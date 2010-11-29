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Gigabyte USB 3.0 destekli yeni AMD anakartı 870A-UD3'ü satışa sundu

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için hazırladığı yeni nesil anakartlarını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilemeye hazırlanan Gigabyte, AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakartını satışa sunuyor. 870A-UD3 adını taşıyan ve AMD'nin 870+SB850 yonga setini kullanan anakart, AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 modelleri de olmak üzere Soket AM3 formundaki tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu üzerinden hız aşırtma ile 2000MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Ultra Durable III Classic konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentler ve özel tasarımlı baskılı devre gibi detaylara sahip.

Biri 4x hızında çalışan iki adet PCIe x16 slotu ile birlikte üç adet PCI ve iki adet PCIe x1 slotuna sahip olan Gigabyte 870A-UD3, güney köprüsü olarak kullanılan SB850 yongası sayesinde 6 adet SATA-III konnektörüne ev sahiğliği yapıyor. Gigabyte'ın güncel pek çok anakartında karşımıza çıkan Dual BIOS teknolojisinin yerini aldığı anakart, NEC'in kontrolcüsü ile iki adet USB 3.0 portuna da sahip. 3x USB Power Boost, On/Off Charge, Auto Unlock ve Easy Energy Saver gibi Gigabyte teknolojilerine sahip olan anakart, beraberinde 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri de getiriyor.

Gigabyte 870A-UD3, Avrupa'da 83 Avro civarından başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.


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baruttttt 7 yıl
beyler bu anakartta cf desteği var mı
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seasoul 8 yıl
870a ud3 ile phenom2 555 cpu nun çekirdeklerini açmayı nasıl deneyecez?
biosunda ACC yok?
***
5 solid kapasitör için 40 tl fark vermeye değmez, gigabyt anakartın asıl farkı ev sinema sistemi olanlar için spdif çıkışlar ve home theater desteğidir
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No Way Out 8 yıl
Alt seviye bir anakarta üst seviye bir AMD anakartda olan 10 faz koyulmuş fakat vrm'lere bakar mısın, şaka gibi.
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::Ashes:: 8 yıl
5 kapasitöre 10 kapasitör farka değermi değmezmi sorusunun cevabını istersen kapasitörün ne işe yaradığını öğrenek bulabilirsin..
870a ud3 daha derli toplu duruyor 2 kat bakır kullanması var dual bios özelliği var vs zaten 40lirayı hakediyor..
zaten 870a ud3 ile 890fx ud7nin arasında x16 x16 cf ve usb sata portlar (belki) haricinde bir fark yok..
890fxde birde bakır borusu koyuyorlar okadar..
yani 870 A ud3 alıp üstüne iyi bir mosfet soğutucusu koymak en mantıklısı görünüyor..
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar bu anakartla cf yapılabilir mi? gigabyte 'ın sitesinde cf özelliğinden bahsedilmiyor.
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exeter 8 yıl
Benim bu anakarti aldigim 6 ay oldu be. nasil yeni satisa sunuluyor...
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Sunbuloglu 8 yıl
Sürekli birbirinin benzeri kartlar çıkıyor ortaya. Şöyle çift 980extremex2 işlemcili, 9 pcı slotlu, tüm hdd ve usb bağlantalıları 3 olan bi anakart mesela:))
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::Ashes:: 8 yıl
1Ceko
bende bunu araştırıyorum 870 A ud3 daha iyi görünüyor ama bu askeri sınıf bileşenler ne farkediyor bilmiyorum
10tane kapasitör var ud3 olanda Ama Msıda 5tane..
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1Ceko 8 yıl
dronegd

1Ceko

bende bunu araştırıyorum 870 A ud3 daha iyi görünüyor ama bu askeri sınıf bileşenler ne farkediyor bilmiyorum

10tane kapasitör var ud3 olanda Ama Msıda 5tane..


Peki 5 tane kapasitör farkı için 40 lira vermeye değecek mi? Önemli olan o bence.
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::Ashes:: 8 yıl
870A ud3 890xa 890gpa 890fxta vs hepsi aynı aslında tek farkları bazısında x16 x16 cf desteği Bakır borular..
870a ud3 6tane sata Cf imkanı ile 770ta ud3ten kendini ayırıyor ve üst seviye bir karttan farksız kılıyor kendini..
Her zaman her türlü sisteme bu kartı öneriorum bende 770ta ud3 var bu model benimkinden daha üstün özellikleriyle dahada iyi..
Ben memnunum sizde memnun kalacaksınız eminim..
Birde haberde yanlışlık var sanırım şuan satılıyor zaten bu kart.
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1Ceko 8 yıl
Fiyat performans olarak MSI 870A-G54 mü, yoksa GIGABYTE GA-870A-UD3 mü? çünkü aralarında 40 lira fiyat farkında var.
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BehramX 8 yıl
Bende 890XA-UD3 var üzerinde Amd x6 turbo core var bu kart modeli aynı değilmi :S
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