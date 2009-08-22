Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce 190.62 WHQL Çıktı; Nvidia'dan DirectX Compute desteği

Nvidia WHQL sertifikalı GeForce 190.62 sürücüsünü yayınladı. Windows 7 için DirectX Compute desteği sunan yeni sürücünün detayları.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,8b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunacağı tarih henüz açıklanmayan ancak Windows 7 öncesinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 10.1 desteği sunan GeForce 210 gibi yeni model veya modellerini duyuracak olan Nvidia, Microsoft'un endüstri tarafından merakla beklenen 7. jenerasyon yeni işletim sistemi için önemli bir sürücü güncellemesi yaptı. Firma tarafından yayınlanan 190.62 sürüm numaralı ve WHQL sertifikalı yeni GeForce sürücüsü ile birlikte Windows 7'nin DirectX 11 kapsamında öne çıkan DirectX Compute özelliğine destek veriliyor.

GeForce 190.62 WHQL Çıktı; Nvidia'dan DirectX Compute desteği
Tam Boyutta Gör

GeForce 190.62 sürücüsünün detaylarına geçmeden önce DirectX Compute özellikiğinden kısaca bahsetmekte fayda var. Windows 7 içerisinde entgre olarak gelecek bu özellik ile birlikte DirectX 10 ve üstü grafik işlem birimlerinin yüksek işlem gücü, GPGPU yani Çok Amaçlı GPU kullanımı kapsamında başta video düzenleme uygulamaları olmak üzere oyunların haricinde kalan pek çok uygulamada daha efektif bir şekilde kullanılması sağlanacak. Bir bakıma Nvidia'nın CUDA teknolojisine rakip te olan bu özellik Windows 7 ile birlikte geldiği için üreticiler tarafından doğrudan desteklenecek.

Nvidia yaptığı açıklamalarında DirectX Compute özelliği ile birlikte Windows 7 altında GPU'nun daha etkin bir role sahip olacağını ifade ederken, özellikle video uygulamaları için Windows 7 ile birlikte %2 ila %20 arasında daha yüksek performans elde edebileceğini iddia ediyor. 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemi için uyumlu sürücülerini bir süre önce yayınlamaya başlayan firma, GeForce 190.62 WHQL sürücüsü ile birlikte DirectX Compute desteğini de gündemine alarak yaklaşan lansman öncesinde Windows 7'nin öne çıkan yeniliklerini kullanıcılarına yansıtmayı hedefliyor.

GeForce 190.62 WHQL Çıktı; Nvidia'dan DirectX Compute desteği
Tam Boyutta Gör

Hem Windows Vista hem de Windows 7 uyumluluğuna sahip olan GeForce 190.62 WHQL sürücüsü, bazı güncellemelere sahip. Kuşkusuz en önemli özelliği farklı uygulamalar için GPU'ların kullanım yaygınlığını arttıracak DirectX Compute özelliği olan yeni sürücü, ayrıca iki popüler oyun için PhysX güncellemesi de içeriyor. Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre Batman: Arkham Asylum ve Darkest of Days oyunları için PhysX optimizasyonuna da sahip olan GeForce 190.62 WHQL sürücüsü, PhysX yazılımını 9.09.0814 sürümüne yükseltirken çok sayıda güncellemeyi de berasberinde getiriyor.

GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla ve ION serisi entegre grafik yongalarıyla uyumlu olan GeForce 190.62 WHQL sürücüsünün DirectX Compute özelliğinden yararlanmak isteyen kullanıcıların DirectX 10 desteği sunan, GeForce 8 serisi veya üstü ekran kartı kullanmaları gerekiyor. OpenGL 3.1 ve CUDA 2.3 desteği de sunan GeForce 190.62 WHQL sürücüsü ayrıca GeForce 190 serisi sürücü ailesi ile gelen diğer tüm yenilikleri de bünyesinde barındırıyor. 99MB'lık dosya boyutuna sahip GeForce 190.62 WHQL sürücüsünü buradan indirebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kalavera 10 yıl
5x-20 kazanç 5 ila 20 kat daha hızlı demek deilmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakemzsr 10 yıl
forever nvidia :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkayzer 10 yıl
çok bilmiş arkadaşlar konuşmuşlar gene boş boş, sürücüyü kurdum hiç bir oyundu 1fps artış görmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VIDOCQ 10 yıl
Bazıları sırf NVIDIA'ya sallamak olsun diye saçmalayıp, sallamışlar... Enteresan tarafı acaba bu söyledikleri saçma şeylere kendileri de inanıyorlar mı?
Win7 altında DX10 ya da DX11 olması DirectX compute hızını etkileyecek ir etken değil, DX!0 ve üzeri destekli her kart DX Compute kullanacak Win7 altında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dstk 10 yıl
international versiyonu çıkarmamışlar daha
buda yeni boda sadece birazı çıkarılıyor. sonraki günler tamamı. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yerroner 10 yıl
Kart sanki daha az ısınıyor gibi, bakan oldu mu sıcaklıklara masaüstünde? Masaüstündeyken 60 dereceden 57'ye düştü GTX 260 Sonic ile. Havalardan olabilir tabi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion_Army 10 yıl
ben windows 7'ye kurdum herhangi bi değişiklik olmadı...aynen devam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metallurgy 10 yıl

yerroner

Kart sanki daha az ısınıyor gibi, bakan oldu mu sıcaklıklara masaüstünde? Masaüstündeyken 60 dereceden 57'ye düştü GTX 260 Sonic ile. Havalardan olabilir tabi :)


bazıları driver ile sıcaklık arasında bir ilişki yok desede bakma sen onlara. g80 8800 gts kartım ile bir çok kez driver ile sıcaklık oynamasına şahit oldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktuz 10 yıl
bence de kuru gürültü. sürücüler performansı artırmaz. sadece optimize edebilir. bir şeyden kısar diğerine verir. görüntü kalitesini alır fps ye verir . gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selman1435 10 yıl
((TeAcHeR)))
22.08.2009 Saat: 17:23
quote:
Orijinalden alıntı: drkayzer
herzamanki palavralar gene, yok şu oyunda şöyle artış yok bunda şu kadar performans artışı olucak hepsi hikaye nvidianın uydurması hiç bi değişiklik olmuyor her sürücü çıktığında böyle deniyor
oruç kafana vurdu heralde dostum senin???????????????
:D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
southsayer 10 yıl
@ ZİEDRİTCH
quadro kartlar ap ayrı bir seri. nvdia hiç bir zaman normal kartları ile aynı sürücü vermedi. onlara ayrı sürücü yazıyor nvidia sınıf farkı oldugu için. senin kartının listede olmaması normal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evo_tr 10 yıl
Ben mi göremiyorum yoksa Nvidia'nın sitesinden kaldırıldı mı bahsi geçen sürücü?
Edit:9 serisini seçince gözükmüyormuş şimdi farkettim.Açıklamada 9 serisini destekliyor diyor ama neden sadece 200 serisinden download ettiriyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 10 yıl
Hata var Prince of Persia Warrior Within, Prince of Persia The Sands of Time 190.62 çalışmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkayzer 10 yıl
herzamanki palavralar gene, yok şu oyunda şöyle artış yok bunda şu kadar performans artışı olucak hepsi hikaye nvidianın uydurması hiç bi değişiklik olmuyor her sürücü çıktığında böyle deniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 10 yıl

drkayzer

herzamanki palavralar gene, yok şu oyunda şöyle artış yok bunda şu kadar performans artışı olucak hepsi hikaye nvidianın uydurması hiç bi değişiklik olmuyor her sürücü çıktığında böyle deniyor


neye göre söylüyorsun bunu? biraz araştırda ondan sonra bunlar uydurma vs diye laf at.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
(((TeAcHeR))) 10 yıl

drkayzer

herzamanki palavralar gene, yok şu oyunda şöyle artış yok bunda şu kadar performans artışı olucak hepsi hikaye nvidianın uydurması hiç bi değişiklik olmuyor her sürücü çıktığında böyle deniyor

oruç kafana vurdu heralde dostum senin???????????????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5795 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
geforce, Ekran Kartı ve sürücü
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim