GeIL, Futuremark destekli online bellek tanımlama servisini hizmete sundu

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan GeIL, 3DMark ve PCMark gibi dünyaca ünlü ölçüm yazılımlarının yaratıcısı Futuremark'ın katkılarıyla hazırladığı çevrimiçi bellek değerlendirme servisini hizmete sundu. MemoryMeter adı verilen yeni hizmet ile kullanıcıların sistemi sınanarak kullandıkları işlemci, anakart ve ekran kartı gibi donanımlar ışığında bellek takvsiyesinde bulunuluyor ve uyumlu GeIL çözümleri gösterilebiliyor.

GeIL'ın MemoryMeter isimli online bellek ölçüm ve tavsiye servisine buradan ulaşabilirsiniz.