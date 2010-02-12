Gigabyte, Radeon HD 5450 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

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GV-R545SC-1GI

ATi Radeon HD 5870 için hazırladığı özel tasarımlı Super Overclock modeli Sıvı Azot destekli "extreme" soğutma sistemiyle 1400MHz GPU hızına ulaşan Gigabyte, giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarları için hazırladığı, Radeon HD 5450 tabanlı iki yeni ekran kartını duyurdu. GV-R545SC-1GI ve GV-R545OC-512I kod adlarını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartları, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip.

Ultra Durable 2 konsepti çerçevesinde hazırlanan ekran kartlarından GV-R545SC-1GI modeli 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de çalışan ekran kartı, tasarım özellikleriyle kendi sınıfındaki diğer modellerden ayrılmayı başarıyor. GV-R545OC-512I kod adını taşıyan diğer model ise 512MB GDDR3 bellekle geliyor ve detaylarını yukarıda verdiğimiz modelden farklı olarak 700MHz'de çalışıyor.

Her ikisi de yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan DirectX 11 destekli yeni ekran kartları, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerini kullanıyorlar. Gigabyte'ın yeni ekran kartlarından 512MB bellekli model 55$, 1GB bellekli model ise 65$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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GV-R545OC-512I