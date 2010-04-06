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Gigabyte'ın AMD için hazırladığı yeni amiral gemisi 890FX-UD7 göründü

9 yıl
16,6b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın AMD için hazırladığı yeni amiral gemisi 890FX-UD7 göründü
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, AMD'nin lanse etmeye hazırlandığı yeni yonga seti çözümleri için artık son hazırlıklarını yapıyor. 27 Nisan'da lanse edilecek 890FX yonga seti için hazırlıklarında sona gelen firmanın, yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni modeli göründü. 790FX yonga setinin yerine hazırlanan ve çoklu ekran kartı kurulumlarına zemin hazırlaması için geliştirilen GA-890FX-UD7 isimli yeni model, geleneksel Gigabyte çizgilerine sahip tasarım özelliklerine ek olarak sahip olacağı su soğutma sistemiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Üzerinde iki adet PCIe x 16, iki adet PCIe x8 ve iki adet te PCIe x4 slotu bulunan Gigabyte 890FX-UD7, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri de dahil olmak üzere Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunabiliyor. Dört adet DIMM slotu ile 1866MHz+ DDR3 bellek desteği sunabilen anakart, Ultra Durable III teknolojisi kapsamında Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı, katı kapasitörler ve Dual BIOS gibi detayları bünyesinde barındırıyor. Yeni nesil teknolojilere verdiği destekle de dikkat çeken 890FX-UD7, uzun bir özellik listesine sahip.

Güney köprüsü olarak SB850 yongasını kullanan ve bu sayede doğal SATA-III desteği sunan anakart, USB 3.0 desteğini ise NEC tarafından geliştirilen host kontrolcüsü ile verebiliyor. PCIe slotlarına ek olarak üzerinde bir adet PCI slotu da bulunan anakart, Crossfire X kurulumlarına destek sunuyor. İşlemci için 4+1 fazlı güç tasarımına sahip olan ve ısıl güç tasarımı 140 Watt olan AMD işlemcilere de destek sunan anakart ile yüksek performansın yanında enerji verimliliğini de hedefleyen Gigabyte, Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisi ile aktif faz denetimi ile güç tasarrufu da vaad ediyor.

Sahip olduğu melez soğutucu sayesinde kutudan çıktığı gibi kullanılabilen 890FX-UD7, su soğutma sistemlerine hazır yapısı ile daha iyi bir soğutma sistemi ile daha yüksek hız aşırtma değerlerine ulaşmak isteyenlere de göz kırpıyor. 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, çift Gigabit Ethernet, kart üstü güç/reset butonları gibi pek çok detaya sahip olan anakart, sınıfının en güçlü temsilcilerinden biri olacak gibi görünüyor. Gigabyte tarafından ay sonuna doğru pazara sunulması beklenen 890FX çipsetli 890FX-UD7'nin Türkiye satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
Bu kadar özelliği var doğal USB3 desteği yok.. bu nasıl yenilik anlayışıdır...
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TELESCOPE 9 yıl

Batuist

Bu kadar özelliği var doğal USB3 desteği yok.. bu nasıl yenilik anlayışıdır...


bu eksiklik nasıl göz ardı edilmişki
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Wüğep 9 yıl
vooaaavv mükemmel gerçekten. amd herzamanki gibi intelden iki adım önde


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Budfox 9 yıl
İyi güzelde hala 3 kanal ddr desteği yok..Nasıl 6 gb ram yerleştirecez buna..İlla ya 4 yada 8 mi olacak..?
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ser_ka_n 9 yıl
Preview: Gigabyte 890FX & 880G Motherboards
bit-tech.net/...
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DavutGENC 9 yıl
Merak ettigim bir nokta daha tamam amd sistem teknolojisine sahip olarabilir ama nvdia neden burda ortada bırakıldı
msı gibi bir üretici ikisini bir arada kullanma olanagı verirken bing bang serisinde ( intel icin geliştirilmiştir yazdıgım yazının farkındayım)
Neden gigabyte bu anakartda böyle bir arayüz yapmadı madem coklu ekran kartı kullanımına olanak veriyorsun 890FX Gibi harika bir yonga geliştiriyorsunuz
yaptıgınız çözümlemeye bakarmısınız
"fx57" sizin düşüncenizi merak ediyorum
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DavutGENC 9 yıl
gigabyte p55a-ud7 de 24 faz kullanırken neden bunda 4+1 kullandı merak ediyorum
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sdbz 9 yıl
6 tane ekran yuvası, bu ne bee. Bol keseden dağıtmışlar.
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Process64 9 yıl
Vay be güzel kart. AMD ile Intel şu Usb 3.0 tekelini alamadı hala NEC' in elinden.
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