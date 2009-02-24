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Gigabyte bazı anakartlarında X-Fi ses teknolojisine destek sunuyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte bazı anakartlarında X-Fi ses teknolojisine destek sunuyor
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Anakart dünyasının lider isimlerinden Tayvan merkezli Gigabyte ve son dönemde Zii kod adlı yongada sistem çözümleriyle gündemde olan Creative işbirliğine gitti. Yapılan çalışma çevresinde Creative'in X-Fi ses teknolojisini Gigabyte marka anakart kullanıcıları deneyebilecek.

Harici veya dahili herhangi bir Creative ses kartına gereksinim duyulmayan bu işbirliği çerçevesinde entegre ses yongası olarak Realtek'in ALC888 veya ALC889A çözümlerine sahip Gigabyte anakartlarda (X58/P45/P43 yonga setli modeller) kullanıcılar yayımlanan son sürücüyü kullanarak X-Fi CMSS-3D Virtual, X-Fi Crystalizer ve EAX ADVANCED HD 4.0 teknolojilerinin avantajlarından faydalanabilecekler.

Tabii ilgili teknolojilerin sadece 30 gün için denenebileceğini yani sınırlı süre için kullanılabileceğini belirtelim. Anakart modeline göre uyumlu sürücüyü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Destek veren anakartlar,

Gigabyte bazı anakartlarında X-Fi ses teknolojisine destek sunuyor
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StreamRolleR 10 yıl
asus bu işe yıllar önce başladı oho daha yenimi nsse genede iyi
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nirvanha 10 yıl
puhahhahah!
X-Fi CMSS-3D Virtual, ''X-Fi Crystalizer ve EAX ADVANCED HD 4.0 teknolojilerinin avantajlarından faydalanabilecekler.''gülelim bari , vay Gigabyte vay ,vay creaive vay!
1-madem bu teknolojiler sadece yazılımla oluyordu da , neden creative asusun sonar çözümlerine .ok attı.
2-madem creative kendine ait olmayan ciplere bile yazılmla destek veriyor , önce x-fi serisi kartlarına vista ve windows7 desteği versin.
3-madem bu olay x58, p45, P43, cipsetlerinde Realtek'in ALC888 veya ALC889A çözümlerine sahip Gigabyte anakartlarda oluyor ozaman , aynı yazılımın kırılıp diğer üreticilerin anakartlarında kullanmalarına (son kullanıcı için)engel ne?
çakallar ,düzenbazlar siziiiii :D
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trulli 10 yıl
walla ya yazılımla olabilen bişeyse o creative neden izin versin ki böle bişeye. kendi bindiği dalı kesmiş olur.

kimse x-fi almaz, bu yazılımla birlikte onboard ses kartlarını kullanırlar.

yani sırf X-Fi Crystalizer bile, X-fi kartları tanıtırken creative in avaz avaz bağırıp üstünde durduğu bi teknolojiydi.
kıytırık Realtek yongaları ile de yapılabiliyosa ne anladım bu işten!

bana çok saçma geldi bu uygulama...
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kjetlee 10 yıl
30 gün olmasının anlamı ne? Demo olduktan sonra desteği verse ne olur.
Yapma Gigabyte
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EcZaNeT 10 yıl

Orjinalden alıntı: kjetlee

30 gün olmasının anlamı ne? Demo olduktan sonra desteği verse ne olur.
Yapma Gigabyte



ona yakında bi ilaç uydururlar..
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electro_g 10 yıl
çok saçma birşey niye tüm 888 ve 889A kullanan boardlar kullanamıyorki ??? AMD kullanıyorsak suçumuz ne ???
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XivA 10 yıl
benim 690 gms2h da var 889A biz neden deneyemiyoruz.
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Applejack 10 yıl
Püüü x38 veya x48 için bile yok.
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yenerbalcı 10 yıl
Orjinalden alıntı: DsgnrYgt

Püüü x38 veya x48 için bile yok.


ben kart aldıysam koymak zorundalar bizede kıyak geçecek merak etmeyin

yoksa anakartı bozup gönderirim


desteğin sınırlı olması kötü demo gibi

EX38 DS4
Realtek ALC889A

gigabyte bu desteği verirse X-Fi ses kartları % 60-70 ucuzlar












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darkwanderer 10 yıl
Pff sırf intel anakartlara koymuşlar ne anladım ben bu işten..
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