Gigabyte bazı anakartlarında X-Fi ses teknolojisine destek sunuyor

Anakart dünyasının lider isimlerinden Tayvan merkezli Gigabyte ve son dönemde Zii kod adlı yongada sistem çözümleriyle gündemde olan Creative işbirliğine gitti. Yapılan çalışma çevresinde Creative'in X-Fi ses teknolojisini Gigabyte marka anakart kullanıcıları deneyebilecek.
Harici veya dahili herhangi bir Creative ses kartına gereksinim duyulmayan bu işbirliği çerçevesinde entegre ses yongası olarak Realtek'in ALC888 veya ALC889A çözümlerine sahip Gigabyte anakartlarda (X58/P45/P43 yonga setli modeller) kullanıcılar yayımlanan son sürücüyü kullanarak X-Fi CMSS-3D Virtual, X-Fi Crystalizer ve EAX ADVANCED HD 4.0 teknolojilerinin avantajlarından faydalanabilecekler.
Tabii ilgili teknolojilerin sadece 30 gün için denenebileceğini yani sınırlı süre için kullanılabileceğini belirtelim. Anakart modeline göre uyumlu sürücüyü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Destek veren anakartlar,
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X-Fi CMSS-3D Virtual, ''X-Fi Crystalizer ve EAX ADVANCED HD 4.0 teknolojilerinin avantajlarından faydalanabilecekler.''gülelim bari , vay Gigabyte vay ,vay creaive vay!
1-madem bu teknolojiler sadece yazılımla oluyordu da , neden creative asusun sonar çözümlerine .ok attı.
2-madem creative kendine ait olmayan ciplere bile yazılmla destek veriyor , önce x-fi serisi kartlarına vista ve windows7 desteği versin.
3-madem bu olay x58, p45, P43, cipsetlerinde Realtek'in ALC888 veya ALC889A çözümlerine sahip Gigabyte anakartlarda oluyor ozaman , aynı yazılımın kırılıp diğer üreticilerin anakartlarında kullanmalarına (son kullanıcı için)engel ne?
çakallar ,düzenbazlar siziiiii :D
kimse x-fi almaz, bu yazılımla birlikte onboard ses kartlarını kullanırlar.
yani sırf X-Fi Crystalizer bile, X-fi kartları tanıtırken creative in avaz avaz bağırıp üstünde durduğu bi teknolojiydi.
kıytırık Realtek yongaları ile de yapılabiliyosa ne anladım bu işten!
bana çok saçma geldi bu uygulama...
Yapma Gigabyte
ona yakında bi ilaç uydururlar..
ben kart aldıysam koymak zorundalar bizede kıyak geçecek merak etmeyin
yoksa anakartı bozup gönderirim
desteğin sınırlı olması kötü demo gibi
EX38 DS4
Realtek ALC889A
gigabyte bu desteği verirse X-Fi ses kartları % 60-70 ucuzlar