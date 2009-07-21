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GeForce 190.38 WHQL sürücüsü kullanıma sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 190.38 WHQL sürücüsü kullanıma sunuldu
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Kısa bir süre önce GeForce 190.38 beta sürücüsünü kullanıma sunarak GeForce 190 serisi sürücü serisine geçiş yapan Nvidia bu adım doğrultusunda WHQL sertifikalı ilk sürücüsünü yayımladı. Firmanın GeForce 190.38 WHQL sürücüsü, GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION platformu dolayısıyla GeForce 9400M entegre grafik birimine de destek veriyor.

PhysX v 9.09.0428 yazılımıyla birlikte gelen GeForce 190.38 WHQL sürücüsünün öne çıkan özellikleri şu şekilde;

  • OpenGL 3.1 desteği.
  • CUDA 2.3 desteği ile GPU tabanlı hızlandırma desteği sunan uygulamalarda performans artışı.
  • GeForce 9 serisi ve üstü ekran kartlarında kullanıcı kontrolüne olanak tanıyan yeni güç yönetim özellikleri (DivX ve OpenGL uygulamalar için).
  • Kontrol paneliyle ilgili çok sayıda yeni özellik ve daha önce rapor edilen hatarın düzeltilmesi.

GeForce 190.38 WHQL sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonuna aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

- GeForce 190.38 WHQL (Windows XP 32bit)
- GeForce 190.38 WHQL (Windows XP 64bit)
- GeForce 190.38 WHQL (Windows Vista/7 32bit)
- GeForce 190.38 WHQL (Windows Vista/7 64bit)


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MrPerFormance 10 yıl
9600 GT lerde bu power management yok herhalde. Baktım bulamadım.
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komiks 10 yıl
yokmu deneyen
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bordoomavii 10 yıl
ah ati ah iki ayda bi sürücü çıkarıyosun onda da biyeri yapıp diğer tarafı bozuyosun. ati nin en can sıkıcı tarafı bu sürücü çalışmaları...
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scutaro 10 yıl
WHQL'i çabuk çıkmış.
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Miasmus 10 yıl
Power Management özelliği nerede bulan var mı? Yüklemeden sonra otomatik restart atmadı.
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disorderpunk 10 yıl
Miasmus

Power Management özelliği nerede bulan var mı? Yüklemeden sonra otomatik restart atmadı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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eneshatipoglu 10 yıl
indirip deneyen arkadasların yorumlarını beklıyoruz :)
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ozzzy222 10 yıl

eneshatipoglu

indirip deneyen arkadasların yorumlarını beklıyoruz :)

+++
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gorkem9000 10 yıl
indirip deniyelim :)
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