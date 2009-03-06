Gigabyte, Ultra Durable serisi GeForce GTS 250 modelini duyurdu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Gigabyte, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarıyla birlikte GeForce GTS 250 modelini duyurmuştu. Firma yaptığı açıklama ile Ultra Durable serisi GeForce GTS 250 modelini de tanıttı. Yen model aynı özellikle dayanıklılık konusunda avantaj sağlayacağı belirtilen önemli detaylarla birlikte geliyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sunu kullanan ekran kartının bakır katman oranı arttırılan özel bir baskılı devre üzerine inşa edildiği bildiriliyor. CeBIT fuarında tanıtılan ilk modelde olduğu gibi Zalman tarafından hazırlanan özel ekran kartı soğutucusunu (Siyah renkli) kullanan ekran kartının grafik işlem birimi 738MHz'de, paralel işlem biirmleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapıyor.

Üzerinde 1GB GDDR3 bellek bulunan ve 256bit bellek veri yolu desteği sunan kart, 128x paralel işlem birimine sahip. DX 10 ve SLI destekli ekran kartının CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olduğunu ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabildiğini söyleyebiliriz. Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle desteklenen Ultra Durable serisi GTS 250 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.