Gigabyte'ın harici ekran kartlı yeni dizüstü bilgisayarı M1405 göründü

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Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için harici ekran kartı tasarımına sıcak baktığını ve fırsat kolladığını buradaki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Dizüstü bilgisayarlar için Optimus teknolojisini duyurmaya hazırlanan Nvidia'nın, dizüstü bilgisayarlar için nasıl bir harici ekran kartı tasarlayacağı henüz netliğe kavuşmuş olmasa da dünyaca ünlü donanım üreticisi Gigabyte bu konuda bizlere fikir verebilir.

Tayvan merkezli bir firma, bir süre önce tanıttığı harici ekran kartı istasyonuna sahip yeni dizüstü bilgisayarı M1405'in çalışan örneğini gösterdi. Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Intel CULV platformunun güç verdiği taşınabilir sistem, çift çekirdekli Core 2 Duo SU7300 işlemcisiyle geliyor ayrıca 4GB'a kadar bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile birlikte geliyor.

Standart olarak Intel'in çipsete entegre grafik çözümlerinden GMA 4500MHD ile gelen ve bu sayede yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan Gigabyte M1405'in asıl farkı da bu noktada gün ışığına çıkıyor. Zira sistemle birlikte harici olarak kullanılan özel bir GPU istasyonu da sunuluyor ve kullanıcılar M1405 ile eve döndüklerinde Nvidia GPU'lu bu istasyona bağlayarak oyun da oynayabilecekler.

GeForce GT220 GPU'su ile donatılan ve 1GB bellek kapasitesine sahip olan harici istasyon ile kullanıcıların günümüzün popüler pek çok oyununu oynayabilecekleri belirtiliyor. Windows 7 işletim sistemiyle sunulacak Gigabyte M1405'in fiyatı ve lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte küresel tanıtımın önümüzdeki ay gerçekleştirilecek CeBIT Hannover fuarında olması bekleniyor.

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