GeForce GTX 280M, Nvidia'nın en hızlı mobil GPU'su olarak kalabilir

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Bu ay içerisinde 40nm üretim teknolojisine geçiş yapacağı belirtilen Nvidia, hem masaüstü sistemler hem de dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 40nm üretim teknolojisine sahip grafik işlem birimlerini kullanıma sunacak. Mevcut GPU çözümerine kıyasla daha az güç tüketecekleri dolayısıyla daha az ısınacakları belirtilen 40nm GPU'ların aynı zamanda üretim maliyetleri açısından da mevcut GPU'lara kıyasla bazı avantajlara sahip olacakları belirtiliyor.

Gelen son bilgilere göre Nvidia'nın "Desktop Replacement" segmentinde yer alan yüksek performanslı dizüstü bilgisaayarlar için hazırladığı GeForce GTX 280M çözümü firmanın en hızlı mobil GPU çözümü olarak pozisyonunu koruyacak gibi görünüyor. Zira 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği mobil grafik işlem birimi 128x paralel işlem birimiyle geliyor. 40nm üretim teknolojisinde ise modellendirme de bazı farklılıklar olacak.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni mobil grafik işlem birimlerinin en hızlısında 96x paralel işlem birimi olacağı belirtiliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b mimarisini temel alacağı söylenen mobil grafik çözümünün aynı zamanda DirectX 10.1 desteği sunacağı da belirtiliyor ancak performans noktasında G92 tabanlı GeForce GTX 280M'in koltuğunu pek bırakacak gibi bir niyetinin açıkçası pek olmadığı üzerinde duruluyor.

Tabii Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisine geçiş sonrasında G92b tabanlı GeForce GTX 280M çözümünden daha hızlı yeni bir mobil grafik işlem birimi hazırlayıp hazırlamayacağı ise şu an için bilinmiyor.