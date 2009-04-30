GeForce 185.81 Beta sürücüsü ile oyununa göre %45'e varan performans artışı

Ekran kartı üreticileri arasındaki sürücü yarışı yeniden alevleniyor. AMD-ATi'nin kısa bir süre önce Windows 7 uyumlu sürücülerini duyurmasıyla kızışan rekabete Nvidia bugün yayımladığı yeni sürücüsüyle yanıt verdi. Firmanın kullanıma sunduğu 185.81 sürüm nımaralı beta sürücüsü, performans geliştirmeleri, çeşitli iyileştirmeler ve arttırılan uyumluluk gibi detayların yanı sıra Microsoft'un üretime aday sürümünü (RC) Mayıs ayının başında duyuracağı, resmi lansmanın ise yılın ikinci yarısında yapılması planlanan Windows 7 işletim sistemine de destek veriyor. Peki beta safhasındaki GeForce 185.81 sürücüsü, hangi özelliklerle geliyor, ne kadar performans artışı vaat ediyor?
Nvidia'dan yapılan açıklama göre GeForce 185.81 beta sürücüsü, CUDA 2.2 desteği de içeriyor. Bu destek ile GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarının GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğine sahip olan uygulamalarda performans artışı olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Nvidia Video İşleme Kütüphanesine yönelik olarak GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğinin geliştirildiği ve bu sayede CyberLink PowerDirector 7, Nero Move it 1.5, Loilo SuperLoiloScope MARS ile CyberLink MediaShow Espresso gibi uygulamalarda verimliliğin arttırılacağı belirtiliyor. Peki yeni sürücü oyunlarda neler vaat ediyor, işte Nvidia'nın açıkladığı rakamlar;
o The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena için %25'e varan performans artışı.
o Crysis: Warhead'de antialiasing aktif %22'ye varan performans artışı.
o Fallout 3'te antialiasing aktif %11'e varan performans artışı.
o Far Cry 2'de %14'e varan performans artışı.
o Half-Life 2 motorunu kullanan oyunlarda, Triple ve Quad SLI için %30'a varan performans artışı.
o Mirror's Edge'te antialiasing aktif %45'e varan performans artışı.
Oyunlardaki performans artışının yanı sıra yeni sürücü PhysX 9.09.0408 yazılımını da içeriyor. GeForce Plus Power Pack #3 desteği de sunan 185.81 sürüm numaralı yeni sürücü, daha önce rapor edilen çok sayıda hata için iyileştirmeler de içeriyor. Sürücüye ait detaylı bilgilere, kullandığınız işletim sisteminize göre; Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 adreslerinden ulaşabilirsiniz. GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabilen 185.81 beta sürücüsünü indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
Sürücü İndirme Linkleri; Windows XP 32-bit | Windows XP 64-bit | Windows Vista 32-bit | Windows Vista 64-bit | Windows 7 32-bit | Windows 7 64-bit
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Sabit bir artış olduğunu sanmıyorsunuz umarım. Hiçbir zaman öyle yürümez işler.
Gidip de iki sahne deneyip yorum yapmıyorsunuz değil mi?
Artış elbette var. Mirror's Edge'i denemiştim 185.66 ile, önceki WHQL'ye göre 1280x1024 - 4x AA ve 8xQ CSAA'da artıyordu açık biçimde. Denediğim noktada %45'in çok çok altındaydı artış, ama sahneye göre değişir. Meselâ AA'nın daha çok yapıldığı yerde artış daha çok olabilir.
Biliyorsunuz, AA açmak, AF açmak vs. oyunda tek bir etki yapmaz. Sahnede o işlemler ne kadar çok kullanılıyorsa, o kadar etkiler kare/sn'yi.
Bunların üzerine konumlanmış bir sürücü getirisi de, elbet sahneye bağımlı olacaktır.
Örnek tabii, AA konusu. Herhangi bir getiri için de bu aynen geçerli.
AMD de nVidia da böyle konularda yalan söylemez, meraklanmayın.
Görüntülü - kareli test etmek de yetmez, adam gibi kapsamlı test etmek gerekir.
Ben doğru düzgün test etmediğim için denediğim sahnedeki artışın boyutlarını tam söylemiyorum örneğin.
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AF ile ilgili söylediklerimi siliyorum. Açıyormuş AF, kusura bakmayın. Yalnız bu Warhead'daki AF konusu biraz sakat. Her yere yapmıyor veya yeterince yapmıyor gibi görünüyor. Yanılmama da bu yol açtı zaten.
teşekkür ederim cevap için
nvidia hep bunu yapıyor aslında ama neyse,yani yok bilmem ne kadar artıl var ama hani reklamlarda küçücük hızla geçen yazılar olurya;onlar misalih nvidia da karşılaştırılan sürücü numarasını yapıyor...neyse herşeye rağmen nvidia nın sürücü konusundaki başarısı tartışılmaz
Ufaktan desteği kesme çalışmalarına girmişlerdir..