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GeForce 9800GT ve 9800GTX+ yeniden isimlendiriliyor

10 yıl
18,3b
1
57
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 9800GT ve 9800GTX+ yeniden isimlendiriliyor
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Santa Clara merkezli Nvidia önümüzdeki Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarında bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirmeye hazırlanıyor. GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunan firma yeni stratejileri doğrultusunda ürün portföyünde bütünlük sağlamak için GeForce 9 serisinin yüksek performanslı modellerini de yeniden isimlendiriyor.

Gelen bilgilere göre firma 55nm üretim teknolojisine geçiş sürecinin ilk temsilcisi olarak geçtiğimiz Temmuz ayında kullanıma sunduğu ve Radeon HD 4850'nin karşısına konumlandırdığı GeForce 9800GTX+ modelini GeForce GTS 250, GeForce 9800GT'yi ise GeForce GTS 240 olarak isimlendirmeye hazırlanıyor. Nvidia'nın yeniden isimlendirme girişiminin tüm detaylarıyla birlikte CeBIT'te görünmesi bekleniyor.


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yonex78 10 yıl
n vidia önce zihniyet degiştirsin
yani kafayı degiştirsin
bilen biliyor eyvallah lafımız yok ta bilmeyenin kafası karısıyor..hatta bazı yurdum bvilgsayarcılarınin bile
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awallabilla 10 yıl
Kim ne kullanırsa kullansın.. Nvidia'nın çok başarılı kartları var elbette.. ama şunu da kabul edelim ki Nvidia, kartlarını isimlendirmeyi bilmiyor.. Bu kadar görünürde basit fakat hiç de aslında basit olmayan bir ayrıntı bilerek mi atlanıyor bilinmez (belki başka sebep var ama o tartışmaya hiç girmemek lazım) ama ben nvidia kullansam dahi bu tür saçmalıkları görmezden gelmezdim açıkçası.. nokia 3310 < 3510 < 6600 de gitsin yahu.. bunu bile yapmayan bir firma yani..

@TechnicaL arkadaşımızın da dediği gibi her 2 firmanın da eksik yönleri var ve bütün eksikleri kendi adıma eleştiriyorum bir kullanıcı olarak.. kesinlikle amaç FAN laşmak olmamalı.. belli bir zaman diliminde en iyi hizmeti kim sunmuş ise o tercih edilmeli.. Sonuçta hepimizin amacı verdiğimiz paranın karşılığını görebilmek.. Bu anlamda @Source arkadaşımızın da ''fan değilim'' şeklindeki isyanını da anlıyorum.. O da herkes gibi araştırdığı ve/veya tercih ettiği modellerdeki başarımlardan bahsediyor ve haklı da.. ama isimlendirme hususunun çok da küçümsenmemesi gerektiği kanaatini taşıyorum..

Hiçbir firmanın ürünlerine öyle gelişigüzel isimler vermesi doğru karşılanmamalı.. Bir düşünün Volvo'nun önce S80, sonra S40, 5 sene sonra da bomba bomba! deyip S3.5 ürettiğini.. sonradan da isim değişikliğine gitme kararı aldığını.. herkes neresiyle güler acaba Volvo'ya ?
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Promity 10 yıl
Nvidia Bildiğim nekadar küfür varsa hediye ediyorum sana
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PeGaSuS@01 10 yıl
ulan neymiş bu kartlar ismini değiştiriyolar biraz o.c yapıyolar tekrar tekrar pazara sürüyolar
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justbejust 10 yıl
ne kadar çok sıcak hava üfleyen nvidia fanı varmış, fırsattan istifade nvidia balon üretimine de el atsın:)
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cavador 10 yıl
kriz var bu durumda bişi tasarlayıp üretmek sacmalık olur ,akıllılık yapmaya calışmışlar
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yekoo 10 yıl
Bence Nvidia çok iyi yapıyor üretimine devam edeceği kartları aynı seri altında topluyor üretimden kaldıracaklarına dokunmuyor.Tekrar pişirip önümüze koyma olayına gelince daha önce arkadaşlarında belirttiği gibi öyle birşey yapmak istese ilan etmez yapsada kimse anlayamaz zaten öle nohut kadar yere milyarlarca transistör sokmak forumlarda çamur atmaya benzemez :) He belirteyim evet Nvidia fanıyım nasılsa böle saldırıcaklar :)
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Aynı taktiği ati'den de beklerim şahsen. 6 ayda bir yeni kart yerine oyunlara el atıp kartları çok geride kalmadan takip etmesinde fayda var bence. Zaten doğru düzgün oyun çıkmıyor.
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KanKoKan 10 yıl
Benim şu gariban 8800ultrayada yeni bir isim bulsalarda, yeni kart almış gibi sevinsem, şaka maka ne kartmış 2 yıl oldu hala oynatmadığı oyun yok.
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hikmetg 10 yıl
nVidia GPU üretmek çok zamanını sanırım isimlendirmeye ayırıyor.
Bu kadar çok isim değiştirme yanlış. Her gün haberlere bakarım. Satışlar sebebi ile de ürünlerle de yakından ilgiliyim ama ben dahi karıştırır oldum.
Kaldı ki son kullanıcı zaten farkı anlamaz. Bence nvidia bu isimlendirme saçmalığını bırakıp GT300 'ü çıkartsın. Adam gibi bir ürün görelim.
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mertekin 10 yıl
Aslında burda bizim için bir sakınca yok hatta yararı var.Bir önceki serinin üst seviye kartı bir sonraki seviyede orta seviye olarak konumlandırılıyor.
Orta seviyeye düştüğü için fiyatıda düşecek.
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By.DeaD 10 yıl
Nvidia nın işi bu... bir tane gpu çıkardımı artık daha susturamazsın...papağan gibi ttekrarlıyor... çok üç kağıtçılar...
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max975 10 yıl
normal artık bunu hep yapar oldu
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veleciraptor 10 yıl
Yuh artık diyorum. Nvidia iyice kabak tadı vermeye başladı. Bu kaçıncı isim değişikliği. İsim değişikliği yapacaklarına artık adam gibi yeni bir grafik kartı çıkartsınlar
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Master_Evil 10 yıl
isminide değiştirir cisminide ne olacak ki
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Batuist 10 yıl
nvidia bunu zaten uzun süredir yapıyor..
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uzm@n 10 yıl
Bunlar düşünmeden yapılmış bir isimlendirme sorununumu gösteriyor.Yoksa Nvidia hafızalarda kalan 8800gt 9800gt gibi terimleri yutturmayamı çalışıyor? tartışılır gerçekten.Bu ölçekteki bir firma için iyi bir gelişme olarak görmüyorum.
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yc#1 10 yıl
Ne bereketli GPU'uymuş bu G92 yahu.
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