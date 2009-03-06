Gigabyte, Ultra Durable serisi GeForce GTS 250 modelini duyurdu

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Gigabyte, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarıyla birlikte GeForce GTS 250 modelini duyurmuştu. Firma yaptığı açıklama ile Ultra Durable serisi GeForce GTS 250 modelini de tanıttı. Yen model aynı özellikle dayanıklılık konusunda avantaj sağlayacağı belirtilen önemli detaylarla birlikte geliyor.
Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sunu kullanan ekran kartının bakır katman oranı arttırılan özel bir baskılı devre üzerine inşa edildiği bildiriliyor. CeBIT fuarında tanıtılan ilk modelde olduğu gibi Zalman tarafından hazırlanan özel ekran kartı soğutucusunu (Siyah renkli) kullanan ekran kartının grafik işlem birimi 738MHz'de, paralel işlem biirmleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapıyor.
Üzerinde 1GB GDDR3 bellek bulunan ve 256bit bellek veri yolu desteği sunan kart, 128x paralel işlem birimine sahip. DX 10 ve SLI destekli ekran kartının CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olduğunu ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabildiğini söyleyebiliriz. Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle desteklenen Ultra Durable serisi GTS 250 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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GPU iyi soğutulursa PCB'de ısınmaz ramler de yeteri kadar soğutulmuş olur.Şahsen ramsinklerin çok işe yaradığını söyleyebilmem zor.Çünkü piyasada ramlerin soğutulmadığı herkesin de isimlerini çok iyi bildiği gerçekten iyi kartlar var. Çok kafaya takarsanız 8 adet %100 bakır ram sinki 30 liraya alabilmek mümkün.
Şahsi fikrimdir isteyen inanır kimseyle tartışmaya girecek vaktim yok
EDİT;Valour'un mesajı neden silindi acaba?Benimki de silinmesin şimdi Gerçi harcadığım emek haricinde pek te umrumda değil.
hepsi aynı değilmi ya farklı pbc mi sizdeki