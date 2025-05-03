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    Samsung'dan Nvidia için stratejik hamle: 12 katmanlı HBM3E yongaları üretimde

    Teknoloji devlerinden Samsung Electronics, Nvidia'nın yapay zeka hızlandırıcıları için 12 katmanlı HBM3E yongalarının seri üretimine erkenden başladı. İşte detaylar:

    Samsung, Nvidia için yeni yongalarının üretimine hız verdi
    Samsung Electronics, yapay zeka teknolojileri için kritik öneme sahip olan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yongalarının üretiminde önemli bir adım attı. Şirket, Nvidia için geliştirdiği 12 katmanlı HBM3E yongalarının seri üretimine başladığını duyurdu.

    Samsung, 12 katmanlı HBM3E yongalarının seri üretimine erken başladı

    Yakın zamanlı yeni bir rapora göre Samsung, yeni geliştirdiği 12 katmanlı HBM3E yongalarının Nvidia tarafından onaylanacağına dair yüksek bir güven duyuyor. Güney Koreli teknoloji devi, 2025'in ilk yarısında Nvidia'nın onayını almayı hedefliyor ve bu onay sürecinden önce seri üretime geçerek stratejik bir hamle yapıyor. Bu yongalar, çeşitli teknoloji şirketleri tarafından yapay zeka işlemleri için kullanılan Nvidia'nın AI hızlandırıcılarında kritik bir bileşen olarak yer alacak.

    Samsung'un yeni nesil 12 katmanlı HBM3E yongalarının seri üretiminin Şubat ayında başladığı belirtiliyor. Bu yeni yongalar, şirketin beşinci nesil 10nm sınıfı olarak bilinen 1a DRAM teknolojisine dayanıyor. Teknoloji uzmanları, bu yeni yongaların geçen yılın ikinci yarısında Nvidia'nın testlerinde başarısız olan ve şirkete büyük kayıplar yaşatan önceki HBM3E yongalarından çok daha üstün performans sunabileceğini değerlendiriyor.

    Samsung şu anda aylık 120.000 ile 130.000 adet arasında HBM3E yongası üretebiliyor. Bu yongaların tam üretim sürecinin tamamlanması yaklaşık altı ay sürüyor. Samsung, Haziran veya Temmuz aylarında Nvidia'nın onayını almayı bekliyor, ancak sürecin bu kadar uzaması durumunda seri üretime geçmek için çok geç kalınmış olabilir. Bu riski öngören Samsung, onay aldığında yeterli stoka sahip olmak için üretim sürecini önceden başlatmış durumda.

    Sektörde dolaşan bilgilere göre, Nvidia bu yılın sonuna doğru Rubin adını verdiği yeni yapay zeka hızlandırıcısı için HBM4 yongalarına geçiş yapabilir. Bu durum, Samsung için bir zaman baskısı yaratıyor ve şirket bu nedenle Nvidia'dan onay aldığı anda yeterli stoka sahip olabilmek için 12 katmanlı HBM3E yongalarının üretimine erkenden başlamış görünüyor.

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