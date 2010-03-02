Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock açığa çıktı

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Gigabyte bir süredir merakla beklenen Radeon HD 5870 Super Overclock modelini CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunuyor. Özenle seçilmiş GPU'ların kullanıldığı yeni model, geliştirilmiş detayları ve güçlü soğutması ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Grafik işlem birimi 900MHz, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni model, 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock, çift fana ve Bakır tabanlı ısı borularına sahip özel soğutucusu ile daha yüksek saat hızlarına da olanak tanıyacak gibi görünüyor. Daha iyi sinyal kalitesi ve daha uzun kullanım ömrü için Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartı Crossfire X ve Eyefinity gibi ATi teknolojilerine de destek sunuyor.

Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

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