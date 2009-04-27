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Gigabyte, P55 yonga setli yeni anakartını gösterdi

10 yıl
9,4b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, P55 yonga setli yeni anakartını gösterdi
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Open Overclocking Championship 2009 isimli hız aşırtma yarışmasının bölgesel finalleriyle gündemde olan Tayvanlı donanım devi Gigabyte, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmaya hazırlandığı LGA115 formundaki Core i5 işlemcileri için hazırlamakta olduğu P55 yonga setli yeni anakartını gösterdi. Daha önce GA-HD ve GA-IBP serileri altında P55 yonga setli iki farklı anakart tanıtan firmanın gün ışığına çıkan yeni modeli P55 yonga setli serinin üst modeli olacak gibi görünüyor.

Core i7 jenerasyonundan farklı olarak üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek desteği sunan IMC (Entegre Bellek Kontrolcüsü) ile gelecek Core i5 işlemcilere ev sahipliği yapacak anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alırken, 16GB'a kadar yüksek hızda DDR3 bellek desteğinin sunulması bekleniyor. Ultra Durable serisi dahilinde hazırlanan anakart, Japon kapasitör kullanımı ve bakır yoğunluğu arttırılan özel baskı devre kullanımı gibi üretimsel detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

P55 yonga setinin tek çip tasarımından ötürü soğutucu tasarımı da bu eksende gerçekleştirilen anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotu yer alıyor. Çoklu ekran kartı kurulumlarına yönelik AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine destek verecek anakartın SLI desteği sunup sunmayacağı ise bilinmiyor çünkü Core i7 için gündeme gelen SLI desteği Bloomfield platformunu yani Core i7 işlemcilerle X58 yonga setini kapsıyordu dolayısıyla P55 çipsetli için en azından şimdilik SLI desteği söz konusu değil.

Farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 10 adet SATA-II konnektörüne sahip olan anakart üzerinde ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve çift Gigabit Ethernet gibi detaylara da yer verilmiş. Diğer özellikleri arasında eSATA konnektörü, DualBIOS ve profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarının yer aldığı P55 yonga setli anakartın yılın ikinci yarısında kullanıma hazır olması beklenirken, hacimli üretime aday versiyonların Computex fuarında görücüye çıkması beklenebilir.

Gigabyte, P55 yonga setli yeni anakartını gösterdi
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tolgaciik 10 yıl
fiyatlandırmanın çok iyi ve stratejik olması lazım
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dennjS 10 yıl
bu alette neden bu kadar fazla faz var acaba
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metintekin 10 yıl
Soğutması ve performansı iyi olucak gibi
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MMX 166 10 yıl

Orjinalden alıntı: dennjS

bu alette neden bu kadar fazla faz var acaba


evet bende merak ettım.benım ıp35 te 4 faz var pasa pasa 9 carpanlı cpu da 1600fsb yı goruyor
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sertacaygun 10 yıl
DFI'ın kartındaki gibi, RAM yuvalarının yanında küçük bir yuva bulunuyor. Güney köprüsü kuzeyle birleştiği için (P55'ler böylemiş, DFI başlığında öğrenmiştim.) biraz daha fazla ısı oluşacak gibi. Ama soğutucu bu durumu kurtarıyor. SATA sayısı bol ve yerleşimi güzel. Daha ne denebilir ki :) ...
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ANIL-D 10 yıl
tipini sevmedim ecs balck bana göre şık ama önemli olan yip değil bana göre kesinlikle performans
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husNUKE 10 yıl
fiyat olarak x58 kartlara yakın olacağından bir sure kimsenin tercih edeceğini zannetmiyorum
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Mavi beyaz slot renkleri çok şık durmuş. Gigabyte'ı seviyorum. Çok güzel tasarımlar yapıyor+ performans tabiki.

Bu arada 10 Sata kulağa hoş geliyor
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ali277 10 yıl
Gigabyte'ın yeni anakartları çok güzel görünüyor...

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LEON-X 10 yıl

Orjinalden alıntı: ali277

Gigabyte'ın yeni anakartları çok güzel görünüyor...




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