    Milyarlarca dolarlık yatırıma rağmen yapay zekanın önündeki en büyük engel: Para

    Bain & Company raporuna göre yapay zeka altyapısını beslemek için yılda 2 trilyon dolar gelir gerekiyor. Eksik finansman, GPU ve enerji darboğazlarıyla büyümeyi tehdit ediyor.

    Milyarlar harcandı, yapay zekayı durduran tek şey halen para

    Günümüzde yapay zekanın girmediği teknolojik ürünlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu devasa yayılımla paralel olarak artan bir şey de yapay zekanın enerji iştahı. Teknolojinin bu denli enerji yoğun olması geleceği için hem maliyetli hem de sürdürülemez bir sorun olarak öne çıkıyor. Yeni bir rapora göre ilerleyişi sürdürmek için devasa yatırımlar ve aynı şekilde devasa gelirler gerekiyor.

    2 trilyon dolarlık gelir eşiği

    Bain & Company’nin yeni raporu, AI altyapısının ihtiyaç duyduğu hesaplama gücünü sağlamak için 2030’a kadar yıllık 500 milyar dolardan fazla veri merkezi yatırımı gerektiğini ortaya koyuyor. Bu yatırımın sürdürülebilmesi için ise sektörün yılda 2 trilyon dolar gelir elde etmesi gerekiyor. Ancak rapor, sektörün bu hedefin yaklaşık 800 milyar dolar gerisinde kalacağını öngörüyor.

    Milyarlar harcandı, yapay zekayı durduran tek şey halen para
    Bain’e göre sorunun özü bilgi işlem talebinin bunu karşılayan araçlardan daha hızlı artması. Moore Yasası yavaşlamış olsa da, AI iş yükleri yavaşlama emaresi göstermiyor. Çıkarım ve eğtiim gereksinimlerinin transistör yoğunluğunun iki katından fazla arttığı ve bu nedenle veri merkezlerinin tek tek çip verimliliğine güvenmek yerine sürekli ölçeklemeye devam ettiği belirtiliyor. Sonuç olarak, 2030’da küresel AI hesaplama ihtiyacının 200 GW seviyesine ulaşabileceği, bunun yarısının yalnızca ABD’de olacağı öngörülüyor.

    Veri merkezi mi, uç bilişim mi?

    Milyarlar harcandı, yapay zekayı durduran tek şey halen para
    Bu büyüklükte bir ihtiyaç, yerel enerji şebekelerinde devasa iyileştirmeler, yıllar süren elektrik ekipmanı tedariki ve binlerce ton yüksek performanslı soğutma sistemini zorunlu kılıyor. Dahası HBM ve CoWoS gibi temel silikon çözümleri zaten tedarik sıkıntısı yaşıyor. Rapora göre talep, fiyat dışında her alanda sektörün kapasitesini aşıyor.

    Rapora göre eğer sermaye yetersiz kalırsa veya sabitlenirse, büyük veri merkezleri watt ve alan başına en yüksek getiriyi sağlayan sistemlere yönelecek. Bu da Nvidia GB200 NVL72 veya AMD Instinct MI300X gibi tam raf GPU platformlarının önemini artırırken, düşük hacimli konfigürasyonlar ve üst düzey masaüstü çözümlerinin tedarikini kısıtlayacak.

    Bunun etkileri PC tarafında da hissedilebilir. Eğitim maliyetleri yüksek kalır ve veri merkezi çıkarımı güç sınırlamalarına takılırsa, iş yükü daha fazla uç cihaza kayacak. Bu durum, 40–60 TOPS aralığında NPU taşıyan dizüstü ve masaüstü üreticileri için fırsat yaratıyor. Uçta yapılan çıkarım, hem daha hızlı hem de daha az sermaye gerektiriyor.

    Rapor özet olarak zaten bir süredir bilinen ancak çözümü bulunamayan sorunu ortaya koyuyor. Bir yanda yıllar süren ve yüksek maliyetli altyapı yatırımları, diğer yanda her altı ayda iki kat büyüyen modeller. Bu tablo, yüksek performanslı silikon, bellek ve soğutma sistemlerinin önümüzdeki on yılda hem kıt hem de pahalı kalabileceği korkularını haklı çıkarıyor.

