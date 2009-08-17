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Gigabyte P55 yonga setli anakartlarını Türkiye'de satışa sundu

9 yıl
13,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel tarafından Eylül ayında lanse edilecek Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemciler ile birlikte P55 yonga setli anakartlar da pazara giriş yapacak. Yeni işlemci ailesiyle birlikte Intel soket değişikliğine gideceği için Core i5 veya Core i7 (Lynnfield jenerasyonu) serisi işlemci terfisi yapmak isteyen kullanıcıların aynı zamanda P55 anakart satın alması gerekecek.

P55 yonga seti veya Intel'in tanımlaması ile P55 platform kontrol merkezi (PCH) tek yonga tasarımını baz aldığı için, LGA1156 anakartlar X58 çözümlere kıyasla daha ucuz olacaklar. Eylül ayı ile birlikte pek çok anakart üreticisnin P55 modellerini pazara sunması beklenirken, sektörün Tayvan merkezli lider isimleri arasında "ilk" olma mücadelesi de son sürat devam ediyor.

Yurt dışında Tayvan başta olmak üzere bazı ülkelerde kullanıcıların beğenisine sunulmaya başlanan P55 anakartlarla erken tanışma fırsatı ülkemiz kullanıcılarına da sunuldu. Her ne kadar Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemciler henüz satışa sunulmuş olmasa da, sektörün önde gelen oyuncularından Gigabyte P55 yonga setli yeni ürün gamının tamamınına yakın bir kısmını ülkemizde satışa sundu.

Gigabyte P55 yonga setli anakartlarını Türkiye'de satışa sundu
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Gigabyte'ın P55 yonga setli yeni amiral gemisi P55-UD6, 6 adet bellek slotu ile diğer pek çok P55 anakart modelinden ayrılıyor.

Gigabyte'ın ülkemizde satışa sunulan en uygun fiyatlı P55 anakartı, 180$ civarı bir fiyatla listelere giren P55-UD3R modeli oldu. 2GHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan, pasif soğutma ile donatılan ve tamamında uzun ömürlü Japon kapasitörlerin kullanıldığı anakart, firmanın güncel ürün gamındaki diğer tüm modeller gibi Ultra Durable III teknolojisi kapsamında hazırlandı.

Gigabyte P55 yonga setiyle birlikte yüksek performans segmenti için UD6 serisine de başlatıyor. Hatırlanacağı üzere firma P55 öncesinde yüksek performans odaklı modellerini DQ6 ve Extreme serisi kapsamında konumlandırıyordu ancak Ultra Durable III teknolojisi ile birlikte firma yüksek performans segmenti için iddialı modellerini UD6 serisi altına konumlandırıyor.

P55 yonga seti için Gigabyte ürün gamının en iddialı modeli olan P55-UD6, ülkemiz fiyat listelerine 330$ civarından giriş yapmış durumda. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için geliştirilen anakart, geliştirilmiş detayları, 24 fazlı güç tasarımı, özel BIOS menüleri ve Ultra Durable III teknolojisinin avantajları ile firmanın yeni amiral gemisi olacak.

En uygun model olan P55-UD3R ve yüksek performans segmenti için hazırlanan P55-UD6 modellerinin yanı sıra Gigabyte, farklı fiyat ve performans segmentler için P55-UD4 ve P55-UD5 modellerini de satışa sunmuş durumda. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI ve Crossfire X desteğine sahip olan anakartların tamaında Smart6 sistem takip ve kontrol yazılımı da standart olarak geliyor.

Anakartlar raflardaki yerini almaya başladı, peki ya işlemciler ne zaman gelir diye merak ediyorsanız, Eylül ayının ikinci haftası ile birlikte yeni nesil Intel işlemcilerin satışa sunulması bekleniyor. P55 yonga setli Gigabyte anakartların detaylı fiyatları için buraya tıklayabilirsiniz.

