Milyarlarca dolarlık yatırıma rağmen yapay zekanın önündeki en büyük engel: Para

Günümüzde yapay zekanın girmediği teknolojik ürünlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu devasa yayılımla paralel olarak artan bir şey de yapay zekanın enerji iştahı. Teknolojinin bu denli enerji yoğun olması geleceği için hem maliyetli hem de sürdürülemez bir sorun olarak öne çıkıyor. Yeni bir rapora göre ilerleyişi sürdürmek için devasa yatırımlar ve aynı şekilde devasa gelirler gerekiyor.

Bain & Company’nin yeni raporu, AI altyapısının ihtiyaç duyduğu hesaplama gücünü sağlamak için 2030’a kadar yıllık 500 milyar dolardan fazla veri merkezi yatırımı gerektiğini ortaya koyuyor. Bu yatırımın sürdürülebilmesi için ise sektörün yılda 2 trilyon dolar gelir elde etmesi gerekiyor. Ancak rapor, sektörün bu hedefin yaklaşık 800 milyar dolar gerisinde kalacağını öngörüyor.

Rapora göre eğer sermaye yetersiz kalırsa veya sabitlenirse, büyük veri merkezleri watt ve alan başına en yüksek getiriyi sağlayan sistemlere yönelecek. Bu da Nvidia GB200 NVL72 veya AMD Instinct MI300X gibi tam raf GPU platformlarının önemini artırırken, düşük hacimli konfigürasyonlar ve üst düzey masaüstü çözümlerinin tedarikini kısıtlayacak.

Bunun etkileri PC tarafında da hissedilebilir. Eğitim maliyetleri yüksek kalır ve veri merkezi çıkarımı güç sınırlamalarına takılırsa, iş yükü daha fazla uç cihaza kayacak. Bu durum, 40–60 TOPS aralığında NPU taşıyan dizüstü ve masaüstü üreticileri için fırsat yaratıyor. Uçta yapılan çıkarım, hem daha hızlı hem de daha az sermaye gerektiriyor.

Rapor özet olarak zaten bir süredir bilinen ancak çözümü bulunamayan sorunu ortaya koyuyor. Bir yanda yıllar süren ve yüksek maliyetli altyapı yatırımları, diğer yanda her altı ayda iki kat büyüyen modeller. Bu tablo, yüksek performanslı silikon, bellek ve soğutma sistemlerinin önümüzdeki on yılda hem kıt hem de pahalı kalabileceği korkularını haklı çıkarıyor.

