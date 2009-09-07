GeForce 300 serisine ait ilk model bilgileri GeForce 186.91 sürücüsüyle göründü

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını hafta içerisinde duyurması beklenen AMD-ATi'ye karşı Nvidia'nın hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Santa Clara merkezli firmanın GT300 kod adıyla anılan yeni nesil grafik işlem biriminin 10 Eylül'de yapılacağı belirtilen özel bir etlinlikte en azından teknik olarak tanıtılması beklenirken, global lansmanın ise Kasım veya Aralık ayında yapılması bekleniyor. GeForce 300 serisinin üst seviye modellerine güç vermesi beklenen GT300 GPU'su için bekleyiş devam ededursun Nvidia cephesinde kullanıma sunulan yeni bir sürücü ile GeForce 300 serisi altında pazara sunulması beklenen yeni modellere ilişkin bazı detaylar gün ışığına çıktı. 186.91 sürüm numarasına sahip olan WHQL sertifikalı yeni sürücünün .INF dosyasında yer alan model bilgileri şu şekilde;

- NVIDIA_DEV.0A29.01 = "NVIDIA GeForce GT 330M"

- NVIDIA_DEV.0A2B.01 = "NVIDIA GeForce GT 330M"

- NVIDIA_DEV.0A66.01 = "NVIDIA GeForce 310"

- NVIDIA_DEV.0A6E.01 = "NVIDIA GeForce 305M"

- NVIDIA_DEV.0A75.01 = "NVIDIA GeForce 310M"

- NVIDIA_DEV.0CAF.01 = "NVIDIA GeForce GT 335M"

- NVIDIA_DEV.0CB0.01 = "NVIDIA GeForce GTS 350M"

- NVIDIA_DEV.0CB1.01 = "NVIDIA GeForce GTS 360M"

Yukarıda bahsi geçen modeller arasında sadece GeForce 310 modelinin masaüstü sistemler için hazırlandığı diğer tüm çözümlerin ise dizüstü bilgisayarı hedef aldığı belirtiliyor .Tabii GeForce 300 serisi altında hazırlandıkları için son kullanıcılar tarafından DirectX 11 beklentisi oluşmakla birlikte bazı modellerin GeForce 200 serisinin yeniden isimlendirilmesiyle elde edileceği de biliniyor. Yani özellikle masaüstü sistemler için lanse edilecek GeForce 300 serisi ekran kartlarının özellikle giriş ve orta segmentleri için GeForce 200 serisinde yeniden isimlendirme yapılacağı söyleniyor. GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 ve Quadro serilerine destek veren GeForce 186.91 WHQL sürücüsünün aynı zamanda ION IGP'lerine ve yukarıda bahsi geçen yeni modelere destek verdiği be bildirilmekte. Windows Vista ve Windows 7 altında kullanılabilecek yeni sürücüyü indirmek isteyen kullanıcılar, aşağıdaki linkleri kullanabilirler;



- GeForce 186.91 (Windows Vista & 7 32bit) WHQL

- GeForce 186.91 (Windows Vista & 7 64bit) WHQL