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Gigabyte USB 3.0 için PCIe x1 uyumlu genişleme kartı hazırladı

9 yıl
17,3b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte USB 3.0 için PCIe x1 uyumlu genişleme kartı hazırladı
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden birisi olan Gigabyte, SATA-III ve USB 3.0 destekli ürün gamı en geniş isimlerden biri konumunda. Endüstride ilk defa USB 3.0 destekli AMD anakart hazırlayan firma, bir önceki jenerasyon (USB 2.0) ile kıyaslandığında 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı sunan yeni teknolojiyi mevcut anakartlarda kullanmak isteyenler için PCIe genişleme kartı geliştirdi.

GA-USB3.0 adı verilen ve PCIe x1 ara birimini kullanan genişleme kartı, NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 kontrolcüsünü kullanıyor ve üzerinde iki adet USB 3.0 konnektörü bulunuyor. Geriye doğru uyumluluk çerçevesinde USB 1.1 ve 2.0 ara birimlerine de destek sunan genişleme kartı, Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımı ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Ek güç ihtiyacının karşılanması için üzerinde bir adet MOLEX bulunan Gigabyte GA-USB3.0, yurt dışında 39.99 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuluyor.

Gigabyte USB 3.0 için PCIe x1 uyumlu genişleme kartı hazırladı
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Tolgá 9 yıl
adamların usb genişleme kartı bile kalite duruyor..
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saidakkas 9 yıl
Haber başlığı "Eller yukarı bu bir soygundur!" olmalıydı.
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WinteR 9 yıl
Üretici Gigabyte olunca fiyatın yüksek olması normal, Via chip'i üretirse dahadüşük satar.
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Batuist 9 yıl
PCI-E 1x o kadar veri trafiğine sahip mi??
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alpa07 9 yıl
şu an gerekli bir özellik deil kimdem usb 3.0 flash v.b var
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Master_Evil 9 yıl
ya gigabyte sahibiyiz ver 20 liraya uğraştırma bizi 40$ da ne şimdi
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alperen_69 9 yıl
Güzel bir haber
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TELESCOPE 9 yıl

alpa07

şu an gerekli bir özellik deil kimdem usb 3.0 flash v.b var



evet, bu durumuda bir başka ürünle karşımıza çıkaracaklardır.
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nirvanha 9 yıl
O fiyata yeni anakart alınır.......
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koxp94 9 yıl
tmm o zaman sen 40 dolara USB 3.0 anakart al
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koxp94 9 yıl
yeni anakart almadan usb3 ün nimetlerin faydalanmak güzel olur da benim eski makinada PCIe yok
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler bide PCI için sata3 çıkartsalar iyi olacak..
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