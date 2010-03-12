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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin güç tüketim değerleri ortaya çıktı

DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia ekran kartları için güç tüketim değerleri netleşti. İşte üretici kaynaklı resmi bilgiler.
9 yıl
19,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için sessizliğini koruyan Nvidia, daha önce yaptığı açıklamada GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini 26 Mart'ta duyuracağını açıklamıştı. Geride bıraktığımız CeBIT 2010 fuarında, GeForce GTX 4x0 modelleri için demo tanıtımlar yapan firma, özellikle kartların saat hızları konusunda ciddi bir gizlilik politikası takip ediyor ve sızdırılması adına büyük çaba gösteriyor. Bugün konuşma fırsatı yakaladığımız Nvidia'ya yakın bazı kaynaklar, resmi ürün listelerini GeForce GTX 470 ve 480 modelleriyle güncellemiş olmalarına rağmen, saat hızlarıyla ilgili bölümleri henüz doldurmuş değiller. Kartların resmi saat hızları için bekleyiş devam ederken, güç tüketim değerleriyle ilgili olarak iş ortaklarına giden resmi bilgiler bugün itibariyle elimize ulaşmaya başladı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistörden oluşan Fermi tabanlı GF100 GPU'su, Nvidia tarafından şimdiye kadar hazırlanmış en hızlı ve en karmaşık grafik yongası olarak tanımlanıyor. ATi Radeon HD 5800 serisine ve HD 5970 modeline güç veren Cypress GPU'su ile kıyaslandığına zar alanı yaklaşık iki kat daha fazla olan GF100 GPU'sunun, ısıl güç tasarımı uzunca bir süredir merak ediliyordu. Zira Cypress XT GPU'suna kıyasla yaklaşık %50 oranında daha fazla transistör içeren GF100 grafik yongasının güç tüketimi noktasında rakip ATi çözümlerine nazaran bir miktar daha fazla bonkör olacağı uzunca bir süredir konuşuluyordu. Elimize hem referans tasarımlı hem de fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 4x0 modellerinin TDP değerleri geçti ve 300 Watt üstü modeller doğrulanmış oldu.

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin güç tüketim değerleri ortaya çıktı
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Güç tüketim değerlerine geçmeden önce GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin temel özelliklerini hatırlamakta fayda var. Serinin tepe modeli olması ve çift grafik işlemcili modele kadar Nvidia'nın amiral gemisi görevini üstlenmesi beklenen GeForce GTX 480, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak. 512x paralel işlem birimiyle gelecek kartın performans değerleri hakkında detaylı sonuçlar yayımlanmış olmasa da Nvidia'nın işaret ettiği bazı sonuçlara göre, GeForce GTX 480 genel olarak ATi Radeon HD 5870'den daha hızlı olacak. Peki ya güç tüketimi ? Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 480'in ısıl güç tasarımı 298 Watt olacak. ATi Radeon HD 5870'in 188 Watt'lık güç tüketim değerine göre 110 Watt, en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeline göreyse 4 Watt daha fazla güç çeken GeForce GTX 480'ın hız aşırtmalı modellerinde ise bu değer 310 Watt civarında olacak.

GeForce GTX 470 modeli ise 320-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 448x paralel işlem birimiyle gelecek ekran kartının performansı ise merak konusu. Benzer şekilde saat hızları açıklanmayan modelle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yayınlanan bazı ekran kartlarında, bellek hızının 4000MHz, bellek bant genişliğinin ise 160GB/saniye (ATi Radeon HD 5870'de 153GB/saniye) olacağı söylenmiş ancak bu bilgi doğrulanmamıştı. GeForce GTX 480 ile benzer şekilde 3DVision Surround, CUDA, PhysX, SLI ve C/C++ hızlandırma desteğine sahip olacak ekran kartının güç tüketim değeri de netleşti. Elimize ulaşan 12 Mart tarihli resmi dökümanlara göre, GeForce GTX 470'ın ısıl güç tasarımı 225 Watt olacak gibi görünüyor..


