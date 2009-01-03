GeForce GTX 285 için ilk test sonuçları göründü

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GeForce GTX 285 için meraklı bekleyiş sonra eriyor. Dün verdiğimiz bir haberimizde GeForce GTX 285 modelinin Uzakdoğu'da satışa çıktığından bahsetmiştik. Kartın raflardaki yerini almaya başlamasıyla birlikte performans değerleriyle de su üstüne çıkmaya başladı. Gigabyte'ın GeForce GTX 285 modeliyle gerçekleştirilen birkaç test sonucu kartın performans potansiyeli hakkında ilk ipuçlarını veriyor.

Hatırlanacağı üzere Nvidia'nın resmi sunumlarında daha yüksek saat hızlarına sahip olan GeForce GTX 285 modelinin yerini alacağı GeForce GTX 280'den %10+ seviyesinde daha hızlı olduğu iddia ediliyordu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartının grafik işlemcisi 648MHz'de paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de görev yapıyor.

Saat hızları haricinde 512-bit bellek veri yolu desteği ve 240x paralel işlem birimiyle GeForce GTX 280'in izinden giden ekran kartı yeni üretim teknolojisinin sağladığı nanometrik avantajla daha az güç tüketiyor zira ısıl güç tasarımı 236 Watt olan GeForce GTX 280 modelinin aksine resmi tanıtımının önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi beklenen GeForce GTX 285, 183 Watt'lık TDP ile geliyor.

Şu an için detaylı test sonuçları yayınlanmış olmasa da donanım severlerin sık sık başvurduğu 3DMark test uygulamalarıyla alınan iki sonuç ortaya çıkmış durumda. Core i7 920 işlemcisiyle yapılan testlerde muhtemelen standart hızlarında çalışan Gigabyte GeForce GTX 285 modelinin 3DMark 2005'de 20510, 3DMark Vantage'da ise P12945 skorunu elde ettiği belirtilirken kartın çalışma esnasındaki ısı durumu da gözlemlenmiş.

Everest ile yapılan ölçüme göre çift slot tasarıma sahip olan ve Nvidia'nın referans tasarımı temel alan Gigabyte GeForce GTX 285'in bekleme durumunda 39 derecede, yük altında ise 52 derecede çalıştığı belirtiliyor. Bu arada ortam sıcaklığı hakkında net bir bilgi olmadığını da belirtelim. Nvidia tarafından önümüzdeki hafta lanse edilmesi beklenen ekran kartının ülkemiz pazarına da giriş yapması bekleniyor.

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