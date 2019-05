GeForce 185.81 Beta sürücüsü ile oyununa göre %45'e varan performans artışı

Ekran kartı üreticileri arasındaki sürücü yarışı yeniden alevleniyor. AMD-ATi'nin kısa bir süre önce Windows 7 uyumlu sürücülerini duyurmasıyla kızışan rekabete Nvidia bugün yayımladığı yeni sürücüsüyle yanıt verdi. Firmanın kullanıma sunduğu 185.81 sürüm nımaralı beta sürücüsü, performans geliştirmeleri, çeşitli iyileştirmeler ve arttırılan uyumluluk gibi detayların yanı sıra Microsoft'un üretime aday sürümünü (RC) Mayıs ayının başında duyuracağı, resmi lansmanın ise yılın ikinci yarısında yapılması planlanan Windows 7 işletim sistemine de destek veriyor. Peki beta safhasındaki GeForce 185.81 sürücüsü, hangi özelliklerle geliyor, ne kadar performans artışı vaat ediyor?

Tam Boyutta Gör

Nvidia'dan yapılan açıklama göre GeForce 185.81 beta sürücüsü, CUDA 2.2 desteği de içeriyor. Bu destek ile GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarının GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğine sahip olan uygulamalarda performans artışı olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Nvidia Video İşleme Kütüphanesine yönelik olarak GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğinin geliştirildiği ve bu sayede CyberLink PowerDirector 7, Nero Move it 1.5, Loilo SuperLoiloScope MARS ile CyberLink MediaShow Espresso gibi uygulamalarda verimliliğin arttırılacağı belirtiliyor. Peki yeni sürücü oyunlarda neler vaat ediyor, işte Nvidia'nın açıkladığı rakamlar;

o The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena için %25'e varan performans artışı.

o Crysis: Warhead'de antialiasing aktif %22'ye varan performans artışı.

o Fallout 3'te antialiasing aktif %11'e varan performans artışı.

o Far Cry 2'de %14'e varan performans artışı.

o Half-Life 2 motorunu kullanan oyunlarda, Triple ve Quad SLI için %30'a varan performans artışı.

o Mirror's Edge'te antialiasing aktif %45'e varan performans artışı.