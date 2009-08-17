Gigabyte P55 yonga setli anakartlarını Türkiye'de satışa sundu

Intel tarafından Eylül ayında lanse edilecek Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemciler ile birlikte P55 yonga setli anakartlar da pazara giriş yapacak. Yeni işlemci ailesiyle birlikte Intel soket değişikliğine gideceği için Core i5 veya Core i7 (Lynnfield jenerasyonu) serisi işlemci terfisi yapmak isteyen kullanıcıların aynı zamanda P55 anakart satın alması gerekecek.

P55 yonga seti veya Intel'in tanımlaması ile P55 platform kontrol merkezi (PCH) tek yonga tasarımını baz aldığı için, LGA1156 anakartlar X58 çözümlere kıyasla daha ucuz olacaklar. Eylül ayı ile birlikte pek çok anakart üreticisnin P55 modellerini pazara sunması beklenirken, sektörün Tayvan merkezli lider isimleri arasında "ilk" olma mücadelesi de son sürat devam ediyor.

Yurt dışında Tayvan başta olmak üzere bazı ülkelerde kullanıcıların beğenisine sunulmaya başlanan P55 anakartlarla erken tanışma fırsatı ülkemiz kullanıcılarına da sunuldu. Her ne kadar Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemciler henüz satışa sunulmuş olmasa da, sektörün önde gelen oyuncularından Gigabyte P55 yonga setli yeni ürün gamının tamamınına yakın bir kısmını ülkemizde satışa sundu.

Tam Boyutta Gör

Gigabyte'ın P55 yonga setli yeni amiral gemisi P55-UD6, 6 adet bellek slotu ile diğer pek çok P55 anakart modelinden ayrılıyor.

Gigabyte'ın ülkemizde satışa sunulan en uygun fiyatlı P55 anakartı, 180$ civarı bir fiyatla listelere giren P55-UD3R modeli oldu. 2GHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan, pasif soğutma ile donatılan ve tamamında uzun ömürlü Japon kapasitörlerin kullanıldığı anakart, firmanın güncel ürün gamındaki diğer tüm modeller gibi Ultra Durable III teknolojisi kapsamında hazırlandı.

Gigabyte P55 yonga setiyle birlikte yüksek performans segmenti için UD6 serisine de başlatıyor. Hatırlanacağı üzere firma P55 öncesinde yüksek performans odaklı modellerini DQ6 ve Extreme serisi kapsamında konumlandırıyordu ancak Ultra Durable III teknolojisi ile birlikte firma yüksek performans segmenti için iddialı modellerini UD6 serisi altına konumlandırıyor.

P55 yonga seti için Gigabyte ürün gamının en iddialı modeli olan P55-UD6, ülkemiz fiyat listelerine 330$ civarından giriş yapmış durumda. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için geliştirilen anakart, geliştirilmiş detayları, 24 fazlı güç tasarımı, özel BIOS menüleri ve Ultra Durable III teknolojisinin avantajları ile firmanın yeni amiral gemisi olacak.

En uygun model olan P55-UD3R ve yüksek performans segmenti için hazırlanan P55-UD6 modellerinin yanı sıra Gigabyte, farklı fiyat ve performans segmentler için P55-UD4 ve P55-UD5 modellerini de satışa sunmuş durumda. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI ve Crossfire X desteğine sahip olan anakartların tamaında Smart6 sistem takip ve kontrol yazılımı da standart olarak geliyor.

Anakartlar raflardaki yerini almaya başladı, peki ya işlemciler ne zaman gelir diye merak ediyorsanız, Eylül ayının ikinci haftası ile birlikte yeni nesil Intel işlemcilerin satışa sunulması bekleniyor. P55 yonga setli Gigabyte anakartların detaylı fiyatları için buraya tıklayabilirsiniz.

Güncelleme;

Gigabyte iki hafta içerisinde daha düşük maliyetli iki yeni modelini daha kullanıma sunmayı planlıyor;

ATX form faktörü için: P55-US3L > 151$+KDV

Micro ATX form faktörü için: P55M-UD2 > 144$+KDV

