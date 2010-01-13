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Gigabyte P55A-UD6 ile Core i5 670, 7035MHz'e çıkartıldı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte P55A-UD6 ile Core i5 670, 7035MHz'e çıkartıldı
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Çalışmalarını Gigabyte çatısı altında sürdüren dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan hicookie, yeni nesil Intel işlemcileriyle 7GHz bariyerini aştı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 3.47GHz'de çalışan Core i5 670 işlemcisi kullanılarak yapılan çalışmaya Gigabyte'ın SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilerle donattığı P55 çipsetli P55A-UD6 anakartı eşlik etti.

Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışmada işlemci çalışma geriliminin 2.032v seviyesine çıkartıldığını görüyoruz. 27x çarpanı ve 260.56 bus hızıyla 7035MHz ulaşan hicookie, Pentium 4 jenerasyonu sonrasında yeni nesil Intel işlemcilerle elde edilen en yüksek frekans değerlerinden birine imza atarken, 32nm Intel işlemcilerdeki yüksek "voltaj" sevgisi yeni rekorları getirecek gibi görünüyor.


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CoreXXX 9 yıl
o.c konusunda bu gigabytelere hastayım yaw. ne yaparsanız yapın ne işlemciyi yakıyor ne zarar veriyor.çat diye sistemi açıyor. asusda güzel kartlar yapıyor özellikle rog serisi ama asusda çok fiyat istio be abey:))
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geforcemx 9 yıl
tamam güzel o/c yapmışlar ,,,bu işlemcinin neyi iyi onu anlamadım
,,,i750 den pahalı i860 tan pahalı,,hani o/c de bi yere kadar testlerde görüldüğü kadarıyla aman aman performansta te yok,,,,İNTEL in bu işlemcisi için ŞU DEMEK İSTENMİŞ --BU İŞLEMCİYİ 7.0 GHZ VE ÜZERİ O/C YAPARSANIZ BAYA Bİ İŞ YAPAR-- ANLAMINAMI GELİYOR

ACABA..?
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hooper 9 yıl
2.032v harika tek kelimeyle. Sıvı azot yerine sıvı oksijen falan kullansalar 220v verecekler heralde :D Ben şahsen almam bu işlemciyi sırf oc yapayım rekor kıreyım diye :)
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MÇKR_06 9 yıl

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MR.METAL 9 yıl
2V nedir yahu, vay maşallah. Hem anakarta hem işlemciye helal olsun 2V, 3126mhz FSB!
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fahdlan 9 yıl
hep sıvı azot , yokmu normali bunun yahu ne oldugunu anlıyalım ...
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Arranger. 9 yıl
32nm çok iyi overclock oluyor.
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orhangs37 9 yıl
phenom 2 9.. serisi 4 çekirdekle 7 yi görmüşl bu 2 çekirdek arada çok fark var
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KuarkServerSystems 9 yıl

orhangs37

phenom 2 9.. serisi 4 çekirdekle 7 yi görmüşl bu 2 çekirdek arada çok fark var


4 çekirdeğin 1 çekirdeği o hızı görmüştür. Phenom 2 X4 965 işlemcilerde çekirdeklerin çarpanları ayrı ayrı değiştirilebiliniyor. Intel'de böyle bir seçenek mevcut değil maleysef.
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stradosphere 9 yıl
Sonuçta bunları core 2 duo ların yerine koymayı hedefliyor kanımca.2 core 2 thread ancak öyle açıklanabilir.2 core 4 thread olan modeller de mevcut.
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aydogdu1453 9 yıl
Ev kullanıcıların bence almaması gereken işlemci istese 10 ghz olsun 2 core 2 thread olduktan sonra işe yaramaz.
Phenom 2 x4 varken bu işlemciler alınır mı istediği kadar az elektrik harcasın nafile
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No Way Out 9 yıl
Phenom 2'ler varken bu işlemcileri sıradan ev oyun kullancısı için kötüler, extreme overclocker lar alabilir. CeleronD 775 3xx lerden sonra en iyi OC olan İntel işlemciler diyebiliriz...
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