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GeForce 300 serisine ait ilk model bilgileri GeForce 186.91 sürücüsüyle göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,4b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 300 serisine ait ilk model bilgileri GeForce 186.91 sürücüsüyle göründü
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını hafta içerisinde duyurması beklenen AMD-ATi'ye karşı Nvidia'nın hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Santa Clara merkezli firmanın GT300 kod adıyla anılan yeni nesil grafik işlem biriminin 10 Eylül'de yapılacağı belirtilen özel bir etlinlikte en azından teknik olarak tanıtılması beklenirken, global lansmanın ise Kasım veya Aralık ayında yapılması bekleniyor. GeForce 300 serisinin üst seviye modellerine güç vermesi beklenen GT300 GPU'su için bekleyiş devam ededursun Nvidia cephesinde kullanıma sunulan yeni bir sürücü ile GeForce 300 serisi altında pazara sunulması beklenen yeni modellere ilişkin bazı detaylar gün ışığına çıktı. 186.91 sürüm numarasına sahip olan WHQL sertifikalı yeni sürücünün .INF dosyasında yer alan model bilgileri şu şekilde;

- NVIDIA_DEV.0A29.01 = "NVIDIA GeForce GT 330M"
- NVIDIA_DEV.0A2B.01 = "NVIDIA GeForce GT 330M"
- NVIDIA_DEV.0A66.01 = "NVIDIA GeForce 310"
- NVIDIA_DEV.0A6E.01 = "NVIDIA GeForce 305M"
- NVIDIA_DEV.0A75.01 = "NVIDIA GeForce 310M"
- NVIDIA_DEV.0CAF.01 = "NVIDIA GeForce GT 335M"
- NVIDIA_DEV.0CB0.01 = "NVIDIA GeForce GTS 350M"
- NVIDIA_DEV.0CB1.01 = "NVIDIA GeForce GTS 360M"

Yukarıda bahsi geçen modeller arasında sadece GeForce 310 modelinin masaüstü sistemler için hazırlandığı diğer tüm çözümlerin ise dizüstü bilgisayarı hedef aldığı belirtiliyor .Tabii GeForce 300 serisi altında hazırlandıkları için son kullanıcılar tarafından DirectX 11 beklentisi oluşmakla birlikte bazı modellerin GeForce 200 serisinin yeniden isimlendirilmesiyle elde edileceği de biliniyor. Yani özellikle masaüstü sistemler için lanse edilecek GeForce 300 serisi ekran kartlarının özellikle giriş ve orta segmentleri için GeForce 200 serisinde yeniden isimlendirme yapılacağı söyleniyor. GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 ve Quadro serilerine destek veren GeForce 186.91 WHQL sürücüsünün aynı zamanda ION IGP'lerine ve yukarıda bahsi geçen yeni modelere destek verdiği be bildirilmekte. Windows Vista ve Windows 7 altında kullanılabilecek yeni sürücüyü indirmek isteyen kullanıcılar, aşağıdaki linkleri kullanabilirler;

- GeForce 186.91 (Windows Vista & 7 32bit) WHQL
- GeForce 186.91 (Windows Vista & 7 64bit) WHQL


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CoreXXX 10 yıl
yeniden isimlendirme yapacakmış nvidia, eh nede olsa millet alıştı,ısıtıp satmanın cılkını çıkaran nvidiayıda esefle kınıyorum:))
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rider30 10 yıl
İyide nvidia resmi sitesinde bu sürücü yok. En yeni 190.62 WHQL sürücüsü var. 186.91 eski değil mi?
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diciotto 10 yıl
190.62 whql sürücü mevcut iken bu konusu açılan sürücü nasıl daha yeni olabiliyor ve nividianın sitesinde yer almıyor
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KANUNI61 10 yıl
:))) hicgülecegim yokdu nvidia icin sanki yeni birşey am adamlar satıyor tebriketmek lazım
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HoLY.oNE 10 yıl
bnde bit değeri bellek değeri gibi teknik değerler bekliyordum hayal kırıklığına ugrattın bizi fx57
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parka 10 yıl
Satışın tamamına katılıyorum hediye dahill :):):):)
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ahrimar 10 yıl
satılık gtx 295 , 1 ay önce aldım 100tlye satıyorum.... ayrıca yanında bilgisayarımı da bedava veriyorum...
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join 10 yıl

ahrimar

satılık gtx 295 , 1 ay önce aldım 100tlye satıyorum.... ayrıca yanında bilgisayarımı da bedava veriyorum...



Hesap numarasını verin hemen alıyorum.




nvida daha çok bekletir.
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ahrimar 10 yıl

ahrimar

satılık gtx 295 , 1 ay önce aldım 100tlye satıyorum.... ayrıca yanında bilgisayarımı da bedava veriyorum...



yoruldum abi teknolojiyi takip etmekten. bıracaksın bu işleri alıcan bir kucuk tekne.. git balıga, yat limanda, koyda ..
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MÜŞAVİR 10 yıl
Ah fx57 ah! Sen de mi?

Hayal kırıklığına uğrattın.
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