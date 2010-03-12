GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin güç tüketim değerleri ortaya çıktı

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için sessizliğini koruyan Nvidia, daha önce yaptığı açıklamada GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini 26 Mart'ta duyuracağını açıklamıştı. Geride bıraktığımız CeBIT 2010 fuarında, GeForce GTX 4x0 modelleri için demo tanıtımlar yapan firma, özellikle kartların saat hızları konusunda ciddi bir gizlilik politikası takip ediyor ve sızdırılması adına büyük çaba gösteriyor. Bugün konuşma fırsatı yakaladığımız Nvidia'ya yakın bazı kaynaklar, resmi ürün listelerini GeForce GTX 470 ve 480 modelleriyle güncellemiş olmalarına rağmen, saat hızlarıyla ilgili bölümleri henüz doldurmuş değiller. Kartların resmi saat hızları için bekleyiş devam ederken, güç tüketim değerleriyle ilgili olarak iş ortaklarına giden resmi bilgiler bugün itibariyle elimize ulaşmaya başladı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistörden oluşan Fermi tabanlı GF100 GPU'su, Nvidia tarafından şimdiye kadar hazırlanmış en hızlı ve en karmaşık grafik yongası olarak tanımlanıyor. ATi Radeon HD 5800 serisine ve HD 5970 modeline güç veren Cypress GPU'su ile kıyaslandığına zar alanı yaklaşık iki kat daha fazla olan GF100 GPU'sunun, ısıl güç tasarımı uzunca bir süredir merak ediliyordu. Zira Cypress XT GPU'suna kıyasla yaklaşık %50 oranında daha fazla transistör içeren GF100 grafik yongasının güç tüketimi noktasında rakip ATi çözümlerine nazaran bir miktar daha fazla bonkör olacağı uzunca bir süredir konuşuluyordu. Elimize hem referans tasarımlı hem de fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 4x0 modellerinin TDP değerleri geçti ve 300 Watt üstü modeller doğrulanmış oldu.

Tam Boyutta Gör

Güç tüketim değerlerine geçmeden önce GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin temel özelliklerini hatırlamakta fayda var. Serinin tepe modeli olması ve çift grafik işlemcili modele kadar Nvidia'nın amiral gemisi görevini üstlenmesi beklenen GeForce GTX 480, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak. 512x paralel işlem birimiyle gelecek kartın performans değerleri hakkında detaylı sonuçlar yayımlanmış olmasa da Nvidia'nın işaret ettiği bazı sonuçlara göre, GeForce GTX 480 genel olarak ATi Radeon HD 5870'den daha hızlı olacak. Peki ya güç tüketimi ? Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 480'in ısıl güç tasarımı 298 Watt olacak. ATi Radeon HD 5870'in 188 Watt'lık güç tüketim değerine göre 110 Watt, en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeline göreyse 4 Watt daha fazla güç çeken GeForce GTX 480'ın hız aşırtmalı modellerinde ise bu değer 310 Watt civarında olacak.

GeForce GTX 470 modeli ise 320-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 448x paralel işlem birimiyle gelecek ekran kartının performansı ise merak konusu. Benzer şekilde saat hızları açıklanmayan modelle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yayınlanan bazı ekran kartlarında, bellek hızının 4000MHz, bellek bant genişliğinin ise 160GB/saniye (ATi Radeon HD 5870'de 153GB/saniye) olacağı söylenmiş ancak bu bilgi doğrulanmamıştı. GeForce GTX 480 ile benzer şekilde 3DVision Surround, CUDA, PhysX, SLI ve C/C++ hızlandırma desteğine sahip olacak ekran kartının güç tüketim değeri de netleşti. Elimize ulaşan 12 Mart tarihli resmi dökümanlara göre, GeForce GTX 470'ın ısıl güç tasarımı 225 Watt olacak gibi görünüyor..