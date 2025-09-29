Nvidia CEO’su: Çin, çip üretiminde ABD’nin ensesinde

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia CEO’su Jensen Huang, ABD ile Çin arasındaki çip rekabetine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Huang, Çin’in yarı iletken üretiminde ABD’nin sadece nanosaniye kadar gerisinde olduğunu belirterek Washington’un ihracat kısıtlamalarıyla pazarı kapatma girişimlerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Rakip güçlü, hırslı ve hızlı

Huang, Nvidia gibi şirketlerin Çin’e satış yapmasının aslında ABD’nin teknolojik etkisini yaymak ve jeopolitik nüfuzunu artırmak açısından daha faydalı olacağını vurguladı. Huang, Çinli mühendislerin yetkinliğine, hızlı ilerleme kabiliyetine ve tartışmalı 9-9-6 çalışma kültürüne dikkat çekerek karşılarında güçlü, yenilikçi, hırslı, hızlı hareket eden olduğunu söyledi.

Tam Boyutta Gör Bu sözler, Nvidia’nın uzun süredir beklettiği H20 yapay zeka GPU’sunu Çin’e yeniden göndermeye hazırlandığı döneme denk geldi. ABD Ticaret Bakanlığı’nın ağustos ayında H20 için lisans vermeye başladığı belirtilirken Nvidia da mevcut kısıtlamalara uyacak ancak daha yüksek performans sunacak yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Nvidia açık pazar istiyor

Öte yandan Çin, kendi kendine yeten bir ekosistem kurma hedefini hızlandırıyor. Huawei’nin Atlas 900 A3 SuperPoD sistemleri, şirketin Ascend 910B çipleriyle artık seri üretime geçti. Huawei, 2027’ye kadar uzanan yol haritasında yeni nesil Ascend serisiyle mevcut küresel performans seviyelerini yakalamayı, hatta aşmayı hedefliyor. Bu sistemler, CUDA bağımlılığını tamamen ortadan kaldırarak Çin yapımı yazılım altyapısına optimize edilmiş durumda. Bu da, daha önce Çin pazarının yüzde 95’ini elinde bulunduran Nvidia için önemli bir tehdit oluşturuyor.

Rusya, çip üretimi yol haritasını paylaştı: Hedef 10 nm altı 12 sa. önce eklendi

Huawei dışında Baidu, Alibaba, Tencent ve ByteDance de ya kendi çip ekipleriyle ya da yatırım yaptıkları girişimlerle bağımsız çözümler geliştirmeye yöneliyor. Huang, geleceğe dair değerlendirmesinde Çin’in halen uluslararası rekabete açık bir pazar olmak istediğini dile getirerek “Umarım bu duruma geri döneriz” dedi. Elbette Huang, Çin’i çok sevdiği için bu söylemleri yapmıyor. Nvidia, Çin'deki varlığını sürdürmek ve jeopolitik bölünmenin her iki tarafında da rol oynamak istiyor.

