GeForce GTX 480'nin hız aşırtmalı ilk tesmcilsinde güç tüketimi 305 Watt olabilir

26 Mart'ta lanse edilecek GeForce GTX 480 ile birlikte önde gelen bazı üreticiler hız aşırtmalı modellerini de lanse edecekler. Yapıca büyük zar alanı, 298 Watt düzeyindeki güç tüketim değeri ve en azından belli bir süre önce az sayıda sağlanacak GF100 GPU'sundan ötürü, fabrika çıkışı overclocklu modellerde muhafazakar davranılması ve saat hızlarında ufak artışların yapılması bekleniyor.
Elimize ulaşan 12 Mart tarihli dökümana (bir üreticiye ait) göre, GeForce GTX 480 için hazırlanan hız aşırtmalı modellerden biri için güç tüketimi 305 Watt olarak ifade ediliyor. Saat hızları açıklanmayan model, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Referans tasarımı temel alması beklenen kart, DirectX 11, 3DVision Surround, SLI, CUDA ve PhysX gibi teknolojilerine destek sunuyor.
GeForce GTX 480'in Tesselation performansı için Supersonic Sled oyunu ve Ray-tracing yeteneği için Design Garage isimli uygulamayı beraberinde getirmesi beklenen kartın fiyatı ise henüz bilinmiyor.
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yok kötü duruma düşer yok çanlar çalıyo falan demişsiniz ancak, nvidia 2 ay sonra kartların adını değiştirir yine satışlar iki kat artar merak etmeyin
olaki bir hüsran yaratırsa kartlar, reklam kampanyalarıyla cuda'yla cartla curtla boyarlar yine satarlar
herkes işin piri değil sonuçta, hala "ekran kartın ne ciforsmu?" diye ortada dolaşan binlerce insan varken nvidia çamurdan kart yapsın yine satar
Not: zihinsel sorunları olan fanatiklerden değilim, bende bu kartların çıkmasını beklemekteyim
Zaten bu fermiler büyük ihtimal kartondan herhalde çünki daha kendisini görmek nasip olmadı
İşin enterasan tarafı ise bu mimari tasarımda Transmeta mühendisleri çalış olması ihtamali. Transmetanın gelişmiş chip tasarımı ve yazılım zekasını nVidia kullanamadı mı acaba?
Diğer yandan 28nm lik hd6000 leri sürebilir demişte bazıları,o olay hayalcilik olur,daha önce de bahsedildi 45nm olabilir 6000 serisi diye;fakat şu var 6000 serisi gerçekten Ati için altınçağını başlatır,nvidia kabataş devrine gider.Şu anki haliyle ancak kamyona takoz olur,gtx 470 480 e göre daha alınası durumda şu anda
Çünkü 1680*1050 de 24x AA açıp bakıyorum 8x AA ile arada fark göremiyorum resmen.
ben o/c yapıldımı bir 320w fln olur sanıyordum
her yeni mimarinin amacı daha verimli çalısmadır ama bu fehmide verimin v si yok.
tam bir fiyasko....
480 5970i geçerse sen o kartı 1000$ alırsın ama kartın fiyatı da aşağı yukarı belli olduğu için sen o tahminini rüyanda görürsün ancak