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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba nasılsınız size bir kaç sorum olacak geforce gtx 480 su an işteyim galiba amp diye bi seydi yazıyordu üstünde ama yazmıyor olabılırde bu kartdan yola cıkarak sorularım sunlar şimdiden teşekkür ederim
1.)Dün böyle bi ekran kartı aldım bu kart hakkındaki sorularıma cevap verirseniz çok memnun olurum tam anlamıyla almakla iyimi ettim kötümü ettim sizce kacırılmayacak bi indirim vardı bende düşünmeden aldım bu ekran kartının sorunları varmıdır varsa nelerdir aldığıma değmişmidir beni yarı yolda bırakırmı yoksa 3 4 sene sorunsuz götürürmü ? (Ekran kartı çift fanlı olanlardan biraz gezindim yanlıs anlamadıysam tek fanlısıda var benimki çift fanlı )
2.)300 w power vardı bunu kaldırsın diye 675 w termaltake pwer aldım yeterlimi
3.)850 lik ups aldım bu internet kesıntılerınde beni kaç dk bilgisayarı kapatma süresi tanır
4.)İslemci İntel Pen.Core 2 Dua işlemci 2.93 ghz Ram da 4 gb yukarıdaki aldıgım ekran kartıyla iyi bi performans yakalayabilirmi ?
5.)Ekran kartının üstündeki fanlar yeterli olurmu kasamdaki fan küçük ayrı bi fan taktırmam gerekirmi sogutmak için gerekirse nasıl bi fan almamı önerirsiniz ?
6.)Ekran kartının kutusunda 2 cd vardır birisi kurulum birisi cuda kurulumu internetten buldum sadece kurulumu ama cuda'yı bulamadım cuda'nın cd sinde dx11 de var bunların lınkıde lazım bulamadım bi download linki verebilirmisiniz cd den yuklemem yapamıyorum arıza varda internetten kurmam lazım
7.)İlerde birde monitör alacağım ama henüz erken hangi marka ve hangi özellikleri dikkate alayım alırken
Saygılarımla
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DH Misafiri 9 yıl
hocam bırakın bu çok elektrik yakıcakmışta fatura fırlıcakmışta bilmemne. ben üni öğrencisiyim 3 tane pc var evde sabaha kadarda oturuyoruz ışıklar full açık 65-70 tl fatura geliyor. arkadaşında dedigi gib sanki 30-500 tl fatura gelicekmiş gibi konuşup şişirmeyin
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annihilator 9 yıl
bu arada yeni GTX 480 benchmarkına göre, i7 4.2ghz'de 3dmark06'da 26000 puan alıyor fermi 1920x1200de
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lvlono 9 yıl
Piyasaya sürülecek olan Fermi sayısından daha çok yorum yazılmış şu forumda Fermi hakkında :)
Fermi çok akım çekiyor tamam ama 3DVision Surround, CUDA, PhysX, SLI ve C/C++ hızlandırma desteğine sahip olacakmış. Ati'de de Eyefinity ve düşük güç tüketimi var.
Yani; 2 tren var birinin vagonu geniş ve uzun ama biraz yavaş. Öteki ise dar vagonlu fakat hızlı. Yavaş olan tren daha çok yük taşıyor olsa da hararet yapıyor çünkü yükü ağır :D
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Al Capone! 9 yıl
Türkiye'de 489 liraya 5850 alınabiliyor.O zaman; Fermi beklemeye hiç gerek yok bence.
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scutaro 9 yıl
ally_snare

Türkiye'de 489 liraya 5850 alınabiliyor.O zaman; Fermi beklemeye hiç gerek yok bence.

Sahimi nerede satılıyor ?
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fahdlan 9 yıl
bir fermi'yi çıkartamadı şu nvidia , yazıklar olsun beaaa :( offf lan offff gerçi bu değerlerle çıkarsada bir işe yaramayacak , ati den beklediğim indirim gelemeyecek anlaşılan ... gerçi kartımdan memnunum ama bi 5870 de fena olmazdı, acele yok beklemeye devamm ...
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stradosphere 9 yıl
Ati bu kartlar çıkınca yapsa yapsa 30 dolar indirim yapar,zaten kartı satmış,piyasa elinde istediği gibi at koşturur. 5830 da indirim düşünmeyen adam 5850 ve 5870 te de pek farklı politika izlemez.Ama nvidia bu değerler ile o kartları biraz zor satacak,rüzgar gülü dikmek lazım civardaki dağlara
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CoreXXX 9 yıl
300 wattmı tek gpu için gtx480 in 5970ile yakın değerler vermesiz lazım yoksa aşırı verinmsiz bir gpu ile başbaşayız:D
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DH Misafiri 9 yıl
ben sparkle nin p888+ modelini (8800 gt)kullanıyorum. hayalimda 5850 var ama şu an da bilgisayırımdan çok memnunum önümüzdeki haziranın 16 sında ekran kartım 2. yaşını dolduracak. sizce 5850 ye geçmeme gerek var mı teşekkürler. sistemim amd phenom x4 9750 2,4 ghz 5 gb ddr2 ram 800 mhz 500 gb wd digital 32 önbellekli harddisk 500 wat cloor master. güç kaynağı gigabyte 780g anakart teşekkürler.
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veleciraptor 9 yıl

DH Misafiri

ben sparkle nin p888+ modelini (8800 gt)kullanıyorum. hayalimda 5850 var ama şu an da bilgisayırımdan çok memnunum önümüzdeki haziranın 16 sında ekran kartım 2. yaşını dolduracak. sizce 5850 ye geçmeme gerek var mı teşekkürler. sistemim amd phenom x4 9750 2,4 ghz 5 gb ddr2 ram 800 mhz 500 gb wd digital 32 önbellekli harddisk 500 wat cloor master. güç kaynağı gigabyte 780g anakart teşekkürler.

Dostum bilgisayarından mennun olduğuna göre tüketim çılgınlığına kapılıp ekran kartını değiştirmen gereksiz olur. Ekran kartın şu an için sana yetiyorsa 2011'i bekle. O zamana 28 nm'lik Fermiler ile Ati'nin yeni kuşak ekran kartları çıkacağı gibi DX-11 oyunlarda piyasada pay kapmaya başlar. Senin yerinde olsam beklemeyi tercih ederim
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edim_king 9 yıl
tamam ya bizim sanyiye alırım ben bundan yok artık arkadasım o akdar beklettınız bari adam gibi biesey yapsaydınızda ati yi dusurseydınızz bizde alaydık
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hikmetg 9 yıl
Bu kadar büyük bir gpu, yüksek güç tüketimi şimdi bir de performansta ATI 'yi açık açık ezemezse nvidia 'nın durumu çok sıkıntılı olur.
Kaldı ki halen ürünü test için gönderemiyorlarlarsa bunun altında bir şeyler var derim.
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