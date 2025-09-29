Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia CEO’su: Çin, çip üretiminde ABD’nin ensesinde

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin’in çip üretiminde ABD’ye çok yakın olduğunu söyleyerek ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasını istedi. Huang’a göre bu, ABD’nin küresel etkisini güçlendirecek.

    Nvidia CEO’su: Çin, çip üretiminde ABD’nin ensesinde Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO’su Jensen Huang, ABD ile Çin arasındaki çip rekabetine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Huang, Çin’in yarı iletken üretiminde ABD’nin sadece nanosaniye kadar gerisinde olduğunu belirterek Washington’un ihracat kısıtlamalarıyla pazarı kapatma girişimlerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

    Rakip güçlü, hırslı ve hızlı

    Huang, Nvidia gibi şirketlerin Çin’e satış yapmasının aslında ABD’nin teknolojik etkisini yaymak ve jeopolitik nüfuzunu artırmak açısından daha faydalı olacağını vurguladı. Huang, Çinli mühendislerin yetkinliğine, hızlı ilerleme kabiliyetine ve tartışmalı 9-9-6 çalışma kültürüne dikkat çekerek karşılarında güçlü, yenilikçi, hırslı, hızlı hareket eden olduğunu söyledi.

    Nvidia CEO’su: Çin, çip üretiminde ABD’nin ensesinde Tam Boyutta Gör
    Bu sözler, Nvidia’nın uzun süredir beklettiği H20 yapay zeka GPU’sunu Çin’e yeniden göndermeye hazırlandığı döneme denk geldi. ABD Ticaret Bakanlığı’nın ağustos ayında H20 için lisans vermeye başladığı belirtilirken Nvidia da mevcut kısıtlamalara uyacak ancak daha yüksek performans sunacak yeni bir model üzerinde çalışıyor.

    Nvidia açık pazar istiyor

    Öte yandan Çin, kendi kendine yeten bir ekosistem kurma hedefini hızlandırıyor. Huawei’nin Atlas 900 A3 SuperPoD sistemleri, şirketin Ascend 910B çipleriyle artık seri üretime geçti. Huawei, 2027’ye kadar uzanan yol haritasında yeni nesil Ascend serisiyle mevcut küresel performans seviyelerini yakalamayı, hatta aşmayı hedefliyor. Bu sistemler, CUDA bağımlılığını tamamen ortadan kaldırarak Çin yapımı yazılım altyapısına optimize edilmiş durumda. Bu da, daha önce Çin pazarının yüzde 95’ini elinde bulunduran Nvidia için önemli bir tehdit oluşturuyor.

    Huawei dışında Baidu, Alibaba, Tencent ve ByteDance de ya kendi çip ekipleriyle ya da yatırım yaptıkları girişimlerle bağımsız çözümler geliştirmeye yöneliyor. Huang, geleceğe dair değerlendirmesinde Çin’in halen uluslararası rekabete açık bir pazar olmak istediğini dile getirerek “Umarım bu duruma geri döneriz” dedi. Elbette Huang, Çin’i çok sevdiği için bu söylemleri yapmıyor. Nvidia, Çin'deki varlığını sürdürmek ve jeopolitik bölünmenin her iki tarafında da rol oynamak istiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ekomax yakıt tasarruf cihazı kullanıcı yorumları sony tv kanal listesi 2025 klima borusundan ses gelmesi sevgilimin geçmişi sormodren kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum