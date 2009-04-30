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GeForce GTX 285'in Mac Pro versiyonu geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 285'in Mac Pro versiyonu geliyor
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Önümüzdeki ay tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini kullanıma sunacağı belirtilen Nvidia'nın performans konusunda benzer bir sıçramayı Apple sistemler için de planladığı ve Mac uyumlu GeForce GTX 285 çalışmalarına başladığı belirtiliyor. Henüz Nvidia cephesinden bu konuda resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da GeForce GTX 285 Mac Edition modeli için EVGA'nın hazırladığı kartın ilk görseli de gün ışığına çıkmış durumda. Mac Pro için hazırlanan sistemin genel özellikleri itibariyle PC versiyonuyla benzer olduğu belirtiliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alan GeForce GTX 285 Mac Edition modeli, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR3 bellekle donatılan kartın, PC versiyonuyla aynı saat hızlarına sahip olması da kuvvetle muhtemel görünüyor. EVGA'nın çift DVI konnektörüne sahip olan GTX 285 Mac Edition modeli için henüz resmi herhangi bir lansman tarihi ve fiyat bilgisi olmamakla birlikte muhtemelen Haziran ayında kullanıma sunulacak gibi görünüyor.

GeForce GTX 285 modeline ek olarak Nvidia'nın Mac Pro için Quadro FX 4800 çözümünü de sunuyor.1.5GB bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan profesyonel grafik kartında çift dual-link DVI konnektörü olduğu ve 30" monitörlerle kullanılabildiği belirtiliyor. CUDA teknolojisiyle uyumlu olan ayrıca OpenCL standardını destek veren ekran kartının Mac OS X Snow Leopard altında kullanılması bekleniyor. Bakalım Nvidia'nın Mac Pro girişimlerine AMD-ATi nasıl yanıt verecek, bunu bekleyip göreceğiz.


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Batuist 10 yıl
mac için fazla oyun üretilmiyor o yüzden apple bunun ancak cuda'sını kullanır...
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utankir 10 yıl
Geforce GTX 285'in Yynında Mac sürücüsü vereceklermiş demek ki :) Bunu Mac Edition diye 2 katına satarlarsa hiç şaşırmam...
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