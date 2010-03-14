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GeForce GTX 480'nin hız aşırtmalı ilk tesmcilsinde güç tüketimi 305 Watt olabilir

9 yıl
42,8b
1
88
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 480'nin hız aşırtmalı ilk tesmcilsinde güç tüketimi 305 Watt olabilir
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26 Mart'ta lanse edilecek GeForce GTX 480 ile birlikte önde gelen bazı üreticiler hız aşırtmalı modellerini de lanse edecekler. Yapıca büyük zar alanı, 298 Watt düzeyindeki güç tüketim değeri ve en azından belli bir süre önce az sayıda sağlanacak GF100 GPU'sundan ötürü, fabrika çıkışı overclocklu modellerde muhafazakar davranılması ve saat hızlarında ufak artışların yapılması bekleniyor.

Elimize ulaşan 12 Mart tarihli dökümana (bir üreticiye ait) göre, GeForce GTX 480 için hazırlanan hız aşırtmalı modellerden biri için güç tüketimi 305 Watt olarak ifade ediliyor. Saat hızları açıklanmayan model, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Referans tasarımı temel alması beklenen kart, DirectX 11, 3DVision Surround, SLI, CUDA ve PhysX gibi teknolojilerine destek sunuyor.

GeForce GTX 480'in Tesselation performansı için Supersonic Sled oyunu ve Ray-tracing yeteneği için Design Garage isimli uygulamayı beraberinde getirmesi beklenen kartın fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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the enemy 9 yıl
nvidia kartondan ekran kartı yapsa yine satılır
yok kötü duruma düşer yok çanlar çalıyo falan demişsiniz ancak, nvidia 2 ay sonra kartların adını değiştirir yine satışlar iki kat artar merak etmeyin
olaki bir hüsran yaratırsa kartlar, reklam kampanyalarıyla cuda'yla cartla curtla boyarlar yine satarlar
herkes işin piri değil sonuçta, hala "ekran kartın ne ciforsmu?" diye ortada dolaşan binlerce insan varken nvidia çamurdan kart yapsın yine satar
Not: zihinsel sorunları olan fanatiklerden değilim, bende bu kartların çıkmasını beklemekteyim
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ALBAY 9 yıl

the enemy

nvidia kartondan ekran kartı yapsa yine satılır



yok kötü duruma düşer yok çanlar çalıyo falan demişsiniz ancak, nvidia 2 ay sonra kartların adını değiştirir yine satışlar iki kat artar merak etmeyin



olaki bir hüsran yaratırsa kartlar, reklam kampanyalarıyla cuda'yla cartla curtla boyarlar yine satarlar



herkes işin piri değil sonuçta, hala "ekran kartın ne ciforsmu?" diye ortada dolaşan binlerce insan varken nvidia çamurdan kart yapsın yine satar





Not: zihinsel sorunları olan fanatiklerden değilim, bende bu kartların çıkmasını beklemekteyim



Zaten bu fermiler büyük ihtimal kartondan herhalde çünki daha kendisini görmek nasip olmadı
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Angry006 9 yıl
böyle yok şu bu olacak fln lafta hep cıksın görelim piyasada daha 1tane kartı yok nvidanın
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Tanarri 9 yıl
valla bu kart 300 watt çekipte hd5870 %15 %20 geçerse hiç bi halta yaramaz bukardar watt çeken bi kart alıcama gider hd5870 alırım %20 az performans verir ama hiç değilse daha az enerji kullanır benim aklıma bişi geliyo acaba bu kartda gpu haricinde başka işler yapan devrelermi var yoksa standart bi ekran kartı konfi ile bukadar fazla watt çekmesi çok kötü olur nvidia için.. nebilim içine phsyx işlemcisi felanmı yerleştirdiler acaba? henüz kart çıkmadığı için pek bişi bilmiyo kimse yoksa bukadar çok watt çekipde 5870 %20 farkla geçerse nvidia baştan kaybeder yazık olur gibime geliyo ha şu var 5870 geçiceği kesin bukadar bekleyipde geçemeyen veya aynı performansı sunan bi kart kimse beklemiyodur heralde...
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hrstcrt 9 yıl
saka saka :D arkadaslar haklisiniz ama simdiye kadar hep nvidiadan ciddi bir sok yedim ben 3870 aldik 8800 u gecemedi cekirdek frekansi 600 mhzlik karti yakalayamadi 3870 850 mhz dayken bu yuzden bi umut sok bekliyorum :D lol hakliusiniz yazmadim sayin :D
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar, fermi HD5XXX serisinden 1,5 kat daha büyük zar alanına sahip ve sentetik testlerde %5 gibi fark atıyor. Ayrıca HD5870 tam yük altında iken yaklşaık 188 watt harcarken fermi 480 298 watt harcıyor. ferminin yaklaşık olarak 275 watt yada 280 watt harcaması gerekmiyor mu (zar alanına göre). şu da var ki zkartın bazı demo gösterimlerinde sistem çöküyor. bence nVidia mimaride hata yaptı. hattasını biraz kartları kırparak yaptı. Ama hatta ölümcül hata olduğu için mimariyi hatadan ayıklayamadı.
İşin enterasan tarafı ise bu mimari tasarımda Transmeta mühendisleri çalış olması ihtamali. Transmetanın gelişmiş chip tasarımı ve yazılım zekasını nVidia kullanamadı mı acaba?
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stradosphere 9 yıl
32xaa geldi diye biliyorum fermi de :P
Diğer yandan 28nm lik hd6000 leri sürebilir demişte bazıları,o olay hayalcilik olur,daha önce de bahsedildi 45nm olabilir 6000 serisi diye;fakat şu var 6000 serisi gerçekten Ati için altınçağını başlatır,nvidia kabataş devrine gider.Şu anki haliyle ancak kamyona takoz olur,gtx 470 480 e göre daha alınası durumda şu anda
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Dante 9 yıl
32x AA herhalde 150*100 çözünürlükte oynayacak olanlar içindir.

