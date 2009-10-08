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Gigabyte'ın Radeon HD 5770 modeli gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın Radeon HD 5770 modeli gün ışığına çıktı
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GeForce GT 220 OC modeli kısa bir süre önce gün ışığına çıkan Gigabyte'ın resmi satışı önümüzdeki hafta başlayacak Radeon HD 5770 modeli de görüntülendi. Firmanın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper XT GPU'sundan güç alıyor ve kart 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni modelde 800x paralel işlem birimine ve 56x doku ünitesine yer verildiği belirtilirken, referans tasarımı temel alan kartın yine referans model için belirlenen standart saat hızları ile gelmesi bekleniyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'e, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı aynı zamanda destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyacak. Güncellenmiş Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle merkezi işlem birimini yormadan GPU tabanlı HD video hızlandırma desteği sunan kartın üzerinde aynı Radeon HD 5800 serisinde olduğu gibi Dçoklu monitör kullanımı için iki adet DVI konnektörü ile birlikte yüksek tanımlı içeriğin tek bir kablo üzerinden aktarımına olanak tanıyan HDMI v DisplayPort ara birimlerine de destek veriliyor.

Önümüzdeki hafta satışa sunulması beklenen Gigabyte Radeon HD 5770 modelinin 130-150 Avro arasında değişen fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.


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simplethinks 10 yıl
Çeşit çoğalsın ki bizde 5770 mi 5850 mi kara verelim
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ser_ka_n 10 yıl
forums.overclockers.com.au sitesinde " loupseul " nickli kullanıcı gigabyte hd5770 i almış bile .

"played some l4d on 4/8 and css on max AA/AS with better fps stability. I am currently running the CCC auto tune function.

Running full load and temperature is <60 degrees (according to CCC), fan isn't even loud, sounds like idling fan speed. I'm glad

I've upgraded from a 9800GT."

overclockers.com.au/...
overclockers.com.au/...
overclockers.com.au/...

kaynak
forums.overclockers.com.au/...


HD5770 max 108watt ; idle 18 watt
img16.imageshack.us/...

HD5750 max 86watt ; idle 16 watt
img44.imageshack.us/...
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Techpowerup! 'un makalesinde 40 doku birimiyle geleceğini yazıyor hd5770'in.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Bu kart 100 dolar seviyesine indiğinde herşey çok daha güzel olacak
Kısa vadede Fermiler benim gibi orta ve düşük halli kullanıcılar için keseye ziyan. Çoğu kullanıcı da eminim benim gibi düşünüyordur. Fermiler çıkmadan da 100 dolar seviyesini göremeyiz sanırım. Beğendim bu kartı. Güç tüketimi de 4850den az ise 4670'den terfi edebiliriz.
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