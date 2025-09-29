Nvidia CEO’su: Çin, çip üretiminde ABD’nin ensesinde

Rakip güçlü, hırslı ve hızlı
Huang, Nvidia gibi şirketlerin Çin’e satış yapmasının aslında ABD’nin teknolojik etkisini yaymak ve jeopolitik nüfuzunu artırmak açısından daha faydalı olacağını vurguladı. Huang, Çinli mühendislerin yetkinliğine, hızlı ilerleme kabiliyetine ve tartışmalı 9-9-6 çalışma kültürüne dikkat çekerek karşılarında güçlü, yenilikçi, hırslı, hızlı hareket eden olduğunu söyledi.
Nvidia açık pazar istiyor
Öte yandan Çin, kendi kendine yeten bir ekosistem kurma hedefini hızlandırıyor. Huawei’nin Atlas 900 A3 SuperPoD sistemleri, şirketin Ascend 910B çipleriyle artık seri üretime geçti. Huawei, 2027’ye kadar uzanan yol haritasında yeni nesil Ascend serisiyle mevcut küresel performans seviyelerini yakalamayı, hatta aşmayı hedefliyor. Bu sistemler, CUDA bağımlılığını tamamen ortadan kaldırarak Çin yapımı yazılım altyapısına optimize edilmiş durumda. Bu da, daha önce Çin pazarının yüzde 95’ini elinde bulunduran Nvidia için önemli bir tehdit oluşturuyor.
Huawei dışında Baidu, Alibaba, Tencent ve ByteDance de ya kendi çip ekipleriyle ya da yatırım yaptıkları girişimlerle bağımsız çözümler geliştirmeye yöneliyor. Huang, geleceğe dair değerlendirmesinde Çin'in halen uluslararası rekabete açık bir pazar olmak istediğini dile getirerek "Umarım bu duruma geri döneriz" dedi. Elbette Huang, Çin'i çok sevdiği için bu söylemleri yapmıyor. Nvidia, Çin'deki varlığını sürdürmek ve jeopolitik bölünmenin her iki tarafında da rol oynamak istiyor.
