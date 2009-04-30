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GeForce 185.81 Beta sürücüsü ile oyununa göre %45'e varan performans artışı

Nvidia, GeForce 185.81 beta sürücüsünü yayımladı. Yeni sürücü ile oyununa göre %45'e varan performans artışı ve Windows 7 desteği!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,1b
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60
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticileri arasındaki sürücü yarışı yeniden alevleniyor. AMD-ATi'nin kısa bir süre önce Windows 7 uyumlu sürücülerini duyurmasıyla kızışan rekabete Nvidia bugün yayımladığı yeni sürücüsüyle yanıt verdi. Firmanın kullanıma sunduğu 185.81 sürüm nımaralı beta sürücüsü, performans geliştirmeleri, çeşitli iyileştirmeler ve arttırılan uyumluluk gibi detayların yanı sıra Microsoft'un üretime aday sürümünü (RC) Mayıs ayının başında duyuracağı, resmi lansmanın ise yılın ikinci yarısında yapılması planlanan Windows 7 işletim sistemine de destek veriyor. Peki beta safhasındaki GeForce 185.81 sürücüsü, hangi özelliklerle geliyor, ne kadar performans artışı vaat ediyor?

GeForce 185.81 Beta sürücüsü ile oyununa göre %45'e varan performans artışı
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Nvidia'dan yapılan açıklama göre GeForce 185.81 beta sürücüsü, CUDA 2.2 desteği de içeriyor. Bu destek ile GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarının GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğine sahip olan uygulamalarda performans artışı olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Nvidia Video İşleme Kütüphanesine yönelik olarak GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğinin geliştirildiği ve bu sayede CyberLink PowerDirector 7, Nero Move it 1.5, Loilo SuperLoiloScope MARS ile CyberLink MediaShow Espresso gibi uygulamalarda verimliliğin arttırılacağı belirtiliyor. Peki yeni sürücü oyunlarda neler vaat ediyor, işte Nvidia'nın açıkladığı rakamlar;

    o The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena için %25'e varan performans artışı.
    o Crysis: Warhead'de antialiasing aktif %22'ye varan performans artışı.
    o Fallout 3'te antialiasing aktif %11'e varan performans artışı.
    o Far Cry 2'de %14'e varan performans artışı.
    o Half-Life 2 motorunu kullanan oyunlarda, Triple ve Quad SLI için %30'a varan performans artışı.
    o Mirror's Edge'te antialiasing aktif %45'e varan performans artışı.

Oyunlardaki performans artışının yanı sıra yeni sürücü PhysX 9.09.0408 yazılımını da içeriyor. GeForce Plus Power Pack #3 desteği de sunan 185.81 sürüm numaralı yeni sürücü, daha önce rapor edilen çok sayıda hata için iyileştirmeler de içeriyor. Sürücüye ait detaylı bilgilere, kullandığınız işletim sisteminize göre; Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 adreslerinden ulaşabilirsiniz. GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabilen 185.81 beta sürücüsünü indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Sürücü İndirme Linkleri; Windows XP 32-bit | Windows XP 64-bit | Windows Vista 32-bit | Windows Vista 64-bit | Windows 7 32-bit | Windows 7 64-bit


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cihangir151 10 yıl
neden herkeste artış sağlayan sürücü benim kartımda düşüşe neden oluyor merak ediyorum. 9300m gs için halen 182.50 en iyi sürücü bana göre :)
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historymen 10 yıl
arkadaşlar ben bu sürücüyü yükleyemiyorum hata veriyor.eski sürücü silinip mi yüklenecek?????yardım edermisiniz.
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RaiKo 10 yıl
Arkadaşlar sorum hala güncel



Orjinalden alıntı: RaiKo

Arkadaşlar öncelikle iyi akşamlar
185.81 Beta sürücüsü aynı zamanda notebook kullanıcılarınında hizmetine sunuldu
dün çektiğim driveri bugün test etme imkanı buldum kafamı karıştıran şeyler oldu[>:]

Bundan önceki sürücüm 179.48 idi kıyaslamayı buna göre yapacağım. ekran kartım nvidia 9700m gts


179.48 3dmark06 skorum:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


185.81 3dmark06 skorum:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Gördüğünüz gibi ciddi artış olması gerekirken ciddi performans kaybı yaşadım
Bunun sebebi ne olabilir?Nvidia baştan sağma driver mı çıkardı diye düşünüyorum ama böyle bişey olmamıştı hiç


Bu driver ile physx destekleniyor %100 ile bundan önce AGEIA physx oluyordu, 3dmark06 da bunu(AGEIA) destekliyor. acaba bunun olmayışı mı performansı etkiledi??Aklıma hemen physx'i kapatmak geldi:

185.81 3dmark06 physx kapalı:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Görüldüğü gibi 179.48 ile yakın bir seviyeye geldi.Düşüş HDR/SM3.0 Score dan kaynaklanıyor, SM2.0 Scoreda ciddi artış var
3dmark06 bu yeni driveri tam anlamıyla test edemiyor mu acaba[>:] şimdi yeni teknolojileri destekleyen 3dmark vantage çekiyorum bakalım ne olacak.Görüş ve fikirlerinize ihtiyacım var arkadaşlar.

