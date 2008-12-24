Gigabyte'dan Core i7 için yeni anakart; X58-UD3R

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Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcileri için X58 yonga setli "kısmen" daha ekonomik anakartlar da görünmeye başladı. LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için yüksek performans segmentine yönelik olarak hazırlanan X58 yonga setinin uzunca bir süre tek alternatif olarak kalacağı yönündeki haberler tartışıladursun anakart üreticileri Core i7 platformu için X58 yonga setli ekonomik modellere odaklanmış durumda.

Anakart üretiminde sektörün baş aktörlerinden biri olan Gigabyte, X58 yonga setli dördüncü anakartını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Extreme,UD5 ve UD4 modellerinden sonra firma X58-UD3R modelini önümüzdeki günlerde kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Gigabyte'ın en ekonomik X58 çözümü olması beklenen anakart, tasarım özellikleriyle serinin diğer üyelerini takip ederken bazı önemli farklılıklara da sahip.

Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 işlemcileriyle kullanılmak üzere hazırlanan GA-EX58-UD3R kod adlı yeni anakart üç kanal bellek desteği sunuyor ve dört adet DIMM slotuyla geliyor. Bu sayede kullanıcılar çift kanal bellek kitlerini kullanabilecek. Ultra Durable 3 teknolojili yeni anakart, arttırılmış bakır katmanlı PCB kullanımına ek olarak 50.000 saat ömürlü katı kapasitörleriyle dikkat çekiyor ve pasif soğutmayla geliyor.

Çift PCIe x16 slotuna sahip olan anakart çoklu ekran kartı desteği sunarken diğer dahili donanımlar için iki adet PCIe x1, iki adet PCI ve bir de PCIe x4 slotunu üzerinde barındırıyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan EX58-UD3R, kısaca DES olarak bilinen Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisiyle faz kontrolü sağlayabiliyor ve bu sayede güç tüketiminin aşağı çekilerek enerji verimliliğinin sağlanması hedefleniyor.

X58+ICH10R yonga setini kullanan anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen çok sayıda SATA-II portu ve USB 2.0 konnektörleri yer alıyor. Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara da sahip olan Gigabyte'ın yeni anakart 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen anakartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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