Gigabyte USB 3.0 destekli yeni AMD anakartı 870A-UD3'ü satışa sundu

Oyuncular için hazırladığı yeni nesil anakartlarını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilemeye hazırlanan Gigabyte, AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakartını satışa sunuyor. 870A-UD3 adını taşıyan ve AMD'nin 870+SB850 yonga setini kullanan anakart, AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 modelleri de olmak üzere Soket AM3 formundaki tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu üzerinden hız aşırtma ile 2000MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Ultra Durable III Classic konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentler ve özel tasarımlı baskılı devre gibi detaylara sahip.

Biri 4x hızında çalışan iki adet PCIe x16 slotu ile birlikte üç adet PCI ve iki adet PCIe x1 slotuna sahip olan Gigabyte 870A-UD3, güney köprüsü olarak kullanılan SB850 yongası sayesinde 6 adet SATA-III konnektörüne ev sahiğliği yapıyor. Gigabyte'ın güncel pek çok anakartında karşımıza çıkan Dual BIOS teknolojisinin yerini aldığı anakart, NEC'in kontrolcüsü ile iki adet USB 3.0 portuna da sahip. 3x USB Power Boost, On/Off Charge, Auto Unlock ve Easy Energy Saver gibi Gigabyte teknolojilerine sahip olan anakart, beraberinde 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri de getiriyor.

Gigabyte 870A-UD3, Avrupa'da 83 Avro civarından başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.