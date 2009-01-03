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GeForce GTX 285 için ilk test sonuçları göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
43b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 285 için ilk test sonuçları göründü
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GeForce GTX 285 için meraklı bekleyiş sonra eriyor. Dün verdiğimiz bir haberimizde GeForce GTX 285 modelinin Uzakdoğu'da satışa çıktığından bahsetmiştik. Kartın raflardaki yerini almaya başlamasıyla birlikte performans değerleriyle de su üstüne çıkmaya başladı. Gigabyte'ın GeForce GTX 285 modeliyle gerçekleştirilen birkaç test sonucu kartın performans potansiyeli hakkında ilk ipuçlarını veriyor.

Hatırlanacağı üzere Nvidia'nın resmi sunumlarında daha yüksek saat hızlarına sahip olan GeForce GTX 285 modelinin yerini alacağı GeForce GTX 280'den %10+ seviyesinde daha hızlı olduğu iddia ediliyordu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartının grafik işlemcisi 648MHz'de paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de görev yapıyor.

Saat hızları haricinde 512-bit bellek veri yolu desteği ve 240x paralel işlem birimiyle GeForce GTX 280'in izinden giden ekran kartı yeni üretim teknolojisinin sağladığı nanometrik avantajla daha az güç tüketiyor zira ısıl güç tasarımı 236 Watt olan GeForce GTX 280 modelinin aksine resmi tanıtımının önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi beklenen GeForce GTX 285, 183 Watt'lık TDP ile geliyor.

Şu an için detaylı test sonuçları yayınlanmış olmasa da donanım severlerin sık sık başvurduğu 3DMark test uygulamalarıyla alınan iki sonuç ortaya çıkmış durumda. Core i7 920 işlemcisiyle yapılan testlerde muhtemelen standart hızlarında çalışan Gigabyte GeForce GTX 285 modelinin 3DMark 2005'de 20510, 3DMark Vantage'da ise P12945 skorunu elde ettiği belirtilirken kartın çalışma esnasındaki ısı durumu da gözlemlenmiş.

Everest ile yapılan ölçüme göre çift slot tasarıma sahip olan ve Nvidia'nın referans tasarımı temel alan Gigabyte GeForce GTX 285'in bekleme durumunda 39 derecede, yük altında ise 52 derecede çalıştığı belirtiliyor. Bu arada ortam sıcaklığı hakkında net bir bilgi olmadığını da belirtelim. Nvidia tarafından önümüzdeki hafta lanse edilmesi beklenen ekran kartının ülkemiz pazarına da giriş yapması bekleniyor.

GeForce GTX 285 için ilk test sonuçları göründü
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 285 için ilk test sonuçları göründü
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 285 için ilk test sonuçları göründü
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 285 için ilk test sonuçları göründü
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 285 için ilk test sonuçları göründü
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 285 için ilk test sonuçları göründü
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Bey Amca 10 yıl
bncede cok pahalı gıbı gozukuyor 512 bit weri yolu fln :D 700$ dan assagı deıldır
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mamad 10 yıl
Kart çıktı bile. Gereksiz bir hortlatma olmuş.


Buarada arkadaşlar şu 3dmark05 sonucu çok düşük geldi gözüme. Ben 9600gt ile 22K puan almıştım.
Bu test sistemin geneline çok bağlı ama adamların kullandığı işlemci de boş değil; corei7!! Ben nacizene E8500 ile almıştım bu sonucu.
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01Mrt 10 yıl
v8i belki bulursun ama v10u zannetmiyorum...
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HiqhWoltage 10 yıl
Birazdaha yüksek beklerdim HD4870x2 nin 19900 falandı sanrm 4ghz lik E8400 le
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Spoon! 10 yıl
O V8 Ne Oyle Hele V10

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ender23 10 yıl
v10 da şekil duruyoda bu acayip kaslı hoş duruyomuş
sonuçlarda öle çok çokta ahım şahım deği birazdaha iyisini bekliyodum sanırım
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scientist8 10 yıl
bu v8 veya v10 ülkemizde satılıyormu acaba? uzun süredir soğutucu almayı düşünüyordum eğer performansıda iyiyse hemen alacam tabi satılıyorsa. bilgisi olan var mı?
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ugacomtr 10 yıl
gel gelll bayat midyeye gel...
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Applejack 10 yıl
V10 daha acayipmiş.



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SnRkRkMn 10 yıl
dereceler harbi iyi geldi bana bide su sogutucuların coolermaster v10 modeli daha güzel çok canlı yaa
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
kasadaki soğutucu çok kötü gözüküomuş bende o modelden alacadım vazgeçtim vlla ii oldu bu haber=D
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StreamRolleR 10 yıl
gtx350 yede bi hbr qelse
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Godolphin 10 yıl
Niye 3D mark 06 da test etmemişler ilginç artı bir kaç oyun testide görürsek çok dahah iyi olacak
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StreamRolleR 10 yıl
ordaki v8 benim hayalim
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V2 10 yıl
sıcaklıklar iyi performansda iyi fiyatıda iyiyse bu iş tamamdır
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