Güncelleme;

Gigabyte iki hafta içerisinde daha düşük maliyetli iki yeni modelini daha kullanıma sunmayı planlıyor;

ATX form faktörü için: P55-US3L > 151$+KDV
Micro ATX form faktörü için: P55M-UD2 > 144$+KDV


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Grma 9 yıl
Ürünün fiyatı beklentilerin üzerinde gerçekten. Ama Gigabyte'ı diğer üreticilerden ayran en büyük özellik ürünlerle Default olarak gelecek olan Smart yazılımdır.. Birkaç özelliğini duudum da inanılmaz bir şey.
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V_VendettA 9 yıl
Şaçmalığa gel adam 40 lira daha koyar gigabyte x58 extreme alır...

dehşete katılıyorum olu dogan bir platforma bu kadar para vermek akıl karı iş degil
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LOTUS52 9 yıl
ARKADAŞLAR İNTEL 1 SENE SONRA EKRAN KARTI ÇIKARIR MERAK ETMEYİN. AMD-ATİ RADEON BİRLEŞİMİ GİBİ YANİ. NVİDİA DA ANAKART İŞİNE GİRER VEYA PS3 GİBİ TEK KONSOL PC ÜRETEBİLİR.
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-dehşet- 9 yıl
vatanbilgisayar.com/...

Bunu alanın aklından şüphe duyarım.Yuh diyorum.Bu kart bu para ise ASUS un Maximus u çıkar yakında ona da 700 TL fiyat çekerler.En ucuzu 320.Halbuki üst limitin 320 olması gerekirdi.320 TL verilebilir diye düşünen arkadaşlara kesinlikle LGA1156 gibi ölü doğan bir platforma para vermemelerini tavsiye ederim.Biraz daha koyun üstüne i7 alın.
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Applejack 9 yıl
Hayırlı olsun.
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
amd intele baya vuracak bu soket yapısı yüzünden görün bakın tabi amd de değiştirmesse soket yapısını
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NecroCyber-777 9 yıl
Arkadaşlar dün vatan bilgisayarın sitesini incelerken görmüştüm gelmiş kartlar fakat hiçde ucuz değil daha işlemci yok anakart hemen piyasada..işlemci bölümüne baktım nolur nolmaz ama yok sahi ne zaman cıkacaktı işlemciler türkiyede
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coupant 9 yıl
İki ayrı soket yapısı çok saçma oldu. Umarım bir sonraki seride bu saçmalığa son verirler. P65 ve X68 yongalı anakartlar aynı soket yapısına sahip olur. LGA 1156 da tarih olur.
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ABSOLUT 9 yıl

CELTIC FROST

Arkadaşlar dün vatan bilgisayarın sitesini incelerken görmüştüm gelmiş kartlar fakat hiçde ucuz değil daha işlemci yok anakart hemen piyasada..işlemci bölümüne baktım nolur nolmaz ama yok sahi ne zaman cıkacaktı işlemciler türkiyede


4 Eylül tarihinde piyasaya çıkacaktı Lynnfield işlemciler.Türkiye'ye gelmesi 7-8 Eylülü bulur.

Daha önce açılan konularda da demiştim,LGA1156 mainstream yani orta direk kullanıcılara hitap edecek ve anakartlar tek çip dizayn olacaksa öyle 200$ ve üstü anakartlarla olmaz bu iş.140$ bile fazla,anakart üreticilerinin kesinlikle $100 dolar sınırına inmeleri lazım.
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winnerS 9 yıl
bizim firmalar bu kadar çaakal olduktan sonra türkiyede ucuz ürün hayal olur
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PC_TeKNiSYeN 9 yıl
P55 anakartların fiyatlar uçuk.MSI'ın daha uygun olacağı söyleniyordu.Bu durumda MSI beklemek daha mantıklı olacaktır.
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sertacaygun 9 yıl
Neye hizmet ediyorlar anlamıyorum. P serisi uygun fiyat için üretilen chipset ve işlemci ailesi olacaktı, adamlar 600TL'ye yakın kart üretiyorlar... Ne demeye getirme bu ?
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yekoo 9 yıl
ud6 modeli 580tl gibi bir fiyatla satışta şu anda. 580tl bu ya şok oldum resmen 350tl falan üst limit bekliyorken adamlar 580tl çekmiş :S:S
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Machete Cortez 9 yıl
UD3R 319 tl nasıldır arkadaşlar.fena değil gibi
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Master_Evil 9 yıl

yekoo

ud6 modeli 580tl gibi bir fiyatla satışta şu anda. 580tl bu ya şok oldum resmen 350tl falan üst limit bekliyorken adamlar 580tl çekmiş :S:S

x58ler daha ucuz ya
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