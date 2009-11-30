Gigabyte X58A-UD7 dünyada ilk defa Donanım Haber'de

Anakart üreticileri arasındaki rekabet, yeni nesil teknolojilerle birlikte kulvar değiştiriyor ve yüksek performansın yanında yeni standartlara destek te artık büyük önem taşıyor. İlk jenerasyon P55 anakartlarda kullanılacağı düşünülen ancak ikinci dalga ile gelen SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojiler, anakart üreticileri arasında hızla yaygınlaşıyor. Her ne kadar yeni nesil teknolojilerle uyumlu depolama sürücüleri veya uyumlu diğer cihazlar henüz yaygın kullanıma sunulmuş olmasa da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde endüstrinin hakim standardı olması beklenen yeni teknolojiler için üreticiler hazırlıklarına başlamış durumda. Paris'te düzenlediği uluslararası overclock etkinliği ile eş zamanlı olarak USB 3.0 ve SATA-III destekli P55A serisi yeni anakartlarını pazara sunan Gigabyte, en iyisini isteyenler için amiral gemisini de güncelledi ve X58 çipsetini taşıyan X58A-UD7 modelini hazırladı. Firmanın güncel ürün gamı içerisindeki en güçlü model olan X58A-UD7'nin dünyadaki ilk basın örneği, test merkezimize geldi.

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Gigabyte Türkiye'nin çabalarıyla ilk örneği ülkemize gelen anakart, tasarım özellikleri ve yeni teknolojilerle bezenmiş güçlü alt yapısı sayesinde sınıfının en güçlü modelleri arasında yer alıyor. X58+ICH10R yonga setini temel alan ve LGA1366 işlemcilerle uyumlu olan anakart, Core i7 900 serisi altında satışı devam eden işlemcilerin tamamıyla uyumlu olduğu gibi ikinci çeyrekte lanse edilmesi planlanan 6 çekirdekli Core i9 işlemcilerine de destek veriyor. 24 fazlı özel güç tasarımı sayesinde yüksek stabilite sunduğu belirtilen X58A-UD7, sahip olduğu altı adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar yüksek hızlı DDR3 bellek desteği sunuyor. Yeni nesil Gigabyte anakartların tamaında olduğu gibi Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan anakart, endüstride ilk defa Gigabyte'ın kullandığı Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı, stabilite ve uzun ömürlü kullanım için tamamı Japonya'da üretilen katı kapasitörler ve patentli Gigabyte teknolojisi olan Dual BIOS gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

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Gigabyte'ın yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı X58A-UD7, melez soğutma tasarımıyla da dikkat çekiyor. Kuzey ve güney köprüleriyle birlikte güç transitörlerini kapsayan soğutucu blok sayesinde kutudan çıkartıldığı gibi kullanılan anakart, sahip olduğu özel blok tasarımıyla su soğutma kullanımına da olanak tanıyor. Bloklar arasındaki özel kanal tasarımıyla su soğutma sistemlerine destek veren daha yüksek soğutma performansı elde edilmesine olanak tanıyan anakart, kullanım esnekliği açısından sunduğu seçeneklerle dikkat çekiyor. Oyuncular için çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan Gigabyte X58A-UD7, dört adet PCIe x16 slotu üzerinden hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor. PCIe x16 slotlarıyla birlikte harici ses kartı veya tv kartı gibi diğer donanımlar için bir adet PCI ve iki adet PCIe x1 slotuna sahip olan yeni anakartın iddialı olduğu asıl noktalar ise sahip olduğu bağlantı özelliklerinde gizli diyebiliriz.

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Gigabyte X58A-UD7 kaslı görünümü ve sahip olduğu güçlü özelliklerin yanında yeni teknolojilere verdiği destekle de öne çıkıyor. USB 3.0 ve SATA-III desteği ile gelen anakart, depolama sürücülerinde ve harici belleklerde 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızlarına olanak tanıyabiliyor. 2011'den önce çipsetlerinde USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni teknolojilere destek sunmayacağı söylenen Intel, konu hakkında henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmuş olmasa da bu durum anakart üreticileri için engelleyici bir faktör değil zira firmalar üçüncü parti kontrol yongalarıyla yeni teknolojilere destek sunabiliyorlar. Haberimize konuk olan X58A-UD7 modelinde Gigabyte, SATA-III desteği için Marvell, USB 3.0 desteği içinse NEC tarafından hazırlanan kontrol yongalarına yer veriyor. SATA-III destekli dört adet porta ve USB 3.0 uyumlu iki konnektöre sahip olan Gigabyte X58A-UD7 aynı zamanda altı adet SATA-II ve çok sayıda USB portunu da üzerinde barındırıyor.

NEC'in USB 3.0 kontrolcüsü ve USB 3.0 konnektörleri. Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

Gigabyte'ın 333 adını verdiği yeni tasarım anlayışıyla hazırlanan anakart, SATA-III ve USB 3.0 desteğinin yanında üçüncü bir "üç" özelliği olarak USB portları üzerinden üç kat daha fazla güç sağlayabiliyor ve bu sayede çalışmak için ikinci bir USB bağlantısına ihtiyaç duyan cihazları tek bir port üzerinden besleyebiliyor. Yüksek performansın yanında enerji verimliliğinin de hedeflendiği X58A-UD7,Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisine de sahip. İdeal stabilite ve yüksek hız aşırtma başarımı için 24 fazlı güç ünitesine sahip olan anakart, Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisiyle, güç fazlarını dinamik olarak kontrol ediyor ve yük durumuna göre boştaki fazları kapatarak güç tüketiminde tasarruf sağlayabiliyor. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, çift Gigabit Ethernet, FireWire ve eSATA konnektörleri ile profesyonel kullanıcılar için kart üstü kontrol butonları gibi detaylara yer verilen Gigabyte X58A-UD7'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.