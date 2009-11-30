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Gigabyte X58A-UD7 dünyada ilk defa Donanım Haber'de

Gigabyte'ın SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojilerle donattığı yeni amiral gemisi X58A-UD7 ilk defa Donanım Haber'de. İşte ilk detaylar!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,1b
1
56
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üreticileri arasındaki rekabet, yeni nesil teknolojilerle birlikte kulvar değiştiriyor ve yüksek performansın yanında yeni standartlara destek te artık büyük önem taşıyor. İlk jenerasyon P55 anakartlarda kullanılacağı düşünülen ancak ikinci dalga ile gelen SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojiler, anakart üreticileri arasında hızla yaygınlaşıyor. Her ne kadar yeni nesil teknolojilerle uyumlu depolama sürücüleri veya uyumlu diğer cihazlar henüz yaygın kullanıma sunulmuş olmasa da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde endüstrinin hakim standardı olması beklenen yeni teknolojiler için üreticiler hazırlıklarına başlamış durumda. Paris'te düzenlediği uluslararası overclock etkinliği ile eş zamanlı olarak USB 3.0 ve SATA-III destekli P55A serisi yeni anakartlarını pazara sunan Gigabyte, en iyisini isteyenler için amiral gemisini de güncelledi ve X58 çipsetini taşıyan X58A-UD7 modelini hazırladı. Firmanın güncel ürün gamı içerisindeki en güçlü model olan X58A-UD7'nin dünyadaki ilk basın örneği, test merkezimize geldi.

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Gigabyte Türkiye'nin çabalarıyla ilk örneği ülkemize gelen anakart, tasarım özellikleri ve yeni teknolojilerle bezenmiş güçlü alt yapısı sayesinde sınıfının en güçlü modelleri arasında yer alıyor. X58+ICH10R yonga setini temel alan ve LGA1366 işlemcilerle uyumlu olan anakart, Core i7 900 serisi altında satışı devam eden işlemcilerin tamamıyla uyumlu olduğu gibi ikinci çeyrekte lanse edilmesi planlanan 6 çekirdekli Core i9 işlemcilerine de destek veriyor. 24 fazlı özel güç tasarımı sayesinde yüksek stabilite sunduğu belirtilen X58A-UD7, sahip olduğu altı adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar yüksek hızlı DDR3 bellek desteği sunuyor. Yeni nesil Gigabyte anakartların tamaında olduğu gibi Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan anakart, endüstride ilk defa Gigabyte'ın kullandığı Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı, stabilite ve uzun ömürlü kullanım için tamamı Japonya'da üretilen katı kapasitörler ve patentli Gigabyte teknolojisi olan Dual BIOS gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

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Gigabyte'ın yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı X58A-UD7, melez soğutma tasarımıyla da dikkat çekiyor. Kuzey ve güney köprüleriyle birlikte güç transitörlerini kapsayan soğutucu blok sayesinde kutudan çıkartıldığı gibi kullanılan anakart, sahip olduğu özel blok tasarımıyla su soğutma kullanımına da olanak tanıyor. Bloklar arasındaki özel kanal tasarımıyla su soğutma sistemlerine destek veren daha yüksek soğutma performansı elde edilmesine olanak tanıyan anakart, kullanım esnekliği açısından sunduğu seçeneklerle dikkat çekiyor. Oyuncular için çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan Gigabyte X58A-UD7, dört adet PCIe x16 slotu üzerinden hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor. PCIe x16 slotlarıyla birlikte harici ses kartı veya tv kartı gibi diğer donanımlar için bir adet PCI ve iki adet PCIe x1 slotuna sahip olan yeni anakartın iddialı olduğu asıl noktalar ise sahip olduğu bağlantı özelliklerinde gizli diyebiliriz.

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Gigabyte X58A-UD7 kaslı görünümü ve sahip olduğu güçlü özelliklerin yanında yeni teknolojilere verdiği destekle de öne çıkıyor. USB 3.0 ve SATA-III desteği ile gelen anakart, depolama sürücülerinde ve harici belleklerde 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızlarına olanak tanıyabiliyor. 2011'den önce çipsetlerinde USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni teknolojilere destek sunmayacağı söylenen Intel, konu hakkında henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmuş olmasa da bu durum anakart üreticileri için engelleyici bir faktör değil zira firmalar üçüncü parti kontrol yongalarıyla yeni teknolojilere destek sunabiliyorlar. Haberimize konuk olan X58A-UD7 modelinde Gigabyte, SATA-III desteği için Marvell, USB 3.0 desteği içinse NEC tarafından hazırlanan kontrol yongalarına yer veriyor. SATA-III destekli dört adet porta ve USB 3.0 uyumlu iki konnektöre sahip olan Gigabyte X58A-UD7 aynı zamanda altı adet SATA-II ve çok sayıda USB portunu da üzerinde barındırıyor.

