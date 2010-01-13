Gigabyte P55A-UD6 ile Core i5 670, 7035MHz'e çıkartıldı

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Çalışmalarını Gigabyte çatısı altında sürdüren dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan hicookie, yeni nesil Intel işlemcileriyle 7GHz bariyerini aştı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 3.47GHz'de çalışan Core i5 670 işlemcisi kullanılarak yapılan çalışmaya Gigabyte'ın SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilerle donattığı P55 çipsetli P55A-UD6 anakartı eşlik etti.

Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışmada işlemci çalışma geriliminin 2.032v seviyesine çıkartıldığını görüyoruz. 27x çarpanı ve 260.56 bus hızıyla 7035MHz ulaşan hicookie, Pentium 4 jenerasyonu sonrasında yeni nesil Intel işlemcilerle elde edilen en yüksek frekans değerlerinden birine imza atarken, 32nm Intel işlemcilerdeki yüksek "voltaj" sevgisi yeni rekorları getirecek gibi görünüyor.