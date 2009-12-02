GeIL, Futuremark destekli online bellek tanımlama servisini hizmete sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan GeIL, 3DMark ve PCMark gibi dünyaca ünlü ölçüm yazılımlarının yaratıcısı Futuremark'ın katkılarıyla hazırladığı çevrimiçi bellek değerlendirme servisini hizmete sundu. MemoryMeter adı verilen yeni hizmet ile kullanıcıların sistemi sınanarak kullandıkları işlemci, anakart ve ekran kartı gibi donanımlar ışığında bellek takvsiyesinde bulunuluyor ve uyumlu GeIL çözümleri gösterilebiliyor.
GeIL'ın MemoryMeter isimli online bellek ölçüm ve tavsiye servisine buradan ulaşabilirsiniz.
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Speed
CAS Latency
2 GB
800 MHz
5-5-5
2 GB
800 MHz
5-5-5
The Triple G Scale
Performance :
Reference for performance capability; five being the highest.
Green :
Reference for ECO and power consumption friendliness; five being the friendliest.
Dollar :
Reference for pricing; five being the priciest.
bunlar çıktı zaten biliyorum ramlerim ne kadarlık olduğunu ne olduğunu. Gereksiz bişey olmuş bu kadar bilgi için bide bişeyler yükledim bilgisayarıma. :)