NEC'in USB 3.0 kontrolcüsü ve USB 3.0 konnektörleri. Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

Gigabyte'ın 333 adını verdiği yeni tasarım anlayışıyla hazırlanan anakart, SATA-III ve USB 3.0 desteğinin yanında üçüncü bir "üç" özelliği olarak USB portları üzerinden üç kat daha fazla güç sağlayabiliyor ve bu sayede çalışmak için ikinci bir USB bağlantısına ihtiyaç duyan cihazları tek bir port üzerinden besleyebiliyor. Yüksek performansın yanında enerji verimliliğinin de hedeflendiği X58A-UD7,Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisine de sahip. İdeal stabilite ve yüksek hız aşırtma başarımı için 24 fazlı güç ünitesine sahip olan anakart, Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisiyle, güç fazlarını dinamik olarak kontrol ediyor ve yük durumuna göre boştaki fazları kapatarak güç tüketiminde tasarruf sağlayabiliyor. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, çift Gigabit Ethernet, FireWire ve eSATA konnektörleri ile profesyonel kullanıcılar için kart üstü kontrol butonları gibi detaylara yer verilen Gigabyte X58A-UD7'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


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ALİHANZO 8 yıl
biraz ucuzlamasını beklemek gerek... vatan mazalarında var fiyatı 600 - 700 tl cicarı
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rbronline 8 yıl
harika bir kart olmuş
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DH Misafiri 9 yıl
hep pci express slotları ve su soğutma üzerine yoğunlaşmışsınız arkadaşlar, ben bu anakartı almak istiyorum ama tereddütüm ram konusunda, hem vatan bilgisayar da hemde gigabaytın sitesinde anakartın desteklediği ram mhz leri ddr3 1066/1333/2200 denmiş, şimdi ben 1600 veya 2000 mhz ram alırsam kullanamayacakmıyım illaki 2200 mü almam lazım çünkü almışken artık 2000 almak istiyorum 2200 ler hala el yakıyo 1333 de çok düşük geliyo bana .....
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renklem 9 yıl

DH Misafiri

hep pci express slotları ve su soğutma üzerine yoğunlaşmışsınız arkadaşlar, ben bu anakartı almak istiyorum ama tereddütüm ram konusunda, hem vatan bilgisayar da hemde gigabaytın sitesinde anakartın desteklediği ram mhz leri ddr3 1066/1333/2200 denmiş, şimdi ben 1600 veya 2000 mhz ram alırsam kullanamayacakmıyım illaki 2200 mü almam lazım çünkü almışken artık 2000 almak istiyorum 2200 ler hala el yakıyo 1333 de çok düşük geliyo bana .....



Öyle bir şey yok. 1600'de kullanırsın 2000'de kullanırsın, 1844'te kullanırsın. Al bir team xtreem 2000 mhz ram, paşa paşa kullan.
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talh4wk 9 yıl
bu kartı o kadar çok isterdim ki...
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omerkulu 9 yıl
Hep gigabyte kullanırım her zaman tümşleşik ses kartı bozuluyor :)
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StoraX 9 yıl
Ürün stoklara girmiş ve 413$ fiyatı var ...
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.:fat32:. 9 yıl
Çok güzel Anakart. Her özelliğini beğendim.
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orhan--k 9 yıl
Her yönüyle eksiksiz harika bir anakart...
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Guest-0924579C4 9 yıl
ne zaman çıkacaktaaa bize gelecek teeee
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DH Misafiri 9 yıl
quad crossfire teknolojisi vardır.o yüzden belki 4 tane pci ex. slotu vardır.sli tejnolojiside nf 200 chip olmadığı içinde psi ex. slotların 2 si 16 x hızın da diğer 3 ve 4 de taktığınızda 8x ve ya 4x+4x şeklinde 4 lü sli yapabilisiniz belki.ama bence 3 lü sli biraz abartı olur.bu karta 2 tane solid hardisk takacaksın (6 gb/s) raid yaparak.bir tane core i7 takacan extrem olmasına gerek yok.ucuzundan bir tane. ucuzuda 600 tl falan.ne ucuz ama.hehee.sli dual yapacan.su soğutma göz boyama gibi gelebilir ama chip blokları üzerinde gigabyte'ın geliştirdiği bir su soğutma sistemi dışarıdan alacaklarınızdan daha etkilidir.zaten bu karta quad crossfire yapacak kadar geniş alan bırakmamışlar.üst seviye bir bilgisayar toplamış olursun.bir de 12 gb ram üff uçar bu alet.overclock banamısın demez bu anakart.
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TrMhMt 9 yıl
Ben resmen bu karta asik oldum !!!

Sanirim X58 kartim bu olacak eger amd'ye donmezsem !!!
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djadama 9 yıl
Anakart Tam Anlamıyla Canavar Bunun bir üst versiyonu satışları Bıttıkten Sonra cıkar ama Bu bir ömür Gidecek gibi duran Bir anakart cok Saglam la Olmayla Bırlıkte saglam Oldugu8nu Nerden BılIyorsun die Soracak Olarak Arkadaşlara
Sahte Anakart olmadıgı gibi:) Bununda dıyerlerınden Az Bır FArk deyılde Biraz daha Sert cisimden yapıldıgını tahmın edıyorum anakarta dr3 leri dx11 kurdugunda oyundan gözlerı alamama durumu başlar buda Bır Yandan çok Güzel grafikler görmemize gerceğe yakın bir görünüm Süper Olacaktır
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` quaD. 9 yıl
Çok güzel anakart..
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I3arbaR 9 yıl
evet albenisi çok yükse3k bir anakrt ama bu kadar göz boyamaya okadar para verilirmi tartışılır. artı olarak su sogutma sistemi bendce tamamen göz boyama ve kendi kullandıgınız apartlar kadar iş yapacagını sanmıyorum. hele pci express slotları saymıyorum çok gereksiz 2. yi anladımda 4 yuh artık dedirtti bana :) valla zengin olanda alsa aklına şaşarım zügürt olan alsada bence benim kendi şahsi fikrim :)
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DH Misafiri 9 yıl
valla gigabytei kutlamak lazım adamlar iyi calısıyor bende gecende orta sevıye sıstemım ıcın gigabyte g31m-es2l anakart aldım cok memnunum performansından ;)
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