siz ilerleyince o tırtıklar da hareketlendiğinden, durum daha da komikleşiyor.
Hatırladığım kadarıyla, hep böyle bu görüntü var GeForce'de. GRID'in ilk çıktığı zamanları bilmem, ama uzun bir süredir, en az 2008 Ağustos'tan beri böyle.
Sürücüden AA açmak veya 4x MSAA vs. seçmek bir şeyi değiştirmiyor. Transparency(şeffaflık) AA vs. bunlar da işe yaramıyor.
Sen bunu ciddi mi söyledin? TruForm oyunlar tarafından desteklenmedi öyle mi?
Bence de kimseye bilgisayar toplama sen.