Gigabyte bazı anakartlarında X-Fi ses teknolojisine destek sunuyor

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Anakart dünyasının lider isimlerinden Tayvan merkezli Gigabyte ve son dönemde Zii kod adlı yongada sistem çözümleriyle gündemde olan Creative işbirliğine gitti. Yapılan çalışma çevresinde Creative'in X-Fi ses teknolojisini Gigabyte marka anakart kullanıcıları deneyebilecek.

Harici veya dahili herhangi bir Creative ses kartına gereksinim duyulmayan bu işbirliği çerçevesinde entegre ses yongası olarak Realtek'in ALC888 veya ALC889A çözümlerine sahip Gigabyte anakartlarda (X58/P45/P43 yonga setli modeller) kullanıcılar yayımlanan son sürücüyü kullanarak X-Fi CMSS-3D Virtual, X-Fi Crystalizer ve EAX ADVANCED HD 4.0 teknolojilerinin avantajlarından faydalanabilecekler.

Tabii ilgili teknolojilerin sadece 30 gün için denenebileceğini yani sınırlı süre için kullanılabileceğini belirtelim. Anakart modeline göre uyumlu sürücüyü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Destek veren anakartlar,

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