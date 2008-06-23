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GeForce 8800GT'nin fiyatı 80 Avro'ya kadar düştü

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
24,7b
1
113
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin 200$ fiyat segmenti için hazırladığı Radeon HD 4850 modelinin kullanıma sunulmasına paralel olarak elde ettiği yüksek satış başarısı ile Nvidia'nın yüzünü güldüren GeForce 8800GT modeli yavaş yavaş ikinci plana düşmeye başladı. Nvidia cephesinde 9800GTX modelinin 199$'a çekilmesi ve 9800GT modelinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak olmasından dolayı 8800GT modellerindeki hızlı fiyat düşüşü devam ediyor. Zira gelen yeni bilgilere göre 256MB GDDR3 bellekli GeForce 8800GT modelleri 80 Avro seviyesine, 512MB GDDR3 bellekli 8800GT modelleri ise 110 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. Tabi belirttiğimiz fiyatların referans tasarım modeller için olduğunu hatırlatmakta da yarar var. İlgili fiyat bilgisi için; http://geizhals.at/eu/?fs=8800GT&x=0&y=0&in=
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar lutfen yRDIM EDİN EKRAN KARTI ALCAM 8800 GT KAC PARA NET BİLGİ LÜTFEN BEKLİYOM CRYSİS İCİN SUPER KART BENDE ZATEN ONUN İCİN ALIYOM YARDIM EDİN KACPARA
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Chris Brown 9 yıl
450 TL. Bende var PM den ulaşın size 400 yaparız. Yada Buluruz arkadaşlardan 400TL ye.
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OtoburPirana 9 yıl

DH Misafiri

arkadaslar lutfen yRDIM EDİN EKRAN KARTI ALCAM 8800 GT KAC PARA NET BİLGİ LÜTFEN BEKLİYOM CRYSİS İCİN SUPER KART BENDE ZATEN ONUN İCİN ALIYOM YARDIM EDİN KACPARA



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ahmetkep 11 yıl
hani nerde ? 2 haftadır düşüyo düştü düşecek .hala aynı fiyatlar.avrupada düşüyor ama türkiyede aynı.
ani bir düşüş beklemeyin türkiyede.normal hızda bir düşüş elbetteki olacak.
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yarender 11 yıl
haklısınız hocam....
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DarkPlayer00 11 yıl
iyi bi SLI yaparız artık

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hellmare 11 yıl
Bu saatten sonra 8800gt alınmaz birader!!!
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SH4K3R 11 yıl
Fiyat bilgilerine dikkatlice bakarsınız 80 Avro olanların 256mb olduğunu farkedersiniz ki 256mb 8800 pek de iyi olmaz diye düşünüyorum.
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alpkopat 11 yıl

Orjinalden alıntı: hellmare

Bu saatten sonra 8800gt alınmaz birader!!!

Ben alırım birader....
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levyeli 11 yıl
Bence bu fiyata göre asıl şimdi alınır. Nasıl olsa piyasada halada oynatamadığı oyun yok. 80 yuroya bütün oyunları ful ayarda oyucaksın daha ne? Kaybetceğin bişi yok

Orjinalden alıntı: hellmare

Bu saatten sonra 8800gt alınmaz birader!!!

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865pe 11 yıl
yandı ortalık gene
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splintercell 11 yıl
İşte Rekabetin Gerçek Gücü Budur.

Her İki Firmayı da Kutluyorum


Artık HD3xxx Serisinin Fiyatlarıda Aşağılara Çekilmeli İyice. Özellikle HD3850 yi Düşürürler Çok Muhteşem Olur.
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MALİ MÜŞAVİR 11 yıl

Orjinalden alıntı: 865pe

yandı ortalık gene




hala yüksek 50 euro düşerse 4850 nin işi yaş
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