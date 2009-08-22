GeForce 190.62 WHQL Çıktı; Nvidia'dan DirectX Compute desteği

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunacağı tarih henüz açıklanmayan ancak Windows 7 öncesinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 10.1 desteği sunan GeForce 210 gibi yeni model veya modellerini duyuracak olan Nvidia, Microsoft'un endüstri tarafından merakla beklenen 7. jenerasyon yeni işletim sistemi için önemli bir sürücü güncellemesi yaptı. Firma tarafından yayınlanan 190.62 sürüm numaralı ve WHQL sertifikalı yeni GeForce sürücüsü ile birlikte Windows 7'nin DirectX 11 kapsamında öne çıkan DirectX Compute özelliğine destek veriliyor.

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GeForce 190.62 sürücüsünün detaylarına geçmeden önce DirectX Compute özellikiğinden kısaca bahsetmekte fayda var. Windows 7 içerisinde entgre olarak gelecek bu özellik ile birlikte DirectX 10 ve üstü grafik işlem birimlerinin yüksek işlem gücü, GPGPU yani Çok Amaçlı GPU kullanımı kapsamında başta video düzenleme uygulamaları olmak üzere oyunların haricinde kalan pek çok uygulamada daha efektif bir şekilde kullanılması sağlanacak. Bir bakıma Nvidia'nın CUDA teknolojisine rakip te olan bu özellik Windows 7 ile birlikte geldiği için üreticiler tarafından doğrudan desteklenecek.

Nvidia yaptığı açıklamalarında DirectX Compute özelliği ile birlikte Windows 7 altında GPU'nun daha etkin bir role sahip olacağını ifade ederken, özellikle video uygulamaları için Windows 7 ile birlikte %2 ila %20 arasında daha yüksek performans elde edebileceğini iddia ediyor. 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemi için uyumlu sürücülerini bir süre önce yayınlamaya başlayan firma, GeForce 190.62 WHQL sürücüsü ile birlikte DirectX Compute desteğini de gündemine alarak yaklaşan lansman öncesinde Windows 7'nin öne çıkan yeniliklerini kullanıcılarına yansıtmayı hedefliyor.

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Hem Windows Vista hem de Windows 7 uyumluluğuna sahip olan GeForce 190.62 WHQL sürücüsü, bazı güncellemelere sahip. Kuşkusuz en önemli özelliği farklı uygulamalar için GPU'ların kullanım yaygınlığını arttıracak DirectX Compute özelliği olan yeni sürücü, ayrıca iki popüler oyun için PhysX güncellemesi de içeriyor. Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre Batman: Arkham Asylum ve Darkest of Days oyunları için PhysX optimizasyonuna da sahip olan GeForce 190.62 WHQL sürücüsü, PhysX yazılımını 9.09.0814 sürümüne yükseltirken çok sayıda güncellemeyi de berasberinde getiriyor.

GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla ve ION serisi entegre grafik yongalarıyla uyumlu olan GeForce 190.62 WHQL sürücüsünün DirectX Compute özelliğinden yararlanmak isteyen kullanıcıların DirectX 10 desteği sunan, GeForce 8 serisi veya üstü ekran kartı kullanmaları gerekiyor. OpenGL 3.1 ve CUDA 2.3 desteği de sunan GeForce 190.62 WHQL sürücüsü ayrıca GeForce 190 serisi sürücü ailesi ile gelen diğer tüm yenilikleri de bünyesinde barındırıyor. 99MB'lık dosya boyutuna sahip GeForce 190.62 WHQL sürücüsünü buradan indirebilirsiniz.