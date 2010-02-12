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Gigabyte, Radeon HD 5450 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, Radeon HD 5450 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
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GV-R545SC-1GI

ATi Radeon HD 5870 için hazırladığı özel tasarımlı Super Overclock modeli Sıvı Azot destekli "extreme" soğutma sistemiyle 1400MHz GPU hızına ulaşan Gigabyte, giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarları için hazırladığı, Radeon HD 5450 tabanlı iki yeni ekran kartını duyurdu. GV-R545SC-1GI ve GV-R545OC-512I kod adlarını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartları, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip.

Ultra Durable 2 konsepti çerçevesinde hazırlanan ekran kartlarından GV-R545SC-1GI modeli 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de çalışan ekran kartı, tasarım özellikleriyle kendi sınıfındaki diğer modellerden ayrılmayı başarıyor. GV-R545OC-512I kod adını taşıyan diğer model ise 512MB GDDR3 bellekle geliyor ve detaylarını yukarıda verdiğimiz modelden farklı olarak 700MHz'de çalışıyor.

Her ikisi de yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan DirectX 11 destekli yeni ekran kartları, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerini kullanıyorlar. Gigabyte'ın yeni ekran kartlarından 512MB bellekli model 55$, 1GB bellekli model ise 65$ seviyesinden satışa sunuluyor.

Gigabyte, Radeon HD 5450 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
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GV-R545OC-512I


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DH Misafiri 9 yıl
sizce bu anakart ideal mi bende almayı düşünüyorum bunu almamı tavsiye edermisniz
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DH Misafiri 9 yıl
sizce bu ekran kartı iyi midir bende almayı düşünüyorum bi ekran kartı bu fiyatlarda arıyorum bunu tavsiye eder misniz
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emrebo 9 yıl

DH Misafiri

sizce bu ekran kartı iyi midir bende almayı düşünüyorum bi ekran kartı bu fiyatlarda arıyorum bunu tavsiye eder misniz



Amacınıza bağlı,Eğer monitörüme görüntü gelsin
,low-medium arasıda bazı oyunları oynayım diyorsan belki olabilir

Eğer sadece oyun ve film amaçlı bir ekran kartı alıcaksan,tabiki başka kart seçmen doğru olucaktır
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Master_Evil 9 yıl

DH Misafiri

sizce bu ekran kartı iyi midir bende almayı düşünüyorum bi ekran kartı bu fiyatlarda arıyorum bunu tavsiye eder misniz

bence alma derim masaüstü işlemleri için daha ucuzu bulunur
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shassa 9 yıl
128 bit olsa. nvidia 9500 GT i ezip bırakırdı.yine geçmişte.bit den yoksun olmuş biraz
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acbold 9 yıl
128 bit olsa. nvidia 9500 GT i ezip bırakırdı.yine geçmişte.bit den yoksun olmuş biraz :(
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bethere4you 9 yıl
ATİ tam anlamıyla piyasyı domine etti cok az bır model cesıdıdnın cıkması beklenıyor
nvıdıa nın bunların karsına cıkarcagı modeller cok gec kalacak ortalık fena kızısacak yawww fenaaaa
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