Gigabyte'ın Radeon HD 5770 modeli gün ışığına çıktı

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GeForce GT 220 OC modeli kısa bir süre önce gün ışığına çıkan Gigabyte'ın resmi satışı önümüzdeki hafta başlayacak Radeon HD 5770 modeli de görüntülendi. Firmanın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper XT GPU'sundan güç alıyor ve kart 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni modelde 800x paralel işlem birimine ve 56x doku ünitesine yer verildiği belirtilirken, referans tasarımı temel alan kartın yine referans model için belirlenen standart saat hızları ile gelmesi bekleniyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'e, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı aynı zamanda destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyacak. Güncellenmiş Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle merkezi işlem birimini yormadan GPU tabanlı HD video hızlandırma desteği sunan kartın üzerinde aynı Radeon HD 5800 serisinde olduğu gibi Dçoklu monitör kullanımı için iki adet DVI konnektörü ile birlikte yüksek tanımlı içeriğin tek bir kablo üzerinden aktarımına olanak tanıyan HDMI v DisplayPort ara birimlerine de destek veriliyor.

Önümüzdeki hafta satışa sunulması beklenen Gigabyte Radeon HD 5770 modelinin 130-150 Avro arasında değişen fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.