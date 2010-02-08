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Gigabyte'ın harici ekran kartlı yeni dizüstü bilgisayarı M1405 göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın harici ekran kartlı yeni dizüstü bilgisayarı M1405 göründü
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Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için harici ekran kartı tasarımına sıcak baktığını ve fırsat kolladığını buradaki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Dizüstü bilgisayarlar için Optimus teknolojisini duyurmaya hazırlanan Nvidia'nın, dizüstü bilgisayarlar için nasıl bir harici ekran kartı tasarlayacağı henüz netliğe kavuşmuş olmasa da dünyaca ünlü donanım üreticisi Gigabyte bu konuda bizlere fikir verebilir.

Tayvan merkezli bir firma, bir süre önce tanıttığı harici ekran kartı istasyonuna sahip yeni dizüstü bilgisayarı M1405'in çalışan örneğini gösterdi. Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Intel CULV platformunun güç verdiği taşınabilir sistem, çift çekirdekli Core 2 Duo SU7300 işlemcisiyle geliyor ayrıca 4GB'a kadar bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile birlikte geliyor.

Standart olarak Intel'in çipsete entegre grafik çözümlerinden GMA 4500MHD ile gelen ve bu sayede yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan Gigabyte M1405'in asıl farkı da bu noktada gün ışığına çıkıyor. Zira sistemle birlikte harici olarak kullanılan özel bir GPU istasyonu da sunuluyor ve kullanıcılar M1405 ile eve döndüklerinde Nvidia GPU'lu bu istasyona bağlayarak oyun da oynayabilecekler.

GeForce GT220 GPU'su ile donatılan ve 1GB bellek kapasitesine sahip olan harici istasyon ile kullanıcıların günümüzün popüler pek çok oyununu oynayabilecekleri belirtiliyor. Windows 7 işletim sistemiyle sunulacak Gigabyte M1405'in fiyatı ve lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte küresel tanıtımın önümüzdeki ay gerçekleştirilecek CeBIT Hannover fuarında olması bekleniyor.

Gigabyte'ın harici ekran kartlı yeni dizüstü bilgisayarı M1405 göründü
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Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.


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koxp94 9 yıl
Alienware'nin yanında ağlar bu
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CoreXXX 9 yıl
bende harici grafik diyince iyi bişey bekledim açıkca.gt220 yi çok çok katlayan grafik çöüzmleri zaten laptopların içine girmişken bu tarz arkası uzun bi laptopu kim alır gt220 ile?.
casper yapsa neyse diycem onun kitlesi bilmeyen dolu bunu illa satar derdik. ama yapan gigabyte:D
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man utd 9 yıl
Fikir vermesi açısından iyi, performans olarak traş..
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fantomasds 9 yıl
Tam bir gereksizlik örneği. Şöyle core i3, i5, i7 olacak yanına harici radeon 5650 olacak ki (5850 olsa tadından yenmez)bir şeye benzesin. Az elektrik harcıyacak makinaya kıytırık ekran kartı. Fahiş fiyat da eklenince ölü doğacak bir çocuk olur.
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melyyh 9 yıl
harici olarak GT220 bağlamasa da olurdu zaten. mademki harici bağlanıyor , neden mobil bir ekran kartı tercih edilsin ki? en azından harici bir GTS250 , GTX260 , HD4830 , 4850 , 4870 , 5750 , 5770 vs. olabilirdi. harici bi ekran kartını kullanmayı kabul eden bir kullanıcı neden GT220 ile sınırlasın?
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jay jay justified 9 yıl

melyyh

harici olarak GT220 bağlamasa da olurdu zaten. mademki harici bağlanıyor , neden mobil bir ekran kartı tercih edilsin ki? en azından harici bir GTS250 , GTX260 , HD4830 , 4850 , 4870 , 5750 , 5770 vs. olabilirdi. harici bi ekran kartını kullanmayı kabul eden bir kullanıcı neden GT220 ile sınırlasın?


Düşük güç tüketimi ve dolayısıyla basit işler için tasarlanmış bir işlemcinin yanında bırak GT220'yi, G210 gibi bir kart bile fazla gelecektir. Sen HD 4870 falan diyorsun, darboğaza davetiyedir bu :) Para çarçur olur çünkü dizüstü bilgisayar alırken faturada meblağı artıran yegane parça ekran kartıdır.
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NecroCyber-777 9 yıl
gigabyte ve laptop işi bence kalitelidir..sonucta gigabyte..bu arada orada dawn of war II dvdsinimi gördüm acaba bir türlü nasip olmadı oynamak walla
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