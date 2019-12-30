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    Fukuşima nükleer santralindeki nükleer yakıt temizleme faaliyetleri ertelendi

    Fukuşima nükleer santralindeki temizleme ve nükleer yakıt çubuklarını kaldırma faaliyetleri karşılaşılan güçlükler nedeniyle bir süre ertelendi. Erteleme, bir önceki tarihleri yaklaşık 5 yıl öteliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Fukuşima nükleer santralindeki nükleer yakıt temizleme faaliyetleri ertelendi
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    2011 yılında yaşanan deprem sonrası meydana gelen Tsunami sonucunda büyük zarar gören Fukuşima nükleer santralindeki temizleme ve nükleer yakıt çubuklarını kaldırma faaliyetleri karşılaşılan güçlükler nedeniyle bir süre ertelendi.

    Japon Hükümeti’nin aldığı karar kapsamında Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketine ait santraldeki 1 ve 2 no’lu reaktördeki çalışmaların başlangıç tarihi ötelendi. Buna göre daha önce 2023 yılı olarak kabul edilen temizlik faaliyetleri başlangıç tarihi, 2 numaralı rektör için 2024-2026 ve 1 numaralı reaktör için ise 2027-2028 yıllarına çekildi. Santralin tamamının devreden çıkarılması için öngörülen 30 ila 40 yıllık sürede ise bir erteleme görünmüyor. Santralin 6 reaktöründeki toplam 4.741 adet kullanılmış yakıt çubuğunun kaldırılması için 2031 yılı telaffuz edilmiş.

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    Bazı uzmanlar ise ne yazık ki rektör için öngörülen 30-40 yıllık devreden çıkarma hedefinin çok iyimser olduğu görüşünü paylaşmış. Ülkenin bu planı hayata geçirmek yerine Çernobil’deki yöntemi uygulayabileceği tavsiye edilmiş. Bu kapsamda Çernobil’de radyoaktivitenin doğal olarak ortadan kalkmasının beklenmesi gerektiğine karar verilmişti.

    Fukuşima nükleer santralindeki nükleer yakıt temizleme faaliyetleri ertelendi
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    Fukuşima’da yaşanan felaket, Japonya’nın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin üçte birini sağlayan ve ülkedeki toplam 54 rektörün kapatılmasına neden olmuş, ancak bu rektörlerden bazıları güvenlik endişeleri arasında yeniden faaliyete geçmişti.

    Yaşanan nükleer felaket, 2020 yılında düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılacak ülkelerden bazılarının da tedbirli davranasına neden oluyor. Örneğin Güney Kore, ülkedeki gıda ürünlerinin kirlenmiş olabileceği endişesiyle kendi komitesine radyasyon detektörü temin etmeyi ve kendi ülkesinde üretilen  gıda maddelerini göndermeyi planlıyor.



    https://www.reuters.com/article/us-japan-nuclear/japan-delays-fuel-removal-from-two-reactors-at-fukushima-daiichi-idUSKBN1YU1BF Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 1 dk.
    Aklima AKkuyu geldi nedense ...
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