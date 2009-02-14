GeForce 182.05 Beta sürücüsü güncel oyunlarla test edildi

Tam Boyutta Gör

GeForce 182.05 Beta'nın, WHQL sertifikalı GeForce 181.20 sürücüsüne karşı sağladığı performans kazanımları

Geçtiğimiz günlerde GeForce 182.05 sürüm numaralı yeni beta sürücüsünü kullanıma sunan ve uygulamasına göre %11'e varan oranda performans artışı sağlayacağı iddia eden Nvidia'nın sürücü departmanı yeni versiyonlar üzerindeki çalışmalarına devam ededursun, GeForce 182.05 beta için detaylı bir oyun değerlendirilmesi yapıldı. PCGames Hardware tarafından gerçekleştirilen çalışmada GeForce 182.05, WHQL sertifikalı GeForce 181.20 sürücüsüyle karşılaştırılmış ve yeni beta'nın getirileri ortaya koyulmaya çalışılmış.

Nvidia'nın açıkladığı GeForce 182.05 beta detayları;

- F.E.A.R. 2: Project Origin için tavsiye edilen ideal sürücü.

- GeForce 181.22 WHQL sürücüsüne kıyasla 3D uygulamalarda performans artışı

- Fallout 3 için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %8'e varan performans artışı.

- F.E.A.R. 2: Project Origin için %10'a varan performans artışı.

- Half-Life 2 için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %9'a varan performans artışı.

- Left 4 Dead için yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %11'e varan performans artışı.

- Race Driver: GRID yüksek çözünürlükte ve AA devrede iken %10'a varan performans artışı.

- GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi için tam OpenGL 3.0 desteği.

Günümüzün popüler oyunlarıyla yüksek çözünürlük ve detay ayarlarında yapılan karşılaştırmanın neredeyse tamamında önde olan 182.05 sürüm numaralı, beta aşamasındaki yeni GeForce sürücüsünün ortalama olarak %3 performans kazancı sağladığı belirtiliyor. Öte yandan test sonuçları da Nvidia'nın vurguladığı F.E.A.R 2 vurgusunu doğruluyor zira beta aşamasındaki yeni sürücüyle yapılan F.E.A.R 2 testinde GeForce 181.20 WHQL sürücüsüne kıyasla %9.77 ekstra performans elde edildiği belirtiliyor.

GeForce 6, 7, 8, 9, ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücüyü indirmek için linkler;

Nvidia: http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_182.05_beta.html

Alternatif linkler;



- GeForce 182.05 beta (Windows XP 32bit)

- GeForce 182.05 beta (Windows XP 64bit)

- GeForce 182.05 beta (Windows Vista 32bit)

- GeForce 182.05 beta (Windows Vista 64bit)