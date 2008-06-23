GeForce 8800GT'nin fiyatı 80 Avro'ya kadar düştü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi'nin 200$ fiyat segmenti için hazırladığı Radeon HD 4850 modelinin kullanıma sunulmasına paralel olarak elde ettiği yüksek satış başarısı ile Nvidia'nın yüzünü güldüren GeForce 8800GT modeli yavaş yavaş ikinci plana düşmeye başladı. Nvidia cephesinde 9800GTX modelinin 199$'a çekilmesi ve 9800GT modelinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak olmasından dolayı 8800GT modellerindeki hızlı fiyat düşüşü devam ediyor. Zira gelen yeni bilgilere göre 256MB GDDR3 bellekli GeForce 8800GT modelleri 80 Avro seviyesine, 512MB GDDR3 bellekli 8800GT modelleri ise 110 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. Tabi belirttiğimiz fiyatların referans tasarım modeller için olduğunu hatırlatmakta da yarar var. İlgili fiyat bilgisi için; http://geizhals.at/eu/?fs=8800GT&x=0&y=0&in=
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ani bir düşüş beklemeyin türkiyede.normal hızda bir düşüş elbetteki olacak.
Ben alırım birader....
Her İki Firmayı da Kutluyorum
Artık HD3xxx Serisinin Fiyatlarıda Aşağılara Çekilmeli İyice. Özellikle HD3850 yi Düşürürler Çok Muhteşem Olur.
hala yüksek 50 euro düşerse 4850 nin işi yaş