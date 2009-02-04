GeForce 9800GT ve 9800GTX+ yeniden isimlendiriliyor

Santa Clara merkezli Nvidia önümüzdeki Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarında bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirmeye hazırlanıyor. GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunan firma yeni stratejileri doğrultusunda ürün portföyünde bütünlük sağlamak için GeForce 9 serisinin yüksek performanslı modellerini de yeniden isimlendiriyor.
Gelen bilgilere göre firma 55nm üretim teknolojisine geçiş sürecinin ilk temsilcisi olarak geçtiğimiz Temmuz ayında kullanıma sunduğu ve Radeon HD 4850'nin karşısına konumlandırdığı GeForce 9800GTX+ modelini GeForce GTS 250, GeForce 9800GT'yi ise GeForce GTS 240 olarak isimlendirmeye hazırlanıyor. Nvidia'nın yeniden isimlendirme girişiminin tüm detaylarıyla birlikte CeBIT'te görünmesi bekleniyor.
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yani kafayı degiştirsin
bilen biliyor eyvallah lafımız yok ta bilmeyenin kafası karısıyor..hatta bazı yurdum bvilgsayarcılarınin bile
@TechnicaL arkadaşımızın da dediği gibi her 2 firmanın da eksik yönleri var ve bütün eksikleri kendi adıma eleştiriyorum bir kullanıcı olarak.. kesinlikle amaç FAN laşmak olmamalı.. belli bir zaman diliminde en iyi hizmeti kim sunmuş ise o tercih edilmeli.. Sonuçta hepimizin amacı verdiğimiz paranın karşılığını görebilmek.. Bu anlamda @Source arkadaşımızın da ''fan değilim'' şeklindeki isyanını da anlıyorum.. O da herkes gibi araştırdığı ve/veya tercih ettiği modellerdeki başarımlardan bahsediyor ve haklı da.. ama isimlendirme hususunun çok da küçümsenmemesi gerektiği kanaatini taşıyorum..
Hiçbir firmanın ürünlerine öyle gelişigüzel isimler vermesi doğru karşılanmamalı.. Bir düşünün Volvo'nun önce S80, sonra S40, 5 sene sonra da bomba bomba! deyip S3.5 ürettiğini.. sonradan da isim değişikliğine gitme kararı aldığını.. herkes neresiyle güler acaba Volvo'ya ?
Bu kadar çok isim değiştirme yanlış. Her gün haberlere bakarım. Satışlar sebebi ile de ürünlerle de yakından ilgiliyim ama ben dahi karıştırır oldum.
Kaldı ki son kullanıcı zaten farkı anlamaz. Bence nvidia bu isimlendirme saçmalığını bırakıp GT300 'ü çıkartsın. Adam gibi bir ürün görelim.
Orta seviyeye düştüğü için fiyatıda düşecek.