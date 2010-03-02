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Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock açığa çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,1b
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40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock açığa çıktı
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Gigabyte bir süredir merakla beklenen Radeon HD 5870 Super Overclock modelini CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunuyor. Özenle seçilmiş GPU'ların kullanıldığı yeni model, geliştirilmiş detayları ve güçlü soğutması ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Grafik işlem birimi 900MHz, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni model, 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock, çift fana ve Bakır tabanlı ısı borularına sahip özel soğutucusu ile daha yüksek saat hızlarına da olanak tanıyacak gibi görünüyor. Daha iyi sinyal kalitesi ve daha uzun kullanım ömrü için Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartı Crossfire X ve Eyefinity gibi ATi teknolojilerine de destek sunuyor.

Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock açığa çıktı
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Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock açığa çıktı
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CoreXXX 9 yıl
asusun aresini tutmasada süper olmuş. firmalar tasarım yarışına girdiler valla msi asus derken gigabyte. omg:D
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dellino 9 yıl
1Ghz lik modelleri Fermi nin çıkışıyla görebiliriz.
O zamana kadar ATI gpu daki revizyonlar ile verimi daha da arttırmış olur.
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djduke 9 yıl
süper tasarım.. fanlar çok sessiz ve performans abidesi gibi duruyor... 1 ghz olsa süper olurdu..
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RougeDown 9 yıl
Wallahi süper kart görünyüsü ile de harika. Para olsa birtane PC ye bitane de vitirne alırım :D
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Permanent. 9 yıl
Bu CeBIT ten bayağı iş çıkacak gibi
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TiesTorN 9 yıl
Yahu bu 1ghz GPU'lar nereye kayboldu, 1ghz olacak denen bütün kartlar 900mhz olarak açıklandı bu ne saçmalıktır?
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iscanthere 9 yıl
Yakıyor
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Ehlika 9 yıl
ABOVVVV
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Chris Brown 9 yıl
O bakır bozulardan zincir takıp boyna kolye yapılır zenciler gibi gezilir ondan sonra.

Neresi Super Overclocked bunun 900Mhz peehh , bende hızaşırtmalı çıkacak sanıyordum.
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Tolgá 9 yıl
twifrozerdan iyi duruyor piyasadaki en iyi 5870 bence ama 1ghz ile gelseydi daha güzel olurdu..
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kaansen32 9 yıl
evet ya bi arkadaş demiş kartın heybetine bak gpu hızına bak 900 mhz diye çok haklı bende haberin görünce super overclock diye sandım ki 1.2 ghz falan 900 mhz çıkınca hayal kırıklığı tabi ama görünüş ve soğutma gigabyte yani yine ben burdayım diyo sanırsam bu kart bu soğutucuyla 1 ghz in üstüne çıkar
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mavizaman 9 yıl
sırf görünüşü için almak aptalca. çalışırken göremeyeceğin birşey...
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LaFleur- 9 yıl
kartı kendin 1ghz yap diye üretmişler zaten
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ThE LoSt 9 yıl
kartın duruşu korku uyandırıo..
gelmiş geçmiş.. en iyii 5870 ve en pahalı 5870 diyebilirim..
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Statistik 9 yıl

ThE LoSt

kartın duruşu korku uyandırıo..
gelmiş geçmiş.. en iyii 5870 ve en pahalı 5870 diyebilirim..




fiyatı nekadar?
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