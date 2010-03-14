GeForce GTX 480'nin hız aşırtmalı ilk tesmcilsinde güç tüketimi 305 Watt olabilir

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26 Mart'ta lanse edilecek GeForce GTX 480 ile birlikte önde gelen bazı üreticiler hız aşırtmalı modellerini de lanse edecekler. Yapıca büyük zar alanı, 298 Watt düzeyindeki güç tüketim değeri ve en azından belli bir süre önce az sayıda sağlanacak GF100 GPU'sundan ötürü, fabrika çıkışı overclocklu modellerde muhafazakar davranılması ve saat hızlarında ufak artışların yapılması bekleniyor.

Elimize ulaşan 12 Mart tarihli dökümana (bir üreticiye ait) göre, GeForce GTX 480 için hazırlanan hız aşırtmalı modellerden biri için güç tüketimi 305 Watt olarak ifade ediliyor. Saat hızları açıklanmayan model, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Referans tasarımı temel alması beklenen kart, DirectX 11, 3DVision Surround, SLI, CUDA ve PhysX gibi teknolojilerine destek sunuyor.

GeForce GTX 480'in Tesselation performansı için Supersonic Sled oyunu ve Ray-tracing yeteneği için Design Garage isimli uygulamayı beraberinde getirmesi beklenen kartın fiyatı ise henüz bilinmiyor.