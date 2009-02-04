GeForce 9800GT ve 9800GTX+ yeniden isimlendiriliyor

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Santa Clara merkezli Nvidia önümüzdeki Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarında bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirmeye hazırlanıyor. GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunan firma yeni stratejileri doğrultusunda ürün portföyünde bütünlük sağlamak için GeForce 9 serisinin yüksek performanslı modellerini de yeniden isimlendiriyor.

Gelen bilgilere göre firma 55nm üretim teknolojisine geçiş sürecinin ilk temsilcisi olarak geçtiğimiz Temmuz ayında kullanıma sunduğu ve Radeon HD 4850'nin karşısına konumlandırdığı GeForce 9800GTX+ modelini GeForce GTS 250, GeForce 9800GT'yi ise GeForce GTS 240 olarak isimlendirmeye hazırlanıyor. Nvidia'nın yeniden isimlendirme girişiminin tüm detaylarıyla birlikte CeBIT'te görünmesi bekleniyor.