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sadtneverdie 10 yıl
sultanomar insanları yanlış yönlendirme uninstall yapmadan kurarsan öyle bir sorun oluyor tekrar kurarsan sorun çıkmıyor.
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*cparty* 10 yıl
bu driverla gta 4 de performans düşüşü yaşanıyor.önceki driver ile 45-45 ayarlarda 50 fps alırken şimdi 38-32 ayarlarında 47 fps alıyorum
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sadtneverdie 10 yıl
ben 8800gt ye yükledim ilk denemede kurulu sürücüyü kendi kaldırdı o yüzden sorun çıktı elle kurulu sürücüyü kaldırıp yeni sürücüyü kurarsan bir sorun çıkmaz en azından bende çıkmadı.
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cihangir151 10 yıl
zaten nvidia %40 artış sağlar demiyor ki %40 a varan atrış sağlar diyor
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StreamRolleR 10 yıl
beta olduğu için gtx 285 de bi sorun çıkarırmı ?
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EDYGL 10 yıl
g8800gt war bende yüklesem bir artış görürmüyüm?
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sadtneverdie 10 yıl
çok gülüyorum performans artışı göremedim diyenlere. gözle görülmüyor o fark test ediyorsun öyle görülüyor. test ettiyseniz fark yoksa eskiyi yeniyi burayada koyunda bizde görelim.
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Castle Bravo 10 yıl
"Up to" deniyor zaten. Yani en fazla anlamında. Yani, donanım farkı zaten bir yana, sahneye-ayara göre değişir demek isteniyor.

Sabit bir artış olduğunu sanmıyorsunuz umarım. Hiçbir zaman öyle yürümez işler.

Gidip de iki sahne deneyip yorum yapmıyorsunuz değil mi?


Artış elbette var. Mirror's Edge'i denemiştim 185.66 ile, önceki WHQL'ye göre 1280x1024 - 4x AA ve 8xQ CSAA'da artıyordu açık biçimde. Denediğim noktada %45'in çok çok altındaydı artış, ama sahneye göre değişir. Meselâ AA'nın daha çok yapıldığı yerde artış daha çok olabilir.
Biliyorsunuz, AA açmak, AF açmak vs. oyunda tek bir etki yapmaz. Sahnede o işlemler ne kadar çok kullanılıyorsa, o kadar etkiler kare/sn'yi.
Bunların üzerine konumlanmış bir sürücü getirisi de, elbet sahneye bağımlı olacaktır.
Örnek tabii, AA konusu. Herhangi bir getiri için de bu aynen geçerli.

AMD de nVidia da böyle konularda yalan söylemez, meraklanmayın.
Görüntülü - kareli test etmek de yetmez, adam gibi kapsamlı test etmek gerekir.

Ben doğru düzgün test etmediğim için denediğim sahnedeki artışın boyutlarını tam söylemiyorum örneğin.


---

AF ile ilgili söylediklerimi siliyorum. Açıyormuş AF, kusura bakmayın. Yalnız bu Warhead'daki AF konusu biraz sakat. Her yere yapmıyor veya yeterince yapmıyor gibi görünüyor. Yanılmama da bu yol açtı zaten.
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mamad 10 yıl
6600gt'im ile mutluyum. Sürücü güncellemeye ihtiyaç duymuyorum. Piyasa biraz düşünce alırız bi g92 yeniden sürücü savaşlarına katılırız...
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RapscallioN 10 yıl
@fx57

teşekkür ederim cevap için


nvidia hep bunu yapıyor aslında ama neyse,yani yok bilmem ne kadar artıl var ama hani reklamlarda küçücük hızla geçen yazılar olurya;onlar misalih nvidia da karşılaştırılan sürücü numarasını yapıyor...neyse herşeye rağmen nvidia nın sürücü konusundaki başarısı tartışılmaz
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disorderpunk 10 yıl
200 serilerinde sorun yok gibi guru3d de okuduklarıma göre, ama önceki serilerde sorunlar çokmuş bu driverla.
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X2 10 yıl

Orjinalden alıntı: disorderpunk

200 serilerinde sorun yok gibi guru3d de okuduklarıma göre, ama önceki serilerde sorunlar çokmuş bu driverla.


Ufaktan desteği kesme çalışmalarına girmişlerdir..
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