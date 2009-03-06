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Gigabyte, Ultra Durable serisi GeForce GTS 250 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, Ultra Durable serisi GeForce GTS 250 modelini duyurdu
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Gigabyte, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarıyla birlikte GeForce GTS 250 modelini duyurmuştu. Firma yaptığı açıklama ile Ultra Durable serisi GeForce GTS 250 modelini de tanıttı. Yen model aynı özellikle dayanıklılık konusunda avantaj sağlayacağı belirtilen önemli detaylarla birlikte geliyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sunu kullanan ekran kartının bakır katman oranı arttırılan özel bir baskılı devre üzerine inşa edildiği bildiriliyor. CeBIT fuarında tanıtılan ilk modelde olduğu gibi Zalman tarafından hazırlanan özel ekran kartı soğutucusunu (Siyah renkli) kullanan ekran kartının grafik işlem birimi 738MHz'de, paralel işlem biirmleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapıyor.

Üzerinde 1GB GDDR3 bellek bulunan ve 256bit bellek veri yolu desteği sunan kart, 128x paralel işlem birimine sahip. DX 10 ve SLI destekli ekran kartının CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olduğunu ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabildiğini söyleyebiliriz. Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle desteklenen Ultra Durable serisi GTS 250 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Vuze 10 yıl
bence güzel olmuş ancak sogutucu sadece gpu için remler ne olacak???
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ecay 10 yıl

Orjinalden alıntı: Vuze

bence güzel olmuş ancak sogutucu sadece gpu için remler ne olacak???

GPU iyi soğutulursa PCB'de ısınmaz ramler de yeteri kadar soğutulmuş olur.Şahsen ramsinklerin çok işe yaradığını söyleyebilmem zor.Çünkü piyasada ramlerin soğutulmadığı herkesin de isimlerini çok iyi bildiği gerçekten iyi kartlar var.
Çok kafaya takarsanız 8 adet %100 bakır ram sinki 30 liraya alabilmek mümkün.
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max975 10 yıl
ben Gigabyte ekran kartı olayında bu kadar başarılı bilmezdim benim Gigabyte GTX285 çok iyi oc oluyor helal olsun.
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ecay 10 yıl
EN iyi en kaliteli kartlar XFX EVGA BFG diyenler bence toptan yanılıyorlar.Her GB konusuna yazıyorum ultra durable serilerinin üzerine kesinlikle yok ayrıca norma kart fiyatlarından çok ta farklı omuyorlar.Hem ATİ'de hem Nvidia'da en iyi üreticilerdendir.AMP,ICEQ,TOP edition,SC,SSC,XXXXXXX edition hepsi göz boyama.Artırılmış saat hızları dışında hiçbir özellikleri yok.

Şahsi fikrimdir isteyen inanır kimseyle tartışmaya girecek vaktim yok

EDİT;Valour'un mesajı neden silindi acaba?Benimki de silinmesin şimdi
Gerçi harcadığım emek haricinde pek te umrumda değil.
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

ben Gigabyte ekran kartı olayında bu kadar başarılı bilmezdim benim Gigabyte GTX285 çok iyi oc oluyor helal olsun.

hepsi aynı değilmi ya
farklı pbc mi sizdeki
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ozzzy222 10 yıl
Ultra Durable çok etkileyici geliyor insana gigabyte ın kozu
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