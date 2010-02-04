Gigabyte USB 3.0 için PCIe x1 uyumlu genişleme kartı hazırladı

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden birisi olan Gigabyte, SATA-III ve USB 3.0 destekli ürün gamı en geniş isimlerden biri konumunda. Endüstride ilk defa USB 3.0 destekli AMD anakart hazırlayan firma, bir önceki jenerasyon (USB 2.0) ile kıyaslandığında 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı sunan yeni teknolojiyi mevcut anakartlarda kullanmak isteyenler için PCIe genişleme kartı geliştirdi.

GA-USB3.0 adı verilen ve PCIe x1 ara birimini kullanan genişleme kartı, NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 kontrolcüsünü kullanıyor ve üzerinde iki adet USB 3.0 konnektörü bulunuyor. Geriye doğru uyumluluk çerçevesinde USB 1.1 ve 2.0 ara birimlerine de destek sunan genişleme kartı, Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımı ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Ek güç ihtiyacının karşılanması için üzerinde bir adet MOLEX bulunan Gigabyte GA-USB3.0, yurt dışında 39.99 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuluyor.

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