Çünkü 1680*1050 de 24x AA açıp bakıyorum 8x AA ile arada fark göremiyorum resmen.
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lvlono 9 yıl
"-ecek, -acak, olabilir, gelebilir" şeklindeki haberlerle biz ne yapabiliriz? anca vaktimizi harcayabiliriz...
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fahdlan 9 yıl
Hala aynı resim hala 'olabilir'li cümleler ve hala doğmamış çocuğa don biçme çabası .. pessss
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_SeRHaT_ 9 yıl
HD 6000 ler geliyor Fermi hala çıkacak.
Bilgilerin verilmemesinin en mantıklı nedeni kartların birer hayal kırıklığı olmasıdır. Yoksa Nvidia şimdiye kadar çoktan açıklardı bilgileri. Bir teori de GTX 480'in 5870 fark atamayacağı yoksa 5890 söylentileri çoktan ortaya çıkardı.
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baycalh 9 yıl
Bu Fermi' yi anca 28nm paklar.
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hrstcrt 9 yıl
arkadaslar ben 26 martta her kezin sok olcagini dusnuyorum cunku arkadaslar 298 watt yuksek bir deger ve bu tdpye gore 470 e oranla ciddi bir saat hizi artisi olmali muhendisler isi sorununu asmadan karti piyasa surcek degil ya cozmustur bn ati kullandim hep ama ciddi anlamda guclu bir kart geliyor kimse dikkat etmiyor sanki 384 bit gddr5 daha ilk defa ddr5 e 384 bit veri yolunu denicez buda arkadaslar gpu olmasada ciddi anlamda rahat calisan bellekler demek bu kart 5970 i gecicicek :) bnce kizmayin bn nvidia da atide fani degilim .:D
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tolgacem 9 yıl
fena degilmiş güç tüketim degerleri....
ben o/c yapıldımı bir 320w fln olur sanıyordum



her yeni mimarinin amacı daha verimli çalısmadır ama bu fehmide verimin v si yok.
tam bir fiyasko....
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sulo61gun 9 yıl

metedevil

arkadaslar ben 26 martta her kezin sok olcagini dusnuyorum cunku arkadaslar 298 watt yuksek bir deger ve bu tdpye gore 470 e oranla ciddi bir saat hizi artisi olmali muhendisler isi sorununu asmadan karti piyasa surcek degil ya cozmustur bn ati kullandim hep ama ciddi anlamda guclu bir kart geliyor kimse dikkat etmiyor sanki 384 bit gddr5 daha ilk defa ddr5 e 384 bit veri yolunu denicez buda arkadaslar gpu olmasada ciddi anlamda rahat calisan bellekler demek bu kart 5970 i gecicicek :) bnce kizmayin bn nvidia da atide fani degilim .:D

480 5970i geçerse sen o kartı 1000$ alırsın
ama kartın fiyatı da aşağı yukarı belli olduğu için sen o tahminini rüyanda görürsün ancak
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eric13 9 yıl
şok felan olmayacağız ama 480 470den yüzde 25 kadar daha hızlı olabilir tahminimde 5870 den yüzde 15 en fazla yüzde 20 daha iyi olabileceği yönünde ama getirdiği güç tüketim farkına değmeyen bir atış
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