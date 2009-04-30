GeForce 185.81 Beta sürücüsü ile oyununa göre %45'e varan performans artışı

Ekran kartı üreticileri arasındaki sürücü yarışı yeniden alevleniyor. AMD-ATi'nin kısa bir süre önce Windows 7 uyumlu sürücülerini duyurmasıyla kızışan rekabete Nvidia bugün yayımladığı yeni sürücüsüyle yanıt verdi. Firmanın kullanıma sunduğu 185.81 sürüm nımaralı beta sürücüsü, performans geliştirmeleri, çeşitli iyileştirmeler ve arttırılan uyumluluk gibi detayların yanı sıra Microsoft'un üretime aday sürümünü (RC) Mayıs ayının başında duyuracağı, resmi lansmanın ise yılın ikinci yarısında yapılması planlanan Windows 7 işletim sistemine de destek veriyor. Peki beta safhasındaki GeForce 185.81 sürücüsü, hangi özelliklerle geliyor, ne kadar performans artışı vaat ediyor?

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Nvidia'dan yapılan açıklama göre GeForce 185.81 beta sürücüsü, CUDA 2.2 desteği de içeriyor. Bu destek ile GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarının GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğine sahip olan uygulamalarda performans artışı olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Nvidia Video İşleme Kütüphanesine yönelik olarak GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğinin geliştirildiği ve bu sayede CyberLink PowerDirector 7, Nero Move it 1.5, Loilo SuperLoiloScope MARS ile CyberLink MediaShow Espresso gibi uygulamalarda verimliliğin arttırılacağı belirtiliyor. Peki yeni sürücü oyunlarda neler vaat ediyor, işte Nvidia'nın açıkladığı rakamlar;

o The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena için %25'e varan performans artışı.

o Crysis: Warhead'de antialiasing aktif %22'ye varan performans artışı.

o Fallout 3'te antialiasing aktif %11'e varan performans artışı.

o Far Cry 2'de %14'e varan performans artışı.

o Half-Life 2 motorunu kullanan oyunlarda, Triple ve Quad SLI için %30'a varan performans artışı.

o Mirror's Edge'te antialiasing aktif %45'e varan performans artışı.



Oyunlardaki performans artışının yanı sıra yeni sürücü PhysX 9.09.0408 yazılımını da içeriyor. GeForce Plus Power Pack #3 desteği de sunan 185.81 sürüm numaralı yeni sürücü, daha önce rapor edilen çok sayıda hata için iyileştirmeler de içeriyor. Sürücüye ait detaylı bilgilere, kullandığınız işletim sisteminize göre; Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 adreslerinden ulaşabilirsiniz. GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabilen 185.81 beta sürücüsünü indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Sürücü İndirme Linkleri; Windows XP 32-bit | Windows XP 64-bit | Windows Vista 32-bit | Windows Vista 64-bit | Windows 7 32-bit | Windows 7 64-bit