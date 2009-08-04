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Gigabyte P55 yonga setli 9 yeni anakart lanse edecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte P55 yonga setli 9 yeni anakart lanse edecek
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Intel'in önümüzdeki ay duyurmaya hazırlandığı Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemcileri için anakart üreticileri arasında kıyasıya bir rekabetin yaşanması bekleniyor. Özellikle sektöre yön veren Tayvan merkezli üreticilerin bu ayın sonuna doğru P55 yonga setli yeni anakartlarını pazara sunarak, LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5/Core i7 işlemcileriyle hız kazanacağı ön görülen pazarda zirve mücadelesine tutuşmaları bekleniyor. Anakart üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden Gigabyte, elimize ulaşan bilgilere göre P55 rekabetine tam 9 yeni model ile katılarak hemen her fiyat segmentinde liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor. P55 rekabetinde Gigabyte'ın amiral gemisi olması beklenen "en kaslı" model ise 24 fazlı güç tasarımıyla hız aşırtmacılara göz kırpan P55-UD6 olacak.

Gigabyte'ın aylardır üzerinde çalıştığı ve statik örneklerini Mart ayındaki CeBIT 2009 fuarında tanıttığı P55 yonga setli yeni anakartları için artık geri sayım başladı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi farklı fiyat segmentleri için farklı özellik ve form faktörlerine sahip tam 9 yeni model hazırlayan firma özellikle P55-UD6 modeliyle dikkat çekecek gibi görünüyor. LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemcilerine destek veren anakartın ısı iletim teknolojisini temel alan yeni tasarımlı özel soğutucu sistemiyle de dikkat çekmesi bekleniyor. Çoklu ekran kartı kurulumlarına destek veren ve Nvidia'nın SLI ile AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojileriyle uyumlu olan P55-UD6, Ultra Durable III teknolojisiyle gelen Japon kapasitör kullanımı ve 2oz baskılı devre tasarımı gibi gelişmiş detayları da beraberinde getiriyor.

24 fazlı güç tasarımı ile yüksek stabilite hedefinde olan anakartın yüksek performans tutkunlarıyla birlikte hız aşırtmacıları da hedef alıyor. TPM özelliği ile güvenli platform özellikleri sunan ayrıca çift Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip olan P55-UD6, Dolby Theatre destekli 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve yeni nesil Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojilerini de üzerinde barındırıyor. Gigabyte P55-UD6 ayrıca firmanın Computex 2009 fuarında tanıttığı Smart6 isimli sistem kontrol ve yönetim yazılımıyla kullanıcıların sistem özelliklerini etkin bir şekilde kontrol edebilmesini de sağlayacak.

P55 yonga setli yeni nesil Gigabyte anakartların bu ayın sonu veya önümüzdeki ayı hemen başında satışa sunulması bekleniyor.

Gigabyte P55 yonga setli 9 yeni anakart lanse edecek
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sertacaygun 10 yıl
Her zamanki gibi Giga yerleşim saçmalığı olmaz umarım düşük serilerde...
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ser_ka_n 10 yıl
Gigabyte GA-EP55-UD5 Intel P55 Express Motherboard ön incelemesi

pcstats.com/...
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StreamRolleR 10 yıl
Peki X58 2.rev Anakartlarda satışa aynı andamı sunulcak sata3 usb 3.0 ?
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yekoo 10 yıl
gigabyte kalitesi tartışılmaz zaten. gene güzel iş çıkartmıştır eminim fiyat iyiyse alınır pahal kaçarsa msi a devam:)
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MrPerFormance 10 yıl
p55-ud3r güzelmiş. fiyatıda uygun olursa alınır.
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guvenos 10 yıl

MrPerFormance

p55-ud3r güzelmiş. fiyatıda uygun olursa alınır.

evet, güzel. 2.günüm, memnunum
295 liraya aldım.
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